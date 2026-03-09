Advertisement
'अपनी महिला फुटबॉल टीम को मार सकता है ईरान', ट्रंप ने अचानक क्यों जताया ये डर? US में शरण लेने का दिया ऑफर

Iranian Women Football Team: ऑस्ट्रेलिया में फुटबॉल टूर्नामेंट खेलने गई ईरानी महिला फुटबॉल टीम ने कुछ ऐसा कर दिया है कि अब उन्हें वापस लौटने पर फांसी से लटका देने की आशंका जाहिर की जा रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वह इन खिलाड़ियों को वापस न भेजे. अगर ऐसा नहीं किया गया तो यूएस हस्तक्षेप करेगा.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 09, 2026, 10:08 PM IST
Trump on Iranian Women Football Team: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी महिला फुटबॉल टीम पर जान का खतरा बताया है. फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में फुटबॉल टूर्नामेंट खेल रही है. ट्रंप ने कहा कि अगर यह टीम ईरान लौटती है तो वहां की कट्टरपंथी सरकार सभी खिलाड़ियों को मरवा सकती है. उन्होंने ऑफर दिया कि अगर ईरानी टीम चाहे तो उन्हें अमेरिका में शरण दी जा सकती है. 

'ऑस्ट्रेलिया इन खिलाड़ियों को बचाने का करे इंतजाम' 

ट्रंप ने कहा कि ईरानी महिला फुटबॉल टीम को जान का गंभीर खतरा है. उन्होंने अपने देश का राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया था. ऐसे में अगर टीम वापस ईरान लौटती है तो उसके सदस्यों को मारा जा सकता है. उन्होंने मांग की कि ऑस्ट्रेलिया इन खिलाड़ियों को बचाने का इंतजाम करे. अगर उसने ऐसा नहीं किया तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा.

ट्रंप ने सोमवार दोपहर ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'ऑस्ट्रेलिया ईरान की राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम को जबरन ईरान वापस भेजकर एक भयानक मानवीय गलती कर रहा है. जहां पर उन्हें संभवतः मार दिया जाएगा. ऐसा मत करो प्रधानमंत्री जी. उन्हें शरण दो. अगर आप नहीं देंगे तो अमेरिका उन्हें ले लेगा. इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद. राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप.'

टूर्नामेंट खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया में है टीम

बताते चलें कि ऑस्ट्रेलिया में इस समय एएफसी वुमन एशियन प 2026 का आयोजन हो रहा है. यह टूर्नामेंट 1 मार्च से 21 मार्च 2026 तक चल रहा है. ईरान की राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम इसी टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थी. यह टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया के तीन शहरों सिडनी, पर्थ और गोल्ड कोस्ट के विभिन्न स्टेडियमों में खेला जा रहा है. 

इस प्रतियोगिता में ईरानी टीम ग्रुप A में थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस भी शामिल थे. टीम ने ग्रुप स्टेज में अपने मैच खेले, लेकिन बाद में हार के साथ बाहर हो गई. टीम ने पिछले सोमवार (2 मार्च) को दक्षिण कोरिया के खिलाफ खेले गे पहले मैच में पहले राष्ट्रगान नहीं गाया. जिसे ईरानी राज्य मीडिया ने देशद्रोह करार दिया.

'हमारी लड़कियों को बचाओ' के लग रहे नारे

हालांकि उसके बाद के दो मैचों में खिलाड़ियों ने राष्ट्रगान गाया. लेकिन ईरानी सरकारी मीडिया शुरुआती मैच में राष्ट्रगान न गाने से बिफरा हुआ है. इसके बाद ईरानी टीम अब अपने वतन वापस लौटने वाली है, जहां पर उसके खिलाफ दमनात्मक कदम उठाए जाने की आशंका जताई जा रही है. इस डर के चलते ऑस्ट्रेलिया में बसे अधिकतर ईरानी वहां पर 'हमारी लड़कियों को बचाओ' के नारे लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं. अपने प्रदर्शनों में वे 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले के साम्राज्यवादी ईरान के झंडे लहरा रहे हैं. .

ईरानी लड़कियों के साथ एकजुट - पेनी वोंग

इस याचिका में ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों से अनुरोध किया गया कि ईरान की महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का कोई सदस्य तब तक ऑस्ट्रेलिया न छोड़े, जब तक उनकी सुरक्षा को लेकर डर का माहौल बना हुआ है. उन्होंने खिलाड़ियों को स्वतंत्र कानूनी सलाह, समर्थन और दुभाषियों की सेवा देने की मांग भी की.

रिपोर्ट के मुताबिकल, मामले को तूल पकड़ता देख ऑस्ट्रेलिया सरकार भी एक्शन में आ गई है. विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा, 'हम ईरान के पुरुषों और महिलाओं, खासकर ईरानी महिलाओं और लड़कियों के साथ एकजुट हैं.' वहीं शरण की मांग पर उन्होंने जवाब दिया,  'संभावित पलायन या शरण की मांग गृह मामलों के मंत्री के विषय हैं. इस पर वही बता सकते हैं.'

