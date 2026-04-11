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Hindi NewsदुनियाIran Crisis: 1.25 लाख का एक अंडा, दूध 8 लाख रियाल प्रति लीटर; 40 दिन की जंग के बाद ईरान में मचा हाहाकार

Iran Crisis: 1.25 लाख का एक अंडा, दूध 8 लाख रियाल प्रति लीटर; 40 दिन की जंग के बाद ईरान में मचा हाहाकार

Economic Crisis in Iran: ईरान की अर्थव्यवस्था इस समय एक ऐसे नाजुक दौर से गुजर रही है, जहां आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी लगातार कठिन होती जा रही है. महंगाई ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि जरूरी चीजें भी लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 11, 2026, 01:56 PM IST
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जंग के बाद ईरान में फूटा महंगाई बम (Photo - AI)
जंग के बाद ईरान में फूटा महंगाई बम (Photo - AI)

अगर आप किसी किराना दुकान पर जाएं और दुकानदार आपसे एक अंडे के लिए सवा लाख रुपये मांगे, या एक लीटर दूध की कीमत आठ लाख बताए, तो शायद आपको लगे कि आप कोई बुरा सपना देख रहे हैं. लेकिन हकीकत इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है अप्रैल 2026 में ईरान में यही हालात आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बन चुके हैं. यहां महंगाई ने इस कदर रफ्तार पकड़ ली है कि खाने-पीने की बुनियादी चीजें भी लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं. एक दर्जन अंडों की कीमत करीब 15 लाख रियाल तक पहुंच गई है, जबकि एक लीटर दूध के लिए लोगों को 8 लाख रियाल से ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं. चावल, जो हर घर की जरूरत है, वह भी 32 लाख रियाल प्रति किलो बिक रहा है. 

हालात ऐसे हैं कि लोगों की कमाई और खर्च के बीच का संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है. रोजमर्रा की चीजें खरीदना अब आम आदमी के लिए संघर्ष बन गया है. बाजारों में रौनक तो दिखती है, लेकिन खरीदने वालों के चेहरों पर चिंता साफ नजर आती है, जैसे हर खरीद एक मजबूरी हो, न कि जरूरत की सामान्य पूर्ति. ईरान की यह स्थिति सिर्फ महंगाई की कहानी नहीं है, बल्कि उस दबाव की तस्वीर है, जिसमें एक आम नागरिक अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जूझ रहा है.

एक किलो गोश्त की कीमत एक करोड़ रियाल

ईरान की अर्थव्यवस्था आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है, जहां हालात आम लोगों के लिए बेहद मुश्किल होते जा रहे हैं. सोचिए, एक किलो गोश्त की कीमत एक करोड़ रियाल तक पहुंच जाए और एक डॉलर खरीदने के लिए करीब साढ़े सोलह लाख रियाल खर्च करने पड़ें, तो यह सिर्फ महंगाई नहीं, बल्कि एक गहरी आर्थिक संकट की तस्वीर है. लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह हालात पैदा कैसे हुए? दरअसल, इसकी जड़ें कई सालों पुरानी हैं. अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों (सैंक्शंस) ने ईरान की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह झकझोर दिया. खासकर तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंधों ने देश की सबसे बड़ी आय के स्रोत को कमजोर कर दिया. इसके साथ ही, वैश्विक बाजार से कटाव, विदेशी निवेश में गिरावट और बैंकिंग सिस्टम पर लगी पाबंदियों ने हालात और बिगाड़ दिए.

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दवा, ईंधन, खाना हर चीजों के दाम आसमान पर

सरकार की आर्थिक नीतियों में असंतुलन, मुद्रा की लगातार गिरती कीमत और बढ़ती बेरोजगारी ने आम लोगों की कमर तोड़ दी. जब किसी देश की मुद्रा तेजी से गिरती है, तो आयात महंगा हो जाता है और इसका सीधा असर रोजमर्रा की चीजों पर पड़ता है, जैसे खाना, दवा और ईंधन. अब जो स्थिति बन गई है, उसमें महंगाई आसमान छू रही है. लोगों की कमाई वहीं की वहीं है, लेकिन खर्च कई गुना बढ़ चुका है. ऐसे में मध्यम वर्ग और गरीब तबका सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है. 

एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 1650000 रियाल तक पहुंची

ईरान की सड़कों पर आज हालात कुछ ऐसे हैं कि वहां की मुद्रा रियाल मानो अपनी कीमत खो चुकी है। लोगों के लिए यह अब सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा भर रह गया है। सरकारी आंकड़े भले कुछ और कहानी बताते हों, लेकिन खुले बाजार की सच्चाई बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है. दोनों के बीच फर्क इतना है कि मानो जमीन और आसमान हो. अप्रैल 2026 की शुरुआत तक स्थिति और गंभीर हो चुकी है. एक अमेरिकी डॉलर की कीमत करीब 16,50,000 ईरानी रियाल तक पहुंच गई है. यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि देश की बिगड़ती आर्थिक हालत की कहानी कहता है. अगर इसे भारतीय रुपए से समझें, तो तस्वीर और साफ हो जाती है. भारत का एक रुपया लगभग 17,200 ईरानी रियाल के बराबर बैठता है. यानी जो मुद्रा कभी लेन-देन का मजबूत जरिया थी, आज उसकी कीमत इतनी गिर चुकी है कि रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका सीधा असर दिख रहा है. 

यह भी पढ़ेंः स्कूली बैग, जूते और उन बच्चों...गालिबफ की भावुक पोस्ट ने सुनाई US के सितम की दास्तां

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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