DNA: मिसाइल तो छोड़ ही रहा ईरान अब साइबर अटैक से भी किया नाक में दम, जंग में क्यों हांफने लगा अमेरिका?

Iran-Israel War: ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नौसेना के कमांडर अलिरेजी तंगसीरी ने कहा कि अगर कोई तेल टैंकर इस स्ट्रेट से गुजरना चाहता है तो वह पहले किसी अमेरिकी युद्धपोत को साथ लेकर आए . तंगसीरी ने अमेरिका पर तंज कसते हुए कहा कि जो भी जहाज अमेरिकी युद्धपोत को साथ लेकर यहां से गुजरने की हिम्मत करेगा, उसकी सुरक्षा की गारंटी ईरान देगा. ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों को तो निशाना बना ही रहा है, उसके टारगेट पर 10 हजार किलोमीटर दूर अमेरिका की कंपनियां भी हैं. IRGC के मिसाइल हमलों के बीच ईरान से जुड़े हैकिंग ग्रुप अमेरिका की कंपनियों पर साइबर अटैक कर रहे हैं. ऐसा ही एक साइबर अटैक अमेरिका की कंपनी स्ट्राइकर पर हुआ है. स्ट्राइकर दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल डिवाइस कंपनियों में से एक है और पिछले साल इसका रेवेन्यू 25 अरब डॉलर था, लेकिन साइबर सिक्युरिटी के इसके दावे को ईरान के हैकिंग ग्रुप हंडाला ने खोखला साबित कर दिया.

अमेरिका में साइबर अटैक

मिशिगन में हेडक्वार्टर वाली इस कंपनी का 50 टेराबाइट डेटा जब्त करने का दावा हंडाला ने किया है.साइबर हमले की वजह से कंपनी के लैपटॉप और कर्मचारियों के मोबाइल फोन ने काम करना बंद कर दिया. स्ट्राइकर 61 देशों में काम करती है और साइबर हमले की वजह से पूरी दुनिया में उसके काम-काज पर असर पड़ा है. हंडाला के मुताबिक उसने ये अटैक ईरान के मीनाब शहर के स्कूल में 170 छात्राओं की हत्या के विरोध में किया है. हमले के बाद उसने धमकी दी कि ये साइबर युद्ध में एक नए अध्याय की शुरुआत है. हंडाला ने स्ट्राइकर के साथ-साथ अमेरिका की पेमेंट कंपनी वेरिफोन पर भी साइबर हमले का दावा किया लेकिन वेरिफोन ने अपनी सेवाओं में किसी भी तरह की रुकावट से इनकार किया है.

साइबर टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान की तुलना में अमेरिका काफी आगे है. अमेरिका दुनिया का सबसे मजबूत साइबर पावर है, उसका साइबर टेक्नोलॉजी बजट ईरान की तुलना में 20 गुना ज्यादा है. लेकिन इसके बावजूद ईरान के हैकिंग ग्रुप ने अमेरिका की कंपनियों में सेंध लगा दी. ये स्थिति तब है, जब ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट की स्थिति है. ईरान के लगभग 90% इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

साइबर युद्ध में इजरायल से लिया बदला

युद्ध की शुरुआत में अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर मिसाइल हमलों के अलावा बड़े साइबर अटैक भी किए थे. ईरान में सेंसरशिप टूल देने वाली एक कंपनी को टारगेट किया गया था. साथ ही एक प्रेयर ऐप को हैक कर उसके जरिए सरकार विरोधी मैसेज भेजे गए थे. लेकिन जिस तरह ईरान ने बारूदी युद्ध में वापसी की है, ठीक उसी तरह अब वो साइबर युद्ध में भी वापसी कर रहा है. ईरान, अमेरिका पर साइबर अटैक कर रहा है, लेकिन युद्ध की शुरूआत में बहुत ताकतवर हथियारों के साथ ईरान पर हमला करने वाला अमेरिका बीच युद्ध में हांफने लगा है. ईरान पर दुनिया की सबसे महंगी मिसाइलें और बम बरसाने वाले अमेरिका ने युद्ध में इतने ज्यादा हथियार और डॉलर्स खर्च कर दिए कि अमेरिकी हथियारों का स्टॉक कम पड़ गया इसलिए अब अमेरिका को रणनीति बदलनी पड़ी है. अमेरिका युद्ध में कम कीमत वाले हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर है जबकि युद्ध की शुरुआत में मिसाइलों के पुराने स्टॉक को इस्तेमाल करने वाला ईरान अब अपनी सबसे आधुनिक मिसाइलों से हमला कर रहा है.

ईरान एक मिसाइल से 2 हजार किलो के वॉरहेड दुश्मनों के ठिकानों पर लॉन्च कर रहा है. अमेरिका डॉलर बचा रहा है तो दूसरी तरफ IRGC ने अब अपनी खोर्रमशहर बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल बढ़ा दिया है. ये मिसाइलें बहुत भारी वारहेड लेकर हमला करती हैं. इस मिसाइलों के जरिए लगभग 2 टन यानी 2000 किलोग्राम तक के विस्फोटकों से हमला किया जा सकता है. ईरान का दावा है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के दौरान इन्हीं मिसाइलों से बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, इराक और UAE में बने बेसों पर हमला किया जा रहा है. ईरान कह रहा है कि अब वो केवल 1 टन या उससे ज्यादा वजन वाले भारी वारहेड वाली मिसाइलें ही इस्तेमाल करेगा, ताकि ज्यादा नुकसान पहुंचे. यानी अमेरिकी बमों की क्वालिटी कम हो रही है और ईरान अपनी मिसाइलों की ताकत को बढ़ा रहा है. इनकी मदद से अमेरिका, इजरायल और सहयोगियों पर बड़े हमले कर रहा है.

युद्ध में हांफने लगा अमेरिका

हथियारों के मामले में ईरान को फायदा इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि अमेरिका और इजरायल अब तक ईरान की ज्यादातर मिसाइल सिटी का पता ही नहीं लगा पाए हैं. ईरान ने पिछले 15 वर्षों में दर्जनों भूमिगत मिसाइल बेस बनाए हैं. कई बेस पहाड़ों के अंदर 500 मीटर तक गहराई में मौजूद हैं. इन सुरंगों में मोबाइल लॉन्चर, मिसाइल स्टोरेज और कंट्रोल सेंटर होते हैं. अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के अनुसार अमेरिका को ईरान के सभी मिसाइल लॉन्च साइट्स की जानकारी नहीं है. इसका मतलब है कि ईरान के कई मिसाइल ठिकाने अभी भी छिपे हुए हैं, जिन्हें अमेरिका पूरी तरह खोज नहीं पाया.

रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने कई मिसाइलें रिजर्व में रखी हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर अमेरिकी रडार और सैन्य ठिकानों पर हमला किया जा सके. इसी वजह से ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले अभी भी जारी हैं और अब खुद अमेरिकी अधिकारी मान रहे हैं. इसीलिए अमेरिका में चुनाव के माहौल के बीच ये खर्च ट्रंप को डरा रहा है और वो संभल संभल कर हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं .13 दिन के युद्ध में ट्रंप के दावे पल-पल बदलते रहते हैं. कभी वो जीत हासिल होने का दावा करते हैं तो कभी कहते हैं कि लड़ाई जारी रहेगी. उनके इन बयानों से अमेरिका के लोग असमंजस में हैं. लेकिन ट्रंप ने इसी तरह का कन्फ्यूज़न अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियों के बीच भी फैलाया है.

अमेरिकी हथियारों के लिए मुसबीत

ट्रंप ने व्हाइट हाउस में डिफेंस कंपनियों के साथ बैठक के दौरान बड़े-बड़े दावे किए. ट्रंप ने कहा कि लॉकहीड मार्टिन और रेथियॉन जैसी रक्षा कंपनियों ने मिसाइल का प्रोडक्शन चार गुना करने पर सहमति जताई है. ट्रंप का ये बयान युद्ध के दौरान अमेरिकी मिसाइल में कमी की चिंता के बीच आया था. इसकी वजह ये है कि अमेरिका और इज़रायल ने युद्ध के शुरुआती 36 घंटों में ही 3,000 से ज़्यादा मिसाइल और इंटरसेप्टर रॉकेट इस्तेमाल कर लिए. इन्हीं चिंताओं के बीच ट्रंप ने हथियार कंपनियों के साथ मीटिंग बुलाई, लेकिन सवाल ये है कि अमेरिकी कंपनियां मिसाइल का उत्पादन चार गुना कैसे करेंगी. DNA मित्रो, सच्चाई ये है कि अमेरिका के पास हथियार बनाने का कच्चा माल ही नहीं है. आधुनिक युद्ध में जो मिसाइल, ड्रोन और रडार सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, उनमें गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी और टंगस्टन जैसी धातुओं और रेयर अर्थ एलीमेंट्स का इस्तेमाल होता है. लेकिन ये अमेरिका के पास पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं. चीन ने दिसंबर 2024 में अमेरिका को गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी का निर्यात बंद कर दिया था.

नवंबर 2025 में हुए समझौते के बाद पाबंदी हटाई गई लेकिन सैन्य इस्तेमाल के लिए रोक अभी भी लागू है यानी सेना के इस्तेमाल के लिए चीन इन धातुओं का निर्यात नहीं करेगा. ऐसे में लॉकहीड मार्टिन और रेथियॉन जैसी हथियार बनाने वाली कंपनियां चीन से ये धातु नहीं ख़रीद सकती हैं. यानी ट्रंप हथियारों में इस्तेमाल होने वाले क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई के बिना ही हथियार का प्रोडक्शन चार गुना करने की बात कर रहे थे. चीन चाहता है कि ईरान से युद्ध में अमेरिका कमज़ोर साबित हो. इस मक़सद को पूरा करने के लिए वो किसी भी हालत में अमेरिका को हथियार बनाने में काम आने वाले धातुओं की सप्लाई नहीं करेगा. यानी नई मिसाइल बनाने का अमेरिका का इरादा पूरा नहीं होगा. लेकिन इसके बावजूद ट्रंप हथियार के नाम पर अमेरिका को गुमराह करने में लगे हैं.