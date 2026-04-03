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Hindi Newsदुनियामिसाइल-ड्रोन हमलों के बीच अब इजरायल पर साइबर अटैक, रक्षा नेटवर्क को बनाया निशाना;सेना को दी धमकी

मिसाइल-ड्रोन हमलों के बीच अब इजरायल पर साइबर अटैक, रक्षा नेटवर्क को बनाया निशाना;सेना को दी धमकी

Cyberattack on Israeli Military: मिसाइल-ड्रोन हमलों के बीच इजरायल पर अब साइबर अटैक हुआ है. हैकर्स ने रक्षा नेटवर्क को निशाना बनाते हुए अहम जानकारियां चुरा लीं. साथ ही इजरायली सेना को अंजाम भुगतने की धमकी दी. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 03, 2026, 12:42 AM IST
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मिसाइल-ड्रोन हमलों के बीच अब इजरायल पर साइबर अटैक, रक्षा नेटवर्क को बनाया निशाना;सेना को दी धमकी

IRGC Latest threat to US: खाड़ी क्षेत्र में पिछले 34 दिनों से चल रही जंग में शामिल देश दूसरे पक्ष को झुकाने के लिए सारे पैंतरे अपना रहे हैं.  इजरायली रक्षा नेटवर्क पर साइबर अटैक किया गया और वायुसेना का कंट्रोल सिस्टम हैक किया गया. सूत्रों का कहना है कि हैकर्स ने इस दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारी चुरा ली. इसके साथ ही इजरायली सेना को धमकी भी दी गई. इस साइबर अटैक के बाद से इजरायली सेना सकते में है और वह अपने सिस्टम को सिक्योर करने में लगी है. माना जा रहा है कि इजरायल पर यह साइबर अटैक ईरान ने किया है. हालांकि, उसने इसके बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं की है.

ईरान के सभी हथियार भंडार गुप्त- IRGC

उधर, ईरानी सेना की एलीट विंग IRGC ने बड़ा दावा किया है. उसने कहा कि यूएस-इजरायल के तमाम हमलों के बावजूद हथियार के मुख्य भंडार सुरक्षित हैं. ईरान ने कहा कि यूएस ने महत्वहीन भंडारों पर अटैक करके अपनी कुंठा निकाली है. IRGC ने कहा कि ईरान के सभी हथियार भंडार गुप्त रखे गए हैं और US- इजरायल वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे.

'यूएस के सहयोगियों पर बढ़ाए जाएंगे हमले'

अमीर हातामी ने हमलों को लेकर अमेरिका को बड़ी चेतावनी भी जारी की. उन्होंने कहा कि अगर यूएस-इजरायल ने अटैक नहीं रोके तो ईरान भी उन पर हमले और तेज करेगा. यूएस के सहयोगियों पर हमले बढ़ाए जाएंगे और उनके बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाएगा. 

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'दुश्मन की हर हरकत पर रखें नजर'

IRGC कमांडर चीफ मेजर जनरल अमीर हातामी ने गुरुवार को बैठक करके सैन्य अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए. उन्होंने ईरानी सेना को कहा कि वह दुश्मनों की हर हरकत पर नजर रखे और उनके हर हमले का करारा जवाब दे. उन्होंने कहा कि दुश्मन जंग में नए-नए पैंतरे अपना रहे हैं. इसलिए उन पर बारीकी से नजर रखना जरूरी है. उन्होंने कहा कि देश से युद्ध का साया हटना ही चाहिए. 

(ये भी पढ़ें - ईरान ने जॉर्डन में तैनात अमेरिकी जेट्स को बनाया निशाना, खाड़ी मुल्कों में बने पुल हिटलिस्ट में किए शामिल

यूएई पर बरसी ईरानी मिसाइलें

वहीं UAE रक्षा मंत्रालय ने ईरान के हमलों की नई लहर की जानकारी दी है. उसने बताया कि ईरान ने गुरुवार को ड्रोन और मिसाइल से कई हमले किए. UAE ने बताया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 19 बैलिस्टिक मिसाइल और 26 ड्रोन हमलों को नाकाम किया. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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