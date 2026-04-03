मिसाइल-ड्रोन हमलों के बीच अब इजरायल पर साइबर अटैक, रक्षा नेटवर्क को बनाया निशाना;सेना को दी धमकी

Cyberattack on Israeli Military: मिसाइल-ड्रोन हमलों के बीच इजरायल पर अब साइबर अटैक हुआ है. हैकर्स ने रक्षा नेटवर्क को निशाना बनाते हुए अहम जानकारियां चुरा लीं. साथ ही इजरायली सेना को अंजाम भुगतने की धमकी दी.
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IRGC Latest threat to US: खाड़ी क्षेत्र में पिछले 34 दिनों से चल रही जंग में शामिल देश दूसरे पक्ष को झुकाने के लिए सारे पैंतरे अपना रहे हैं. इजरायली रक्षा नेटवर्क पर साइबर अटैक किया गया और वायुसेना का कंट्रोल सिस्टम हैक किया गया. सूत्रों का कहना है कि हैकर्स ने इस दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारी चुरा ली. इसके साथ ही इजरायली सेना को धमकी भी दी गई. इस साइबर अटैक के बाद से इजरायली सेना सकते में है और वह अपने सिस्टम को सिक्योर करने में लगी है. माना जा रहा है कि इजरायल पर यह साइबर अटैक ईरान ने किया है. हालांकि, उसने इसके बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं की है.
उधर, ईरानी सेना की एलीट विंग IRGC ने बड़ा दावा किया है. उसने कहा कि यूएस-इजरायल के तमाम हमलों के बावजूद हथियार के मुख्य भंडार सुरक्षित हैं. ईरान ने कहा कि यूएस ने महत्वहीन भंडारों पर अटैक करके अपनी कुंठा निकाली है. IRGC ने कहा कि ईरान के सभी हथियार भंडार गुप्त रखे गए हैं और US- इजरायल वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे.
अमीर हातामी ने हमलों को लेकर अमेरिका को बड़ी चेतावनी भी जारी की. उन्होंने कहा कि अगर यूएस-इजरायल ने अटैक नहीं रोके तो ईरान भी उन पर हमले और तेज करेगा. यूएस के सहयोगियों पर हमले बढ़ाए जाएंगे और उनके बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाएगा.
IRGC कमांडर चीफ मेजर जनरल अमीर हातामी ने गुरुवार को बैठक करके सैन्य अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए. उन्होंने ईरानी सेना को कहा कि वह दुश्मनों की हर हरकत पर नजर रखे और उनके हर हमले का करारा जवाब दे. उन्होंने कहा कि दुश्मन जंग में नए-नए पैंतरे अपना रहे हैं. इसलिए उन पर बारीकी से नजर रखना जरूरी है. उन्होंने कहा कि देश से युद्ध का साया हटना ही चाहिए.
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यूएई पर बरसी ईरानी मिसाइलें
वहीं UAE रक्षा मंत्रालय ने ईरान के हमलों की नई लहर की जानकारी दी है. उसने बताया कि ईरान ने गुरुवार को ड्रोन और मिसाइल से कई हमले किए. UAE ने बताया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 19 बैलिस्टिक मिसाइल और 26 ड्रोन हमलों को नाकाम किया.