अमेरिका ने ईरान के ऊपर बरसाई मौत, रडार ठिकाने तबाह, भड़के तेहरान का मुंह तोड़ जवाब; हमलों से सहम उठा कुवैत

US-Iran Tension: ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच का कथित सीजफायर उस वक्त धुआं-धुआं हो गया, जब अमेरिकी फौजों ने ईरान के आसमान से नीचे इतना गोला-बारूद बरसाया जो उसके ऊपर कहर बनकर टूटा. उधर भड़के तेहरान ने भी अमेरिकी युद्धपोत से लेकर अमेरिका के सहयोगी कुवैत के ऊपर ताबड़तोड़ मिसाइलें और ड्रोन दागकर दुश्मनों का हाल-बेहाल कर दिया. अब मिडिल ईस्ट के इस ताजा तनाव को लेकर अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमान (सेंटकॉम) ने कहा, 'ईरान की कई आक्रामक कार्रवाइयों के जवाब में रक्षात्मक कार्यवाही की गई है. यूएस फोर्स ने ईरान को निशाना बनाते हुए आत्मरक्षा में कई हमले किए हैं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय जल सीमा में एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराना भी शामिल था.'

सऊदी अरब ने की निंदा

सऊदी अरब ने कुवैत पर हुए ईरान के हमले की निंदा की है. सोमवार की सुबह कुवैत के अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमले की जिम्मेदारी ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) द्वारा लिए जाने के बाद सऊदी अरब ने ईरान के लगातार दुर्भावनापूर्ण हमलों की कड़ी निंदा की है.

सऊदी विदेश मंत्रालय ने इस हमले को गैर जिम्मेदाराना कदम बताते हुए कहा, 'ईरान ने न सिर्फ कुवैत की संप्रभुता का उल्लंघन किया बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को जानबूझकर तोड़ा है.'

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#Statement | The Foreign Ministry expresses the Kingdom of Saudi Arabia’s strongest condemnation and denunciation of the repeated and malicious Iranian attacks against the brotherly State of Kuwait. pic.twitter.com/oqceuoCHyK — Foreign Ministry (@KSAmofaEN) June 1, 2026

कुवैत परेशान

वहीं ईरानी सेना ने कहा, उसने दक्षिणी ईरान पर हमले के लिए अमेरिकी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मिलिट्री एयरबेस को निशाना बनाया था. इस बीच कुवैत ने कहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम से बड़ी तबाही टल गई है. हमारी एयरफोर्स ने दुश्मनों की मिसाइलों और ड्रोनों का सामना किया है. कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरान के ऐसे जघन्य और बार-बार किए गए हमलों की निंदा करते हुए उसे तनाव न बढ़ाने की सलाह दी है.

सोमवार सुबह क्या बोले ट्रंप?

राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार सुबह सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर की गई एक पोस्ट में अपने आलोचकों को चुप रहने की हिदायद देते हुए कहा,'इन नए हमलों को लेकर एक्स्ट्रा 'लोड' लेने की जरूरत नहीं है. अंत में सब ठीक हो जाएगा. ईरान खुद हमसे समझौता करना चाहता है जो अमेरिका के लिए अच्छी बात होगी.'

सीबीएस न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, तनाव स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्लियर करने और एनरिच्ड यूरेनियम को हटाने की मांग से जुड़ा है. हालांकि व्हाइट हाउस ने इस खबर पर प्रतिक्रिया देने के अनुरोध का जवाब नहीं दिया.