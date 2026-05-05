अब होर्मुज से कौन गुजरेगा, तय करेगा ईरान; IRGC की नई ‘लक्ष्मण रेखा के एलान से बढ़ा तनाव

Iran Hormuz Smart Control New Area: मिडिल ईस्ट में फिर से जंग के हालात बनने लगे हैं. भड़काने वाला कदम उठाते हुए ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने हॉर्मुज स्ट्रेट में एक नया समुद्री नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर दिया है. दूसरे शब्दों में कहें तो ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को अब अधिकृत रूप से अपना क्षेत्र घोषित कर दिया है. जिसमें कौन आएगा और कौन जाएगा, यह अब ईरान तय करेगा और उल्लंघन करने वालों पर वह कार्रवाई कर सकेगा. यह जानकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी ने दी है.

IRGC ने होर्मुज पर स्मार्ट कंट्रोल वाला नया क्षेत्र बनाया

ईरानी स्टेट ब्रॉडकास्टर के अनुसार, IRGC ने स्मार्ट कंट्रोल वाला नया क्षेत्र बनाया है. यह क्षेत्र दक्षिण में ईरान के माउंट मोबारक और संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा के दक्षिणी हिस्से के बीच की रेखा तक, पश्चिम में ईरान के केश्म द्वीप के अंतिम छोर और UAE के उम्म अल कुवैन के बीच की रेखा तक फैला हुआ है.

इस बीच बैकडोर से ईरान और यूएस में बातचीत का दौर भी चल रहा है. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने बताया कि ईरान ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव यूएस को भेजा था. जिसमें केवल क्षेत्रीय संघर्ष समाप्त करने की बात शामिल थी. इसमें न्यूक्लियर मुद्दा शामिल नहीं था.

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यूएस का काउंटर प्रपोजल मिला- ईरान

उन्होंने बताया कि ईरान के प्रस्ताव के जवाब में अमेरिका की ओर से उनके देश को एक काउंटर-प्रपोजल मिला है, जिसकी समीक्षा की जा रही है. बगाई ने कहा कि यूएस का यह प्रपोजल पाकिस्तान के जरिए मिला, जिसमें उसने अपनी मांगें रखी है.

ईरानी प्रवक्ता ने दावा किया कि अमेरिका ने अपने काउंटर-प्रपोजल में अत्यधिक और अनुचित मांगें की है, जिसके चलते उसके प्रस्ताव की समीक्षा आसान नहीं है. अपना परमाणु कार्यक्रम रोकने की यूएस की मांग पर ईरान के प्रवक्ता ने कहा कि समृद्धि या न्यूक्लियर सामग्री से जुड़े मुद्दे पूरी तरह काल्पनिक हैं. इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है. उन्होंने कहा कि फिलहाल पहले चरण में सभी मोर्चों पर युद्ध को पूरी तरह रोकने की बात हो रही है.

दोनों देशों में चल रही बैकडोर बातचीत

उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट में हॉर्मुज में माइन क्लियरिंग से जुड़ी खबरों को फर्जी और मनगढ़ंत करार दिया. उन्होंने कहा कि अल्टीमेटम और डेडलाइन की धमकियों बीच ईरान शांति की वार्ता नहीं करेगा. उधर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के साथ बैकडोर चैनल से चल रही बातचीत की पुष्टि की. ट्रंप ने कहा कि उनके प्रतिनिधि ईरान के साथ बहुत सकारात्मक चर्चा कर रहे हैं.