Advertisement
trendingNow13118370
Hindi Newsदुनियाईरान के एक फैसले से हिला यूरोप! नेवी, एयरफोर्स पर लगाया आतंकी संगठन का ठप्पा; क्या खाड़ी में गूंजेंगे युद्ध के नगाड़े?

ईरान के एक फैसले से हिला यूरोप! नेवी, एयरफोर्स पर लगाया आतंकी संगठन का ठप्पा; क्या खाड़ी में गूंजेंगे युद्ध के नगाड़े?

Iran declares european navy airforce terrorist organizations: ईरान ने यूरोपीय संघ की नेवी और एयरफोर्स को आतंकी संगठन घोषित कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सनसनी मचा दी है. ये फैसला यूरोपीय संघ द्वारा ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी लिस्ट में डालने के जवाब में लिया गया है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 22, 2026, 08:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ईरान के एक फैसले से हिला यूरोप! नेवी, एयरफोर्स पर लगाया आतंकी संगठन का ठप्पा; क्या खाड़ी में गूंजेंगे युद्ध के नगाड़े?

Iran declares european navy airforce terrorist organizations: ईरान ने एक बड़ा कदम उठाते हुए यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों की नेवी और एयरफोर्स को आधिकारिक तौर पर आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है. ये फैसला उस वक्त आया है जब कुछ ही समय पहले यूरोप ने ईरान की शक्तिशाली सैन्य संस्था इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को अपनी आतंकी लिस्ट में शामिल किया था.

ईरान ने क्यों उठाया ये कदम?
ईरान ने इस कार्रवाई का सीधा जवाब देते हुए कहा है कि वह भी समान कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल करेगा और इसलिए उसने सभी सदस्य देशों की नौसेना तथा एयरफोर्स को आतंकवादी सूची में डाल दिया है. ईरान की विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यूरोपीय संघ का यह कदम संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है.

बयान में बताया गया कि वह 2019 के एक कानून के आधार पर यह कार्रवाई कर रहा है, जिसमें तय किया गया है कि यदि कोई देश संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किसी संगठन को आतंकवादी घोषित करने के फैसले का समर्थन या अनुसरण करता है, तो उसके खिलाफ समान कदम उठाया जाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

बिना वजह लिया गया फैसला- ईरान
इस कानून के मुताबिक यूरोपीय संघ के नेवी और एयरफोर्स को आतंकवादी संगठन की श्रेणी में लाया जा रहा है. यूरोपीय संघ ने जनवरी 2026 में ईरान का रिवोल्यूशनरी गार्ड को अपनी आतंकवादी सूची में शामिल कर दिया था. इस कदम के बाद ईरान ने पहले ही विरोध जताया था और इसे एक राजनीतिक तथा कानूनी रूप से बिना वजह लिया गया फैसला बताया था.

क्या परमाणु समझौते पर फिर से होगी बातचीत?
ईरान ने कहा था कि यह निर्णय अवैध है और इसका टारगेट केवल उसकी सशस्त्र शक्तियों को अलग-थलग करना है. ये तनाव ऐसे समय में बढ़ रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप की नेतृत्व वाली सरकार ईरान पर अधिक दबाव बनाने के अपने प्रयासों को जारी रख रही है. 

रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने ईरान से परमाणु समझौते पर फिर से बातचीत करने को कहा है और साथ ही सीमा विवादों को लेकर चेतावनियां भी दी हैं.

इस कदम के कारण यूरोप और ईरान के बीच कूटनीतिक रिश्तों में और तनाव बढ़ने की संभावना है. ऐसे फैसले क्षेत्र की स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर भी असर डाल सकते हैं. दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और इस फैसले को लेकर भविष्य में और प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं.

ये भी पढ़ें: ब्रह्मांड में मौत का साया! धरती की तरफ बढ़ रहे हैं 15,000 'सिटी किलर' एस्टेरॉयड; एक टक्कर और पूरा शहर हो जाएगा स्वाहा

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

iranEuropean Union

Trending news

कांग्रेस ने क्यों रोका BJP अध्यक्ष का रास्ता? अहम मुलाकात से पहले ही 'हाउस अरेस्ट'
N amchander rao
कांग्रेस ने क्यों रोका BJP अध्यक्ष का रास्ता? अहम मुलाकात से पहले ही 'हाउस अरेस्ट'
Explain: भारत बना रहा ड्रोन बेस, एयरबेस से कितना अलग होगा; सेना को इसकी जरूरत क्यों?
Drone Base
Explain: भारत बना रहा ड्रोन बेस, एयरबेस से कितना अलग होगा; सेना को इसकी जरूरत क्यों?
महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में लहराया भगवा, 20 महापौर पदों पर भाजपा का कब्जा
Maharashtra news
महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में लहराया भगवा, 20 महापौर पदों पर भाजपा का कब्जा
लश्कर-ए-तैयबा की धमकी और ‘बदले’ वाला मकसद, एक इनपुट के बाद राजधानी में अलर्ट
hindi news
लश्कर-ए-तैयबा की धमकी और ‘बदले’ वाला मकसद, एक इनपुट के बाद राजधानी में अलर्ट
दोपहर की धूप में हाफ शर्ट पहनकर घूम रहे हैं? संभल जाइए, 10 राज्यों में IMD का अलर्ट
weather update
दोपहर की धूप में हाफ शर्ट पहनकर घूम रहे हैं? संभल जाइए, 10 राज्यों में IMD का अलर्ट
मान सरकार की शिक्षा क्रांति के परिणाम आए सामने, 305 छात्रों ने पास किया JEE मेन्स
Punjab news
मान सरकार की शिक्षा क्रांति के परिणाम आए सामने, 305 छात्रों ने पास किया JEE मेन्स
BJP-कांग्रेस से निराश लोग किधर देख रहे? AAP के नेताओं ने मिसाल देकर बताया
Punjab
BJP-कांग्रेस से निराश लोग किधर देख रहे? AAP के नेताओं ने मिसाल देकर बताया
'G4 से लेकर...', PM मोदी-प्रेसिडेंट लूला की बैठक में क्या डिस्कस हुआ, क्या नहीं हुआ?
India Brazil Ties
'G4 से लेकर...', PM मोदी-प्रेसिडेंट लूला की बैठक में क्या डिस्कस हुआ, क्या नहीं हुआ?
'मैं कभी कायर नहीं बन सकता...', क्या सिद्धारमैया के खिलाफ चल रही कोई राजनीतिक साजिश?
Karnataka politics
'मैं कभी कायर नहीं बन सकता...', क्या सिद्धारमैया के खिलाफ चल रही कोई राजनीतिक साजिश?
टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत का आया पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा
Donald Trump
टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत का आया पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा