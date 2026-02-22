ईरान के एक फैसले से हिला यूरोप! नेवी, एयरफोर्स पर लगाया आतंकी संगठन का ठप्पा; क्या खाड़ी में गूंजेंगे युद्ध के नगाड़े?

Iran declares european navy airforce terrorist organizations: ईरान ने एक बड़ा कदम उठाते हुए यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों की नेवी और एयरफोर्स को आधिकारिक तौर पर आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है. ये फैसला उस वक्त आया है जब कुछ ही समय पहले यूरोप ने ईरान की शक्तिशाली सैन्य संस्था इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को अपनी आतंकी लिस्ट में शामिल किया था.

ईरान ने क्यों उठाया ये कदम?

ईरान ने इस कार्रवाई का सीधा जवाब देते हुए कहा है कि वह भी समान कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल करेगा और इसलिए उसने सभी सदस्य देशों की नौसेना तथा एयरफोर्स को आतंकवादी सूची में डाल दिया है. ईरान की विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यूरोपीय संघ का यह कदम संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है.

बयान में बताया गया कि वह 2019 के एक कानून के आधार पर यह कार्रवाई कर रहा है, जिसमें तय किया गया है कि यदि कोई देश संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किसी संगठन को आतंकवादी घोषित करने के फैसले का समर्थन या अनुसरण करता है, तो उसके खिलाफ समान कदम उठाया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

बिना वजह लिया गया फैसला- ईरान

इस कानून के मुताबिक यूरोपीय संघ के नेवी और एयरफोर्स को आतंकवादी संगठन की श्रेणी में लाया जा रहा है. यूरोपीय संघ ने जनवरी 2026 में ईरान का रिवोल्यूशनरी गार्ड को अपनी आतंकवादी सूची में शामिल कर दिया था. इस कदम के बाद ईरान ने पहले ही विरोध जताया था और इसे एक राजनीतिक तथा कानूनी रूप से बिना वजह लिया गया फैसला बताया था.

क्या परमाणु समझौते पर फिर से होगी बातचीत?

ईरान ने कहा था कि यह निर्णय अवैध है और इसका टारगेट केवल उसकी सशस्त्र शक्तियों को अलग-थलग करना है. ये तनाव ऐसे समय में बढ़ रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप की नेतृत्व वाली सरकार ईरान पर अधिक दबाव बनाने के अपने प्रयासों को जारी रख रही है.

रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने ईरान से परमाणु समझौते पर फिर से बातचीत करने को कहा है और साथ ही सीमा विवादों को लेकर चेतावनियां भी दी हैं.

इस कदम के कारण यूरोप और ईरान के बीच कूटनीतिक रिश्तों में और तनाव बढ़ने की संभावना है. ऐसे फैसले क्षेत्र की स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर भी असर डाल सकते हैं. दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और इस फैसले को लेकर भविष्य में और प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं.

ये भी पढ़ें: ब्रह्मांड में मौत का साया! धरती की तरफ बढ़ रहे हैं 15,000 'सिटी किलर' एस्टेरॉयड; एक टक्कर और पूरा शहर हो जाएगा स्वाहा