बातचीत के लिए पाकिस्तान तो पहुंच गया ईरानी डेलीगेशन, लेकिन तेहरान में मुंह फुलाए बैठी है IRGC, क्यों हुआ मनमुटाव?

Iran-US Talks: अमेरिका के साथ शांति वार्ता के लिए ईरान का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंच चुका है, लेकिन इसी बीच तेहरान में सत्ता के भीतर गंभीर मतभेद सामने आ गए हैं. देश की प्रभावशाली सैन्य इकाई इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) और सरकारी वार्ता टीम के बीच बातचीत की रणनीति और स्वरूप को लेकर गहरा टकराव देखने को मिल रहा है. सूत्रों के अनुसार, जहां एक ओर सरकार कूटनीतिक रास्ते से तनाव कम करने की कोशिश कर रही है, वहीं IRGC इस प्रक्रिया को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है और सख्त रुख अपनाए हुए है.

प्रतिनिधित्व को लेकर बढ़ा विवाद

इस मतभेद की सबसे बड़ी वजह वार्ता में शामिल होने वाले चेहरों को लेकर है. IRGC ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव बाकेर जोलगद्र को वार्ता टीम में शामिल करने की मांग की थी. हालांकि, सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया. वार्ता टीम का मानना है कि जोलगद्र के पास उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय बातचीत का पर्याप्त अनुभव नहीं है. इस फैसले से IRGC असंतुष्ट बताया जा रहा है, जिससे दोनों पक्षों के बीच अविश्वास और गहरा गया है.

सीजफायर से पहले बातचीत पर IRGC का विरोध

IRGC ने साफ तौर पर कहा है कि लेबनान में युद्धविराम लागू होने से पहले अमेरिका से किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं होनी चाहिए. यह रुख दर्शाता है कि IRGC क्षेत्रीय संघर्षों को सीधे तौर पर वार्ता से जोड़कर देख रहा है. इस सख्त शर्त ने वार्ता की संभावनाओं को और जटिल बना दिया है. IRGC का मानना है कि बिना जमीनी हालात सुधारे बातचीत का कोई मतलब नहीं है. IRGC ने अपने हालिया बयान में यह भी स्पष्ट किया कि युद्ध कब समाप्त होगा, इसका निर्णय अमेरिका नहीं बल्कि ईरान खुद करेगा. विशेषज्ञों के अनुसार, यह पूरी घटना ईरान के भीतर गहरे रणनीतिक विभाजन को उजागर करती है. एक ओर सरकारी प्रतिनिधिमंडल वार्ता और समझौते के जरिए तनाव कम करना चाहता है, वहीं IRGC अधिक आक्रामक और कठोर रुख अपनाने के पक्ष में है.

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होर्मुज स्ट्रेट पर टोल लगाने की इजाजत नहीं देंगे: ट्रंप

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अमेरिका, ईरान को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर किसी भी तरह का टोल लगाने की अनुमति नहीं देगा. उन्होंने इस जलमार्ग को अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र बताते हुए कहा कि यहां किसी भी प्रकार का पारगमन शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा. जॉइंट बेस एंड्रयूज में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र है. अगर ईरान ऐसा करने की कोशिश करता है, तो हम इसे होने नहीं देंगे.

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है. इससे एक दिन पहले ही उन्होंने तेहरान के उस प्रस्ताव की आलोचना की थी, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लगाने की बात कही गई थी. यह स्ट्रेट वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है, जहां से दुनिया का तेल गुजरता है. ऐसे में किसी भी शुल्क या नियंत्रण से वैश्विक बाजार प्रभावित हो सकता है.

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ईरान पर ‘ब्लैकमेल’ का आरोप

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ईरान पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए कर रहा है. उन्होंने लिखा कि ईरान दुनिया को अल्पकालिक ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है. एक अन्य पोस्ट में उन्होंने ईरान की संचार रणनीति पर तंज कसते हुए कहा कि वह जनसंपर्क और मीडिया मैनेजमेंट में ज्यादा माहिर है, बजाय वास्तविक संघर्ष के.