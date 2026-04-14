इन मुस्लिम देशों से ईरान ने मांगा अरबों का हर्जाना, भारत से बोला 'आप तो हमारे दोस्त हैं, शुक्रिया... मेहरबानी'

ईरान ने एक बार फिर भारतीयों को भरोसेमंद और दयालु साथी बताया है. दिल्ली में तैनात ईरानी राजदूत ने भारत सरकार को मुश्किल समय में साथ देने के लिए धन्यवाद दिया, साथ ही कहा कि होर्मुज में भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं है. हालांकि, वह मुस्लिम देशों पर भड़का हुआ है.
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अमेरिका के साथ बातचीत फेल होने के फौरन बाद ईरान ने पड़ोसी मुस्लिम देशों से पैसे की डिमांड कर दी है. तेहरान ने पड़ोसी देशों से युद्ध का आर्थिक बोझ उठाने को कहा है. जी हां, ईरान ने सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, जॉर्डन और कतर से युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए औपचारिक तौर पर मुआवजा मांगा है. हालांकि, भारत को लेकर ईरान का दोस्ताना रवैया बरकरार है. ईरान ने भारत को आश्वस्त किया है कि उसके जहाज बेरोकटोक होर्मुज रूट से होकर आते जाते रहेंगे. उसने भारतीयों को भरोसेमंद दोस्त बताया है.
ईरान की इस डिमांड ने पांच पड़ोसी देशों की टेंशन बढ़ा दी है. ईरान ने आरोप लगाया है कि इन पांच मुस्लिम बहुल देशों ने जंग में अमेरिका का साथ दिया. संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावनी ने कहा कि इन देशों ने अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत ईरान के प्रति अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है.
ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA ने खबर दी है कि इरावनी ने इन पांच देशों पर आरोप लगाया है कि इन्होंने अपने हवाई क्षेत्र और सैन्य ठिकानों को अमेरिका के लिए खोलकर ईरान के खिलाफ हमलों को मुमकिन बनाया. उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसा करके ये देश हमारी संपत्तियों की बर्बादी में भागीदार बने. ऐसे में, उन्हें ईरान के पुनर्निर्माण का आर्थिक बोझ भी उठाना होगा.
हां, इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है. ईरान के सेंट्रल बैंक ने एक आकलन किया है. इसमें कहा गया है कि युद्ध से तबाह अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा कर दौड़ाने में 12 साल से भी ज्यादा समय लग सकता है. इसमें ठप पड़ी तेल रिफाइनरियों का कामकाज भी शामिल है.
On the occasion of the Chehlum of Shaheed-e-Ummat Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, Ayatollah Hakim Elahi, his representative in India, donated blood in his name, a humble tribute that turns grief into humanity, as this blood will now flow through the veins of patients in India.… pic.twitter.com/JC3uMzLuu3
— Iran in India (@Iran_in_India) April 13, 2026
हां, यह राहत भरी खबर है. अमेरिका होर्मुज और ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी कर रहा है, लेकिन तेहरान ने भारत को भरोसा दिलाया है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहली ने साफ कहा कि भारत के साथ ईरान के अच्छे संबंध हैं और भारतीय जहाजों को इस अहम समुद्री रास्ते से सुरक्षित गुजरने दिया जाएगा. ईरानी दूत ने भरोसा दिया है कि भारतीय जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने में कोई परेशानी नहीं होगी. यही नहीं, दिल्ली में ईरानी दूतावास के अधिकारियों ने भारतीय मरीजों के लिए अपना ब्लड भी डोनेट किया है. ईरान इस बात से काफी प्रभावित है कि भारतीयों ने दोस्ती निभाते हुए बढ़-चढ़कर डोनेशन दिया है.
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यह बयान ऐसे समय में आया है जब खबरें आ रही हैं कि ईरान इधर से गुजरने वाले जहाजों से प्रति बैरल चुंगी लेना शुरू कर रहा है. ईरान युद्ध ने वैश्विक तेल सप्लाई को प्रभावित किया है. होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम ऑयल रूट्स में से एक है. यहां से करीब 20 प्रतिशत वैश्विक तेल और गैस की सप्लाई होती है. भारत के लिए यह और भी अहम है क्योंकि करीब 40% कच्चे तेल की सप्लाई इसी रास्ते से आती है.
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