US की नाकाबंदी के बीच ईरान ने दिखाई ताकत, इंटरनेशनल वाटर में भेजा जहाज; दूर से ताकता रह गया अमेरिका

Iran's move on US Hormuz Strait blockade: शांति वार्ता में कामयाबी न मिलने के बाद अब यूएस-ईरान में जंग का दूसरा दौर शुरू होने के आसार बन गए हैं. ईरान को सबक सिखाने के लिए यूएस ने होर्मुज के चारों ओर नौसैनिक नाकाबंदी कर दी है. उसके एक विमानवाहक समेत 15 युद्धपोत इस समय होर्मुज के आसपास मौजूद हैं. यूएस ने धमकी दी है कि अगर ईरान के किसी जहाज ने ब्लॉकेड तोड़ने की कोशिश की तो उसे उड़ा दिया जाएगा. उसकी इस तैयारी में ईरान में डर का माहौल है. लेकिन इसके साथ ही वह अपनी ताकत दिखाने से भी पीछे नहीं हट रहा है.

ईरान ने यूएस के सामने फिर दिखाई ताकत

खबरों के मुताबिक, ट्रंप की कड़ी चेतावनी और ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी शुरू होने के बाद पहला ईरानी जहाज अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में प्रवेश कर चुका है. बताया जा रहा है कि जहाज ने अपने नेविगेशन सिस्टम फिर से चालू कर दिए हैं और आगे बढ़ना शुरू कर दिया है.

असल में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर कोई ईरानी जहाज उसकी नौसैनिक नाकाबंदी के करीब आएगा तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा. ऐसे में ईरान देखना चाहता है कि यूएस नेवी उसके जहाज पर क्या एक्शन लेती है. एक तरह से वह यूएस की परीक्षा ले रहा है.

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अमेरिकी मंशा की थाह लेने की कोशिश

दिलचस्प बात ये है कि जिस जहाज को ईरान ने इंटरनेशनल वाटर में भेजा, पहले उसके नेविगेशन सिस्टम बंद थे. लेकिन बाद में उसने उन्हें ओपन कर दिया. ऐसा करके उसने यूएस को स्पष्ट रूप से बता दिया कि उसका जहाज अमेरिकी नाकाबंदी का उल्लंघन कर अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में खड़ा है.

डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक, ईरान की ओर से यह जहाज भेजना एक सोची-समझी चुनौती है. ऐसा करके वह यानी यह देखना चाहता है कि कि अमेरिका कितनी हद तक जाने को तैयार है. क्या वह उसके जहाज को मार गिराएगा या फिर उसकी धमकी बंदर घुड़की रह जाएगी. हालांकि, अभी तक यूएस की ओर से पर कोई हमले की सूचना नहीं है.

अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत ही करेंगे बात

उधर, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से फोन पर बात करके शांति वार्ता के विफल होने की वजह बताई. उन्होंने कहा कि अमेरिका की अनुचित मांगों के कारण कोई समझौता नहीं हो सका.

ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार पेजेश्कियन ने मैक्रों से कहा, हमने युद्धविराम की शर्तें स्पष्ट रूप से बता दी हैं और उनमें पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. लेकिन अमेरिका की ओर से अत्यधिक मांगें रखी गईं, जिसकी वजह से समझौता नहीं हो सका. ईरान अब केवल अंतरराष्ट्रीय कानून के ढांचे के अंदर ही आगे की बातचीत जारी रखेगा.”

दुश्मन का पूरा नहीं हो पाया सपना- पेजेश्कियन

पेजेश्कियन ने मैक्रों से कहा कि होर्मुज स्ट्रेट पर नाकाबंदी की धमकी देना दुनिया के लिए गंभीर असर डालेगा. ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि दुश्मनों का सपना ईरान को तोड़ने का था, लेकिन वह साकार नहीं हो पाया. ईरानी राष्ट्र ने इस थोपे गए युद्ध के दौरान अद्भुत प्रतिरोध और धैर्य का प्रदर्शन किया.

इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल होसैन मोहेबी ने यूएस-इजरायल को नई धमकियां दीं. उन्होंने कहा कि अगर संघर्ष जारी रहा तो तेहरान नई सैन्य क्षमताएं और रणनीतियां सामने ला सकता है. वह युद्ध में ऐसे-ऐसे नए तरीके इस्तेमाल करेगा, जिनका मुकाबला करने की क्षमता विरोधियों के पास सीमित होगी.

बैक चैनल से शांति वार्ता की कोशिशें

उधर धमकी और पलटवार के बीच यूएस और ईरान के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता के आसार भी बन रहे हैं. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप प्रशासन के अधिकारी युद्धविराम की समय-सीमा समाप्त होने से पहले ईरानी अधिकारियों के साथ दूसरी आमने-सामने की बैठक पर विचार कर रहे हैं. इसके लिए संभावित तारीखों और स्थानों पर चर्चा की जा रही है. हालांकि, इस बारे में अभी कोई घोषणा नहीं की गई है. लेकिन माना जा रहा है कि फिलहाल दोनों ही पक्ष अपने सुर नरम करके समझौते की कोशिश कर रहे हैं.