'हम जंग नहीं लड़ना चाहते', सऊदी के प्रिंस के हाथों ईरान ने अमेरिका को भेजी चिठ्ठी? मचा बवाल तो खामनेई ने क्या बताई सच्चाई

Iran Khamenei reject rumors For Saudi-mediated US: सऊदी क्राउन प्रिंस के अमेरिका दौरे से पहले ईरान ने उन्हें चिट्ठी दी थी.कुछ मीडिया ने दावा किया कि ये चिट्ठी अमेरिका के लिए मैसेज थी. ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली ख़ामेनेई ने इन खबरों को लेकर सफाई दी है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 28, 2025, 01:02 PM IST
Saudi-mediated US: हाल ही में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद अमेरिका दौरे पर पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात की. ट्रंप से मुलाकात के पहले क्राउन प्रिंस को ईरान की एक चिट्ठी मिली थी. इस चिट्ठी को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं कि इस चिट्ठी में अमेरिका के लिए एक मैसेज था. हालांकि, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने इन सभी दावों को मनगढ़ंत बताया है. न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार खामेनेई ने गुरुवार रात को टीवी पर दिए गए संदेश में मीडिया के इन सभी दावों को खारिज कर दिया.

क्या थी अफवाह?
अफवाह थी कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने सऊदी क्राउन प्रिंस को उनके यूएस दौरे से पहले जो मैसेज भेजा था, वह वॉशिंगटन के लिए था. ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा, "वे अफवाहें फैला रहे हैं कि ईरानी सरकार ने किसी तीसरे देश के जरिए अमेरिका को मैसेज भेजा है, जो सरासर झूठ है."
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेजेशकियन की चिट्ठी में कहा गया कि ईरान टकराव नहीं चाहता है. उसका मकसद क्षेत्रीय सहयोग को गहरा करना है और वह कूटनीति के जरिए न्यूक्लियर विवाद को सुलझाने के लिए तैयार है, बशर्ते उसके अधिकारों की गारंटी हो.

खामेनेई ने अमेरिका पर क्या लगाया आरोप
खामेनेई ने अपने भाषण के दौरान इजरायल के हमलों और अपराधों में अमेरिका के समर्थन की कड़ी आलोचना की. ईरानी सुप्रीम ने अमेरिका पर अपनी रणनीति और रिसोर्स के फायदे के लिए झगड़ों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. दूसरी ओर, ईरानी अधिकारियों ने पहले ही इस बात को साफ कर दिया था कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को जो चिट्ठी दी गई, वह सिर्फ द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर थी.

तेहरान से कैसे हैं अमेरिका के रिश्ते?
तेहरान और वॉशिंगटन ने इसी साल अप्रैल और जून के बीच ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और अमेरिकी बैन पर बातचीत की थी. दोनों पक्षों के बीच ओमान की मध्यस्थता में पांच राउंड की बातचीत हुई. इसके बाद छठे राउंड की बातचीत की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही इजरायल ने ईरान में कई जगहों पर अचानक हमले कर दिए. इस हमले में ईरान के न्यूक्लियर वैज्ञानिक और सीनियर कमांडर मारे गए. इसके बाद ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से जवाबी कार्रवाई की. 22 जून को अमेरिकी सेना ने नतांज, फोर्डो और इस्फहान में ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया. ईरान ने अगले दिन कतर में अमेरिकी अल उदीद एयर बेस को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की. इसके बाद ईरान और इजरायल के बीच 24 जून से सीजफायर लागू हुआ.

