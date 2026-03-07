जिस THAAD पर इतराता था US, उसे ईरान ने मिट्टी में मिला दिया; जंग में लगा सबसे बड़ा झटका, 2730 करोड़ रुपये स्वाहा

Iran Dismantles THAAD System in Jordan: यूएस-इजरायल और ईरान के बीच चल रही विनाशकारी जंग का परिणाम क्या होगा, यह तो फिलहाल कोई बता नहीं सकता. लेकिन पिछले 8 दिनों की जंग में ईरान ने यूएस के अपराजेय होने का दंभ चकनाचूर जरूर कर दिया है. इस जंग में उसने अमेरिका को ऐसी चोट पहुंचाई है कि वह न तो आह कर पा रहा है और न उफ. ईरान ने उसके दुर्लभ और 300 मिलियन डॉलर कीमत वाले THAAD रडार सिस्टम को अपनी मिसाइल से उड़ा दिया है. यह रडार सिस्टम अमेरिका ने जॉर्डन में बने अपने सैन्य अड्डे में तैनात कर रखा था, जिसे ईरान ने जंग की शुरुआत में ही खत्म कर दिया.

ईरान ने सटीक निशाना लगाकर बेकार कर दिया THAAD

फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज नाम के थिंक टैंक ने सैटेलाइट इमेजरी का विश्लेषण करने के बाद यह रिपोर्ट प्रकाशित की है. रिसर्च में बताया गया है कि ईरान ने 28 फरवरी और 3 मार्च को जॉर्डन पर दो बार बड़े हमले किए. जिससे वहां के मुवफ्फक सलती एयर बेस पर तैनात AN/TPY-2 रडार और सहायक उपकरण नष्ट हो गए. इस रिपोर्ट की पुष्टि अमेरिकी अधिकारी ने भी की है.

डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक, AN/TPY-2 रडार THAAD मिसाइल डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है. इस रडार को RTX Corp बनाती है, जिसकी कीमत 300 मिलियन डॉलर है. यह रडार दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन और लड़ाकू विमानों को इंटरसेप्ट कर उसकी सूचना THAAD के हमलावर डिवीजन को देता है. जिसके बाद जवाबी मिसाइल दागकर दुश्मन की मिसाइलों को मार गिराया जाता है. ऐसे में इस रडार के नष्ट होने से भविष्य में होने वाले ईरानी हमलों का मुकाबला करने की अमेरिकी क्षमता पर दबाव पड़ सकता है.

जंग में अमेरिका को लगा न भूलने वाला बड़ा झटका

अमेरिका के लिए यह झटका कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके पास पूरी दुनिया में एस तरह के केवल 8 THAAD सिस्टम हैं. इनमें से एक सिस्टम जॉर्डन, दूसरा दक्षिण कोरिया और तीसरा गुआम में लगे हैं. बाकी सिस्टम दुनिया के अन्य हिस्सों में तैनात हैं. ऐसे में जॉर्डन में वायु सुरक्षा अब काफी हद तक कमजोर हो सकती है.

सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक, प्रत्येक THAAD मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कीमत करीब 1 बिलियन यानी एक अरब डॉलर है. वहीं उन सिस्टम में लगे रडार की कीमत करीब 300 मिलियन डॉलर है. इस वजह से यह अमेरिका के लिए दुर्लभ सामरिक संसाधन हैं, जिनका नष्ट होना उसके लिए बहुत दुखदाई है. खास बात ये है कि नष्ट हुआ TPY-2 रडार आसानी से उपलब्ध नहीं हैं. इसलिए जंग में इस नुकसान की भरपाई भी जल्दी संभव नहीं है.

THAAD डिफेंस सिस्टम में क्या-क्या होता है?

डिफेंस एक्सपर्टों के अनुसार, एक THAAD बैटरी को 90 सैनिक मिलकर ऑपरेट करते हैं. इसमें छह ट्रक-माउंटेड लॉन्चर और 48 इंटरसेप्टर (प्रति लॉन्चर 8) होते हैं. साथ ही दुश्मन की मिसाइलों और विमानों पर नजर रखने के लिए एक TPY-2 रडार और टैक्टिकल फायर कंट्रोल यूनिट शामिल होती है. यानी कि यह एक कंप्लीट सिस्टम है, जिनमें से एक भी चीज नष्ट हुई तो पूरा तंत्र अपने आप बेकार हो जाता है.

सेंटर ऑन मिलिट्री एंड पॉलिटिकल पावर के डिप्टी डायरेक्टर रेयान ब्रोबस्ट के मुताबिक, इसे ईरान का THAAD रडार पर सबसे सफल हमला माना जा सकता है. हालांकि इस नुकसान के बावजूद यूएस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. उसके पास अपने और सहयोगियों के मिलाकर कई रडार मौजूद हैं, जो उसे हवाई और मिसाइल डिफेंस कवरेज प्रदान कर सकते हैं. फिर भी उसे बड़ी हानि तो हो ही गई है.

अब पैट्रियट सिस्टम पर आ गई जिम्मेदारी

THAAD का पूरा नाम टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है. यह सिस्टम बेहद ऊंचाई से आ रहे दुश्मन मिसाइलों, ड्रोन और विमानों को ट्रैक कर मार गिराने के लिए बनाया गया है. इसके जरिए वायुमंडल के ऊपरी हिस्सों में ही दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर दिया जाता है. यह पैट्रियट सिस्टम से ज्यादा प्रभावी माना जाता है. अब जॉर्डन में AN/TPY-2 रडार के निष्क्रिय होने से मिसाइल इंटरसेप्शन की जिम्मेदारी पैट्रियट सिस्टम पर आ जाएगी. जिसके पास हमलावर PAC-3 मिसाइलों की कमी पहले से चल रही है.