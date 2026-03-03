अमेरिका के नेवादा के बाद ईरान में भी डोली धरती, 4.3 तीव्रता का आया भूकंप

Iran Seismic Activity: ईरान में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया है. फिलहाल किसी बड़े नुकसान या हताहत की तत्काल सूचना नहीं है. स्थानीय प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है.
Iran Earthquake: अमेरिका के नेवादा में आए भूकंप के बाद ईरान के गेराश क्षेत्र में 4.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है. इसकी जानकारी संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) ने दी. USGS के मुताबिक, भूकंप का केंद्र जमीन से लगभग 10 किलोमीटर (करीब 6.21 मील) की गहराई पर था. फिलहाल किसी बड़े नुकसान या हताहत की तत्काल सूचना नहीं है. स्थानीय प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित इलाकों में स्थिति का आकलन किया जा रहा है.
यह झटका ऐसे समय में आया है जब क्षेत्र में अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए सैन्य हमलों के कारण तनाव चरम पर है. इन हमलों में ईरानी सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर हवाई व मिसाइल हमले शामिल हैं, जिसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में जवाबी कार्रवाई, हवाई यातायात में रुकावट और सुरक्षा चिंताएं बढ़ी हैं. हालांकि, प्रारंभिक आकलन के अनुसार भूकंप का मौजूदा सैन्य गतिविधियों से कोई सीधा संबंध नहीं माना जा रहा है.
खबर अपडेट की जा रही है...