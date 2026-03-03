Advertisement
trendingNow13128852
Hindi Newsदुनियाअमेरिका के नेवादा के बाद ईरान में भी डोली धरती, 4.3 तीव्रता का आया भूकंप

अमेरिका के नेवादा के बाद ईरान में भी डोली धरती, 4.3 तीव्रता का आया भूकंप

Iran Seismic Activity: ईरान में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया है. फिलहाल किसी बड़े नुकसान या हताहत की तत्काल सूचना नहीं है. स्थानीय प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 03, 2026, 01:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो- X
फोटो- X

 Iran Earthquake: अमेरिका के नेवादा में आए भूकंप के बाद ईरान के गेराश क्षेत्र में 4.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है. इसकी जानकारी संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) ने दी. USGS के मुताबिक, भूकंप का केंद्र जमीन से लगभग 10 किलोमीटर (करीब 6.21 मील) की गहराई पर था. फिलहाल किसी बड़े नुकसान या हताहत की तत्काल सूचना नहीं है. स्थानीय प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित इलाकों में स्थिति का आकलन किया जा रहा है. 

यह झटका ऐसे समय में आया है जब क्षेत्र में अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए सैन्य हमलों के कारण तनाव चरम पर है. इन हमलों में ईरानी सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर हवाई व मिसाइल हमले शामिल हैं, जिसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में जवाबी कार्रवाई, हवाई यातायात में रुकावट और सुरक्षा चिंताएं बढ़ी हैं. हालांकि, प्रारंभिक आकलन के अनुसार भूकंप का मौजूदा सैन्य गतिविधियों से कोई सीधा संबंध नहीं माना जा रहा है.

खबर अपडेट की जा रही है...

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

iran earthquake

Trending news

DMK-कांग्रेस में नहीं बन पा रही है बात;कांग्रेस की किस मांग को नकार रहे हैं स्टालिन?
Tamil Nadu news
DMK-कांग्रेस में नहीं बन पा रही है बात;कांग्रेस की किस मांग को नकार रहे हैं स्टालिन?
बंगाल में चुनावी बिगुल बजने वाला है? 6–7 चरणों में चुनाव की तैयारी, क्या है प्लान?
West Bengal Election 2026
बंगाल में चुनावी बिगुल बजने वाला है? 6–7 चरणों में चुनाव की तैयारी, क्या है प्लान?
इतिहास की 5 सबसे 'खूंखार' सेनाएं! 10 लाख की सेना और हजारों लड़ाके हाथी; बहा देते...
5 largest ancient armies
इतिहास की 5 सबसे 'खूंखार' सेनाएं! 10 लाख की सेना और हजारों लड़ाके हाथी; बहा देते...
खामेनेई की वो 4 भूलें याद हैं! अब कांग्रेस पूछ रही, हमले पर खामोश क्यों है भारत
Iran isreal war
खामेनेई की वो 4 भूलें याद हैं! अब कांग्रेस पूछ रही, हमले पर खामोश क्यों है भारत
ओमान में ईरान के हमलों से हड़कंप, एमकेडी व्योम पर लगी भीषण आग; 3 भारतीयों की मौत
Oman Ship Attack
ओमान में ईरान के हमलों से हड़कंप, एमकेडी व्योम पर लगी भीषण आग; 3 भारतीयों की मौत
मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
Iran-Israel War
मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
PM Modi
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
Kashmir protests
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
Punjab War On Drugs
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
Punajb news
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर