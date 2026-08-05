/बाल बेचकर 2 वक्त की रोटी जुटा रहीं महिलाएं, दवाओं की कीमतें 400% तक बढ़ीं, ईरान में महंगाई से हाहाकार

iran economic crisis: अमेरिकी प्रतिबंधों और क्षेत्रीय तनाव की दोहरी मार झेल रहे ईरान में आर्थिक संकट इस कदर गहरा गया है कि आम नागरिक बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं. रिकॉर्ड 87.9 प्रतिशत की महंगाई और करेंसी में आई भारी गिरावट के चलते देश 'सरवाइवल इकॉनमी' के दौर में पहुंच चुका है. हालात ये हैं कि लोग राशन जुटाने के लिए अपने बाल और घर का पुराना सामान तक बेचने को मजबूर हैं.
इस आर्टिकल के जरिए अब हम आपको उस ईरान की जमीनी हकीकत दिखाने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों और युद्ध की आग में ईरान इस कदर झुलस चुका है कि वहां आम इंसान का वजूद बचाने की जंग अब 'सरवाइवल इकॉनमी' में बदल चुकी है. मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था, जहां इंसान सिर्फ जिंदा रहने के लिए सांसें खरीद रहा है. जमीनी हकीकत यह है कि ईरान में 87.9 प्रतिशत तक पहुंची बेकाबू महंगाई से निपटने के लिए लोग मजबूरी में अपने असली बाल तक बेच रहे हैं. वहीं, ईरान में इलाज भी अब EMI पर हो रहा है.
पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और अमेरिकी प्रतिबंधों के दोहरे चक्रव्यूह में फंसे ईरान की कमर इस वक्त पूरी तरह टूट चुकी है. यह इतिहास का वह काला दौर है, जिसकी कल्पना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी ने नहीं की थी. जेब में लाखों रियाल लेकर निकलने वाले ईरानी नागरिक के हाथ में शाम को सिर्फ एक वक्त की सूखी रोटी और कुछ सब्जियां ही आ पाती हैं. इस कदर टूटी अर्थव्यवस्था ने मिडिल क्लास को सीधे गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिया है.
Statistical Center of Iran की ताजा रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हिला दिया है. ईरान में सालाना महंगाई दर रिकॉर्ड 87.9 प्रतिशत के पार पहुंच चुकी है. ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा 'रियाल' अब सिर्फ रद्दी का एक टुकड़ा बनकर रह गई है. साल 2015 में जिस एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 32 हजार रियाल थी, आज वह डॉलर ईरान के ब्लैक मार्केट में 17 लाख यानी 1.7 million रियाल के पार बिक रहा है. लेकिन कहानी सिर्फ पैसों के टूटने की नहीं है. इस आर्थिक तबाही ने इंसान के आत्मसम्मान को भी बाजार में लाकर खड़ा कर दिया है.
तेहरान और मशहद जैसे बड़े शहरों से जो तस्वीरें आ रही हैं, वे किसी का भी कलेजा चीरने के लिए काफी हैं. ईरान की ऑनलाइन क्लासिफाइड साइट्स पर इन दिनों विज्ञापनों की बाढ़ आई हुई है, लेकिन ये विज्ञापन किसी गाड़ी या मकान के नहीं हैं.
ईरान की मजबूर मांएं और छोटी बच्चियां घर का चूल्हा जलाने के लिए अपने असली लंबे बाल ऑनलाइन बेच रही हैं. हेयर एक्सटेंशन बनाने वाली कंपनियां इन बालों को चंद रियाल के बदले खरीद रही हैं, ताकि इन परिवारों को दो वक्त का राशन मिल सके.
भूख का आलम यह है कि लोग अपने घरों में बची खाली परफ्यूम की बोतलें, इस्तेमाल किए जा चुके पुराने फटे जूते और कपड़े तक ऑनलाइन बेचने को मजबूर हैं. जिनके पास पढ़ने के लिए लैपटॉप हैं, वे अपनी पढ़ाई छोड़कर चंद पैसों के लिए उसे दैनिक किराए पर दे रहे हैं.
साफ है कि ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों ने वहां की बैंकिंग और तेल अर्थव्यवस्था को पूरी तरह पंगु बना दिया है, क्योंकि जब किसी देश की मुद्रा 17 लाख रियाल प्रति डॉलर के पार चली जाए, तो वहां पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है. यही वजह है कि जो मिडिल क्लास कल तक एक अच्छा जीवन जी रहा था, आज वह बुनियादी भोजन के लिए संघर्ष कर रहा है. 'सरवाइवल इकॉनमी' का मतलब ही यही है कि लोग अब विकास या भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे, वे सिर्फ यह सोच रहे हैं कि आज रात का खाना कैसे आएगा.
महंगाई का सबसे क्रूर और अमानवीय चेहरा ईरान के स्वास्थ्य क्षेत्र में देखने को मिल रहा है. ईरान में इलाज कराना अब किसी आम इंसान के बस की बात नहीं रही.
जीवन रक्षक दवाओं और मेडिकल सप्लीमेंट्स की कीमतें 300 से 400 फीसदी तक बढ़ चुकी हैं. हालात इतने बदतर हैं कि ईरान में अब इलाज और दवाइयां भी EMI यानी किश्तों पर मिल रही हैं. कल तक जो लोग घर या गाड़ी किश्तों पर लेते थे, आज वे ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन, ब्लड टेस्ट और जरूरी ऑपरेशन के लिए क्रेडिट कंपनियों से लोन ले रहे हैं.
निजी क्लीनिकों का खर्च उठाने में असमर्थ लोग अब बदहाल सरकारी अस्पतालों की तरफ भाग रहे हैं, जिससे वहां मरीजों की तादाद 45 फीसदी से ज्यादा बढ़ गई है. अस्पताल खचाखच भरे हैं, दवाइयां गायब हैं और डॉक्टर लाचार हैं.
ईरान की यह बदहाली पूरी दुनिया के लिए एक सबक है. युद्ध की गूंज भले ही महलों और रणनीतिक कमरों में सुनाई देती हो, लेकिन उसकी असली चीखें उन तंग गलियों से आ रही हैं, जहां एक मां अपने बाल काटकर बच्चों के लिए दूध का इंतजाम कर रही है. हकीकत यह है कि प्रतिबंधों की राजनीति और जिद की जंग ने आज ईरान के आम इंसान को जीते-जी मार दिया है.