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Hindi Newsदुनियाईरान या तो समझौता करेगा या US कुछ नॉटी चीजें करेगा, ट्रंप ने तेहरान को फिर धमकाया; पेजेश्कियान का पलटवार

'ईरान या तो समझौता करेगा या US कुछ नॉटी चीजें करेगा', ट्रंप ने तेहरान को फिर धमकाया; पेजेश्कियान का पलटवार

Trump on Iran peace talks: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है. उन्होंने कहा कि ईरान या तो समझौता करेगा या अमेरिका कुछ नॉटी चीजें करेगा. इस पर ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि जबरदस्ती ईरान को समर्पण करवाने की कोशिश महज भ्रम है. यूएस को इस भ्रम से निकल जाना चाहिए.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 21, 2026, 05:45 AM IST
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'ईरान या तो समझौता करेगा या US कुछ नॉटी चीजें करेगा', ट्रंप ने तेहरान को फिर धमकाया; पेजेश्कियान का पलटवार

Trump on Iran peace talks latest update: US और ईरान के बीच बैकडोर से चल रही बातचीत के बावजूद हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि अमेरिका ईरान के साथ अंतिम चरण में पहुंच चुका है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करता तो अमेरिका कुछ 'नॉटी' (कठोर) कदम उठा सकता है. कनेक्टिकट के ग्रोटन जाते हुए जॉइंट बेस एंड्र्यूज पर ट्रंप ने मीडिया से यह बात कही. उन्होंने कहा, 'हम ईरान के साथ बातचीत के अंतिम चरण में हैं. देखते हैं क्या होता है. या तो वे समझौता करेंगे या हम कुछ ऐसी चीजें करेंगे जो थोड़ी नॉटी होंगी, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा.'

'नेतन्याहू मेरे कहने पर जो चाहे, करेंगे'

ट्रंप ने आगे कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उनके कहने पर जो चाहें वही करेंगे और वे बहुत अच्छे इंसान हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'नेतन्याहू मेरे कहने पर जो चाहूं, करवाने देंगे. वे बहुत अच्छे आदमी हैं. भूलिए मत, वे युद्धकालीन प्रधानमंत्री रहे हैं और मेरे विचार में इजरायल में उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा है.' 

अपनी तारीफ करते हुए ट्रंप ने कहा, 'फिलहाल इजरायल में मेरी लोकप्रियता 99 प्रतिशत है. मैं वहां प्रधानमंत्री का चुनाव भी लड़ सकता हूं. शायद इस काम को पूरा करने के बाद मैं इजरायल जाकर प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ लूं. आज सुबह मेरे पास एक पोल आया जिसमें मैं 99 प्रतिशत पर हूं. लेकिन नहीं, वे युद्धकालीन प्रधानमंत्री हैं. मुझे लगता है कि उन्हें वहां ठीक से सम्मान नहीं दिया जा रहा. वहां का राष्ट्रपति उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है. अगर कोई अच्छा विकल्प आया तो मैं देखूंगा. थोड़ा देर हो गई है चुनाव में, लेकिन अगर कोई अच्छा ऑप्शन आया तो मैं जरूर विचार करूंगा.'

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'हमने ईरान को बुरी तरह कुचल दिया'

ईरान संघर्ष की चर्चा करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पहले कई युद्धों में शामिल रहा है, लेकिन ईरान के साथ यह युद्ध केवल तीन महीने से चल रहा है. अपनी बात विस्तार से बताते हुए ट्रंप बोले, 'देखिए, वियतनाम में आप 19 साल तक रहे, अफगानिस्तान में 10 साल, इराक में 12 साल, कोरिया में 7 साल. सेकंड वर्ल्ड वॉर अलग था, वह चार साल चला. मैं यहां तीन महीने से हूं और उसमें से भी बड़ा हिस्सा सीजफायर रहा है. और आप जानते हैं, उन दूसरे युद्धों में हमने लाखों सैनिक खो दिए.'

अपनी पीठ ठोंकते हुए ट्रंप ने कहा, 'दो युद्धों में वेनेजुएला जहां हमने कोई व्यक्ति नहीं खोया और यहां जहां हमने 13 लोग खोए. 13 लोग 13 ही बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हमने केवल 13 लोग खोए. दूसरे युद्धों में आपने लाखों लोग खोए. इसलिए लोग पसंद नहीं करते जब आप कहते हैं कि 'आपने 13 लोग खो दिए'. मैंने 13 लोग खोए. ओबामा ने भी 13 बहुत अच्छे लोगों को खोया था, जिनके परिवारों से मैं मिला. तो जो हमने किया है वह अद्भुत है. हमने उन्हें पूरी तरह कुचल दिया है. ईरान पूरी तरह तबाह हो चुका है. आप आने वाले तीन सालों में हमारे देश के लिए बहुत अद्भुत चीजें देखने वाले हैं.'

'आपसी सम्मान युद्ध से कहीं ज्यादा टिकाऊ'

ट्रंप की ओर से नॉटी' (कठोर) कदम उठाने की धमकी के बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि कूटनीति में आपसी सम्मान युद्ध से कहीं ज्यादा टिकाऊ है, इसलिए जंगी बातें करने के बजाय उसे ही आजमाया जाना चाहिए. एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'ईरान ने अपने सभी वादों का सम्मान किया है और युद्ध टालने के हर रास्ते को आजमाया है. हमारे पक्ष से सभी रास्ते खुले हैं. जबरदस्ती ईरान को समर्पण करवाने की कोशिश महज भ्रम है. कूटनीति में आपसी सम्मान युद्ध से कहीं ज्यादा बुद्धिमानी भरा, सुरक्षित और टिकाऊ रास्ता है.'

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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