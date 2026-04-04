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Hindi Newsदुनियाभारत के डोनेशन से खरीदी 40 टन दवाएं फंसीं, एयर स्ट्राइक के बाद ईरान तक नहीं पहुंच पा रही मदद, दूतावास परेशान

भारत के डोनेशन से खरीदी 40 टन दवाएं फंसीं, एयर स्ट्राइक के बाद ईरान तक नहीं पहुंच पा रही मदद, दूतावास परेशान

Iran Mission Unable To Send Medicine From India: ईरान के लिए भारत में खरीदी गई 40 टन दवाएं नई दिल्ली में फंसी हैं क्योंकि मशहद एयरपोर्ट पर हमले में महान एयर का विमान क्षतिग्रस्त हो गया. जानकारी  के अनुसार, अब भारत में स्थित ईरानी दूतावास वैकल्पिक रास्ता खोज रहा है. बता दें कि ईरान में युद्ध के बीच दवा संकट बढ़ रहा है, जबकि डोनेशन से खरीदी गई यह सबसे बड़ी खेप अब भी भेजे जाने का इंतजार कर रही है.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 04, 2026, 12:36 PM IST
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Iran Embassy
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Iran Medicine Shipment: ईरान में जारी संघर्ष के बीच मानवीय संकट गहराता जा रहा है. इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है, जो युद्ध के असर को सीधे आम लोगों तक पहुंचे दिखा रही है. जानकारी के अनुसार, भारत में खरीदी गई 40 टन दवाओं की एक बड़ी खेप नई दिल्ली में ही अटकी हुई है और उसे ईरान भेजने का कोई रास्ता फिलहाल नहीं मिल पा रहा. यह दवाएं ईरान के दूतावास ने भारत में मिले डोनेशन से खरीदी थीं, ताकि संकट के समय अपने देश के लोगों तक जरूरी इलाज पहुंचाया जा सके, लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि यह राहत सामग्री अब खुद फंसी हुई मदद बनकर रह गई है.

हवाई हमले ने बिगाड़ी पूरी योजना

ईरानी दूतावास के एक अधिकारी ने बताया कि इस पूरी समस्या की शुरुआत पिछले हफ्ते हुई, जब मशहद एयरपोर्ट पर एक अमेरिकी हवाई हमले में महान एयर (Mahan Air) का विमान क्षतिग्रस्त हो गया था. यही विमान नई दिल्ली आकर दवाओं की इस बड़ी खेप को लेकर तेहरान जाने वाला था, लेकिन हमले के बाद यह योजना पूरी तरह ठप हो गई है. अधिकारी के मुताबिक,
जिस विमान को दवाएं ले जानी थीं, उसी पर हमला किया गया. अब हम वैकल्पिक रास्ते तलाश रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में यह बेहद मुश्किल है.

सबसे बड़ी खेप, सबसे ज्यादा जरूरत

दूतावास के अनुसार, यह अब तक की सबसे बड़ी दवा खेप होती, जिसकी ईरान को इस समय बेहद जरूरत है. इससे पहले दो छोटी खेपें वैकल्पिक रास्ते अर्मेनिया के जरिए तेहरान भेजी जा चुकी हैं, लेकिन 40 टन दवाओं को उसी तरह भेजना आसान नहीं है. अधिकारी ने कहा कि समस्या सिर्फ लॉजिस्टिक्स की नहीं है, बल्कि सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है. हाल के दिनों में ईरान में दवा कंपनियों और मेडिकल सुविधाओं को भी निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आई हैं, जिससे दवाओं की कमी का खतरा और बढ़ गया है.

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मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरानी मिशन लगातार कोई सुरक्षित और व्यावहारिक रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है. दूतावास ने 30 मार्च को एक कड़ा बयान जारी करते हुए कहा था कि दवाएं और मेडिकल उपकरण ले जा रहे विमान पर हमला युद्ध अपराध है और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है. इस पूरे घटना ने यह भी दिखा दिया है कि युद्ध के दौरान मानवीय सहायता पहुंचाना कितना कठिन हो जाता है, यहां तक कि दवाओं जैसी जरूरी चीजें भी राजनीतिक और सैन्य टकराव की भेंट चढ़ जाती हैं.

डोनेशन से खरीदी गई दवाएं

दिलचस्प बात यह है कि इन दवाओं को खरीदने के लिए ईरानी दूतावास ने भारत में डोनेशन जुटाया था. शुरुआत में दान अपने मुख्य बैंक खाते में लिया गया, लेकिन बाद में नियमों के तहत भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में एक अलग खाता खोला गया. सूत्रों के अनुसार, राजनयिक संबंधों पर वियना अभिसमय में इस तरह के फंड जुटाने पर स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं हैं, लेकिन मेजबान देश से बैंकिंग सुविधाओं की अनुमति लेना जरूरी होता है. इस बीच भारत सरकार ने भी मानवीय आधार पर ईरान को दवाओं की एक खेप भेजी है, लेकिन जो 40 टन दवाएं नई दिल्ली में पड़ी हैं, वे अब भी अपने गंतव्य तक पहुंचने का इंतजार कर रही हैं. 

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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