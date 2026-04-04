भारत के डोनेशन से खरीदी 40 टन दवाएं फंसीं, एयर स्ट्राइक के बाद ईरान तक नहीं पहुंच पा रही मदद, दूतावास परेशान

Iran Medicine Shipment: ईरान में जारी संघर्ष के बीच मानवीय संकट गहराता जा रहा है. इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है, जो युद्ध के असर को सीधे आम लोगों तक पहुंचे दिखा रही है. जानकारी के अनुसार, भारत में खरीदी गई 40 टन दवाओं की एक बड़ी खेप नई दिल्ली में ही अटकी हुई है और उसे ईरान भेजने का कोई रास्ता फिलहाल नहीं मिल पा रहा. यह दवाएं ईरान के दूतावास ने भारत में मिले डोनेशन से खरीदी थीं, ताकि संकट के समय अपने देश के लोगों तक जरूरी इलाज पहुंचाया जा सके, लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि यह राहत सामग्री अब खुद फंसी हुई मदद बनकर रह गई है.

हवाई हमले ने बिगाड़ी पूरी योजना

ईरानी दूतावास के एक अधिकारी ने बताया कि इस पूरी समस्या की शुरुआत पिछले हफ्ते हुई, जब मशहद एयरपोर्ट पर एक अमेरिकी हवाई हमले में महान एयर (Mahan Air) का विमान क्षतिग्रस्त हो गया था. यही विमान नई दिल्ली आकर दवाओं की इस बड़ी खेप को लेकर तेहरान जाने वाला था, लेकिन हमले के बाद यह योजना पूरी तरह ठप हो गई है. अधिकारी के मुताबिक,

जिस विमान को दवाएं ले जानी थीं, उसी पर हमला किया गया. अब हम वैकल्पिक रास्ते तलाश रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में यह बेहद मुश्किल है.

सबसे बड़ी खेप, सबसे ज्यादा जरूरत

दूतावास के अनुसार, यह अब तक की सबसे बड़ी दवा खेप होती, जिसकी ईरान को इस समय बेहद जरूरत है. इससे पहले दो छोटी खेपें वैकल्पिक रास्ते अर्मेनिया के जरिए तेहरान भेजी जा चुकी हैं, लेकिन 40 टन दवाओं को उसी तरह भेजना आसान नहीं है. अधिकारी ने कहा कि समस्या सिर्फ लॉजिस्टिक्स की नहीं है, बल्कि सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है. हाल के दिनों में ईरान में दवा कंपनियों और मेडिकल सुविधाओं को भी निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आई हैं, जिससे दवाओं की कमी का खतरा और बढ़ गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: US जेट गिरा, फिर भी ट्रंप क्यों थामे हुए हैं बातचीत की डोर, बोले- अभी-भी डील जारी है

मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरानी मिशन लगातार कोई सुरक्षित और व्यावहारिक रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है. दूतावास ने 30 मार्च को एक कड़ा बयान जारी करते हुए कहा था कि दवाएं और मेडिकल उपकरण ले जा रहे विमान पर हमला युद्ध अपराध है और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है. इस पूरे घटना ने यह भी दिखा दिया है कि युद्ध के दौरान मानवीय सहायता पहुंचाना कितना कठिन हो जाता है, यहां तक कि दवाओं जैसी जरूरी चीजें भी राजनीतिक और सैन्य टकराव की भेंट चढ़ जाती हैं.

डोनेशन से खरीदी गई दवाएं

दिलचस्प बात यह है कि इन दवाओं को खरीदने के लिए ईरानी दूतावास ने भारत में डोनेशन जुटाया था. शुरुआत में दान अपने मुख्य बैंक खाते में लिया गया, लेकिन बाद में नियमों के तहत भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में एक अलग खाता खोला गया. सूत्रों के अनुसार, राजनयिक संबंधों पर वियना अभिसमय में इस तरह के फंड जुटाने पर स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं हैं, लेकिन मेजबान देश से बैंकिंग सुविधाओं की अनुमति लेना जरूरी होता है. इस बीच भारत सरकार ने भी मानवीय आधार पर ईरान को दवाओं की एक खेप भेजी है, लेकिन जो 40 टन दवाएं नई दिल्ली में पड़ी हैं, वे अब भी अपने गंतव्य तक पहुंचने का इंतजार कर रही हैं.