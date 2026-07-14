/क्या मोसाद के लिए काम कर रहे थे ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद? अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा

अमेरिका और इजरायली मीडिया में दावा किया जा रहा है कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद मोसाद के संपर्क में थे. दावा ये भी है कि जब IRGC यानी ईरान की खलीफा फोर्स को इस बारे में पता चला, तो उसने अपने पूर्व राष्ट्रपति को नजरबंद कर लिया है. ऐसे में आपको ये जानना चाहिए, जिस अहमदीनेजाद को दुनिया, इजरायल के कट्टर दुश्मन के तौर पर जानती थी, उन्हें मोसाद ने कैसे अपना भरोसेमंद बना लिया.
इस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा, युद्ध के दौरान अमेरिका इजरायल के हमले में जब ईरान के बड़े बड़े नेताओं पर बम गिराए जा रहे थे, तब अहमदीनेजाद के घर पर कुछ संदिग्ध लोग क्या कर रहे थे?
हमारी विश्लेषण का आधार है, न्यूयॉर्क टाइम्स की वो रिपोर्ट, जिसमें लिखा है कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति और मोसाद के जासूसों की पहली मुलाकात यूरोप के हंगरी में हुई थी. इस मुलाकात में मोसाद के प्रमुख डेविड बार्निया भी पहुंचे थे. पहली मुलाकात के बाद महमूद और मोसाद के जासूसों ने मिलना शुरु किया था. ईरान के पूर्व राष्ट्रपति की यात्राओं से लेकर उनके खातों तक में मोसाद पैसा भेजता था.
दरअसल मोसाद का मकसद था कि युद्ध के बाद जब ईरान में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो तो महमूद को सत्ता हासिल हो जाए. ताकि ईरान और इजरायल के रिश्ते बेहतर हो पाएं. न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इन मुलाकातों की भनक ईरानी इंटेलिजेंस को लग गई थी. जिसके बाद ईरानी इंटेलिजेंस ने महमूद अहमदीनेजाद को उनके घर में कैद कर लिया है.
मोसाद के जासूसों ने ईरान में एक से एक हैरतअंगेज खुफिया ऑपरेशन किए हैं. लेकिन ईरान के पूर्व राष्ट्रपति को ही अपने साथ मिला लेना, ये वाकई चौंकाने वाला खुलासा है. हालांकि इस रिपोर्ट पर ना तो इजरायल ने कोई बयान दिया है और ना ही ईरान ने. लेकिन रिपोर्ट में जो डीटेल्स दी गई हैं, अगर वो सच हैं तो ये एक बार फिर साबित हो गया है कि मोसाद वाकई दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसियों में से एक है.
न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोसाद के जासूसों ने अहमदीनेजाद से मिलने के लिए बुडापेस्ट की लुडोविका यूनिवर्सिटी को चुना. मोसाद के जासूसों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से क्लाइमेट चेंज को लेकर एक सेमिनार करने के लिए कहा था. सेमिनार में महमूद अहमदीनेजाद को मेहमान के तौर पर बुलाया गया था. जरा सोचिए ईरान के पूर्व राष्ट्रपति से मिलने के लिए मोसाद ने किस स्तर की तैयारी की थी.
यानी कोई सोच भी नहीं सकता था कि क्लाइमेट चेंज पर एक सेमिनार दो दुश्मन देशों के लोगों की मिलने की जगह बन सकता है. इस मुलाकात के बाद अहमदीनेजाद को संभावित सत्ता परिवर्तन के दौरान सक्रिय रहने के लिए कह दिया गया था.
न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि यूनिवर्सिटी में पहली मुलाकात साल 2024 में हुई थी. 2024 से लेकर 2025 तक भी इजरायल और ईरान के बीच बारूदी टकराव होता रहा. लेकिन ईरान में किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि उनका पूर्व राष्ट्रपति इजरायली खुफिया एजेंसी से हाथ मिला चुका है. इतना ही नहीं, मोसाद ने अहमदीनेजाद के ऊपर से शक मिटाने के लिए एक और पैंतरा खेला.
28 फरवरी 2026 को जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान के ऊपर हमला किया था. उसी दिन अहमदीनेजाद के घर पर भी बमबारी की गई थी. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस बमबारी में पूर्व राष्ट्रपति की सिक्योरिटी से जुड़े लोग मारे गए थे. बमबारी के ठीक बाद मोसाद के जासूस अहमदीनेजाद के घर पहुंचे थे और उन्हें एक सुरक्षित लोकेशन पर ले गए थे.
जिस इंसान के साथ दोस्ती का हाथ मिलाया. उसी के घर पर बम भी गिरा दिया. अब आप ही बताइए ऐसे हमले के बाद आखिर कौन शक करता कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति मोसाद से हाथ मिला चुके हैं. इसी वजह से मोसाद और अहमदीनेजाद का सहयोग लगातार चलता रहा. ईरान की इंटेलिजेंस अपने देश के अंदर ड्रोन हमले और धमाकों को खंगालती रही, लेकिन किसी को ये पता नहीं चला कि उनका पूर्व राष्ट्रपति ही इजरायली एजेंसी के साथ मिला हुआ है. न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ ही साथ इजरायल के चैनल 13 ने भी मोसाद के इस ऑपरेशन पर एक बड़ा खुलासा किया है.
चैनल 13 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पूर्व राष्ट्रपति मोसाद के प्लान का सिर्फ एक मोहरा थे. मोसाद और इजरायल ने एक बड़ी योजना तैयार की थी. इस प्लान के मुताबिक इजरायली एयरफोर्स को ईरान और इराकी बॉर्डर पर स्थित कुर्द इलाकों में बमबारी करनी थी. इस बमबारी का टारगेट ईरानी कुर्दिस्तान में मौजूद IRGC के ठिकानों को नष्ट करना था.
IRGC का कंट्रोल कमजोर होते ही कुर्द लड़ाके ईरान के अंदर घुसते और ईरानी कुर्दिस्तान में अस्थिरता फैल जाती. अस्थिरता के इसी कथित सीन में अहमदीनेजाद की एंट्री कराने का प्लान बनाया गया था. इमरजेंसी जैसे हालात देखकर वर्तमान सरकार से लोगों का भरोसा उठता और पूर्व राष्ट्रपति की एंट्री का रास्ता पूरी तरह खुल जाता.
इजरायली एजेंसी मोसाद ने अपने प्लान के हर एक कदम को बारीकी के साथ तैयार किया था. आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 6 जुलाई को जब ईरान के पूर्व अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की रस्में चल रही थीं. उस वक्त भी ईरान के पूर्व राष्ट्रपति आयोजन का हिस्सा थे.
हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स या चैनल 13 ने ये नहीं बताया है कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति को कब पकड़ा गया. लेकिन दोनों का ही दावा है कि फिलहाल वो हाउस अरेस्ट में हैं. शक इसलिए भी बढ़ जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हर बयान पर ईरान से जवाब आता है. लेकिन अपने पूर्व राष्ट्रपति और मोसाद के कनेक्शन को लेकर ईरान का मीडिया, सरकार और बात बात में धमकी देने वाला IRGC पूरी तरह खामोश है.
इजरायल और ईरान खामोश हैं लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति और मोसाद के जासूसों की पहली मुलाकात हुई थी. उस यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक किरदार सामने आया है. इस किरदार का नाम है प्रोफेसर गेर्गली डेली.
मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में प्रोफेसर डेली ने कहा, 'मुझे पता था अगर क्लाइमेट चेंज वाले सेमिनार में कुछ गलत हो जाता तो मेरी और यूनिवर्सिटी की साख को ठेस पहुंचती. मैंने सोचा अगर दो दुश्मन पक्ष एक साथ बैठकर बातचीत के लिए सहमत हो जाएं तो लाखों जिंदगियां बच जाएंगी. मुझे रिस्क के बारे में भली भांति मालूम था लेकिन शांति के प्रयासों के बारे में सोचकर मैं इस सेमिनार के जरिए मीटिंग कराने के लिए राजी हो गया था.
प्रोफेसर डेली का ये कबूलनामा इशारा देता है कि बुडापेस्ट की यूनिवर्सिटी में मुलाकात हुई थी. ईरान के पूर्व राष्ट्रपति और मोसाद के बीच किस स्तर तक सहयोग पर सहमति बनी थी या फिर सहयोग हुआ था. इसे लेकर अलग अलग मत हो सकते हैं. दुश्मन देशों में बड़े अधिकारियों से लेकर नेताओं को अपने साथ मिलाना मोसाद का बहुत पुराना तरीका रहा है. ये मोसाद के ऑपरेशंस ही हैं जिनकी वजह से इजरायल का सुरक्षातंत्र हमेशा मजबूत रहा है. जो मोसाद आज कर रहा है. वो मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक की नीतियों का भी हिस्सा था.
सम्राट अशोक के शासन में प्रतिवेदक व्यवस्था थी. ये प्रतिवेदक दरअसल गुप्तचर होते थे. सम्राट अशोक का आदेश था कि वो चाहे भोजन कर रहे हों या फिर विश्राम. अगर कोई प्रतिवेदक खबर लेकर आता है तो उसकी मुलाकात सीधे सम्राट से होनी चाहिए. अशोक का मानना था कि ये प्रतिवेदक ही उन्हें राज्य और प्रजा से लेकर शत्रु तक से सावधान करते हैं. राज्य की विकट स्थितियों का समाधान गुप्तचरों की सूचना से ही निकल सकता है.
मोसाद का प्लान भले ही पूरा ना हो पाया हो लेकिन ईरान में जो अस्थिरता मोसाद पैदा करना चाहता था. उससे जुड़े इशारे सामने आने लगे हैं. ईरान से जुड़ा ये नया अपडेट भी आपको बेहद गौर से देखना और समझना चाहिए.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पूर्व अयातुल्ला सैयद रुहुल्ला खुमैनी के पोते अली खुमैनी को मजहबी और राजनीतिक गुटों से समर्थन मिलना शुरु हो गया है. ईरान की कट्टरपंथी पार्टी जबेह पायदारी ने अली खुमैनी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है.
खास बात ये है कि इस पार्टी के वर्तमान मार्गदर्शक मोजतबा खामेनेई हैं. इसलिए माना जा रहा है मोजतबा को लेकर उनके करीबी हलकों में ही असंतोष बढ़ता जा रहा है और अली खुमैनी को मोतजबा के विकल्प के तौर पर खड़ा किया जा सकता है.
अली खुमैनी को भी ईरान में एक कट्टरपंथी शख्सियत के तौर पर देखा जाता है. खासकर इजरायल और अमेरिका के मुद्दे पर अली खुमैनी लगातार विरोध जताते रहे हैं. ईरान की सरकार पर पकड़ रखने वाली IRGC में भी अली खुमैनी की पैठ है. यानी अली खुमैनी के पास बंदूक की ताकत पहले से थी. अब सियासी हलकों में भी अली खुमैनी को समर्थन मिलने लगा है. मोजतबा खामेनेई और अली खुमैनी को लेकर चर्चा होने की एक बड़ी वजह अयातुल्ला खामेनेई का जनाजा भी रहा है.
सुरक्षा कारणों की वजह से मोजतबा खामेनेई पूर्व अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के जनाजे में शामिल नहीं हो पाए थे. अली खुमैनी भी जनाजे में शामिल नहीं हुए थे लेकिन उन्होंने सैयद अली खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए अपील की थी. अली खुमैनी ने कहा था कि जो लोग सैयद अली खामेनेई का बदला लेने की नहीं सोचते. उनकी आत्मा मर चुकी है.
राजनीति में ऐसे ही संकेतों और संदेशों को महत्वपूर्ण माना जाता है. अली खुमैनी के पास एक कट्टरपंथी नेता की छवि पहले से मौजूद है. पूर्व अयातुल्ला के लिए बदले की आवाज उठाकर उन्होंने खुद को ईरानी सिस्टम का वफादार भी साबित कर दिया है. बहुत मुमकिन है कि अस्थिरता और युद्ध के इस दौर में अयातुल्ला की कुर्सी दोबारा खुमैनी खानदान को भी मिल जाए. ईरान में रोजाना बदलते घटनाक्रम के बीच एक खबर उस IRGC को लेकर भी सामने आई है, जो लगातार होर्मुज और अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहा है. ईरान की इस इलीट फोर्स के लिए आज एक बुरी खबर आई है.
DNA के 13 जुलाई के एडिशन में हमने आपको बताया था कि ब्रिटेन ने IRGC को आतंकवादी गुट घोषित कर दिया है. आज इस फैसले से जुड़ी नई जानकारियां सामने आई हैं. नई जानकारियों के अनुसार अब ब्रिटेन की धरती पर IRGC का समर्थन करना भी देश के लिए खतरा माना जाएगा. ब्रिटिश सरकार के फैसले के बाद IRGC का समर्थन करने पर 14 साल की सख्त सजा का प्रावधान रखा गया है. साथ ही साथ IRGC के अत्याचारों से बचकर निकले ईरानी पत्रकारों और आलोचकों की सुरक्षा बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है.
ईरान के खिलाफ युद्ध में अब तक ब्रिटेन का रोल बहुत सीमित रहा है. ब्रिटेन ने अमेरिकी वायुसेना को हमलों के लिए अपने हवाई अड्डों के इस्तेमाल की अनुमति दी. इसके साथ ही होर्मुज के नजदीक ब्रिटिश नेवी डिफेंसिव भूमिका में तैनात रही है. आईआरजीसी पर बैन और समर्थन को लेकर सख्त सजा का ऐलान बताता है कि होर्मुज के संकट और ईरान को लेकर अब पश्चिमी यूरोप का रुख बदल रहा है.