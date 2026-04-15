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Hindi Newsदुनियाअमेरिका से जंग के बीच इस खूबसूरत महिला को फांसी पर लटकाने क्यों जा रहा ईरान?

अमेरिका से जंग के बीच इस खूबसूरत महिला को फांसी पर लटकाने क्यों जा रहा ईरान?

अमेरिका से जंग के बीच कुछ दिनों के लिए बमबारी रुकी, तो ईरान एक महिला समेत चार लोगों को फांसी देने जा रहा है. पश्चिमी मीडिया में महिला की एक तस्वीर शेयर हो रही है. उसे उसके पति के साथ फांसी दी जाएगी. आखिर इस कपल का गुनाह क्या था?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 15, 2026, 08:49 AM IST
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इसी महिला को फांसी दी जाने वाली है.
इसी महिला को फांसी दी जाने वाली है.

अमेरिका से संघर्षविराम के बीच ईरान की सरकार एक खूबसूरत महिला को फांसी देने जा रही है. इसी साल जनवरी में हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़े आरोप में यह सजा पाने वाली बीता हेमती पहली महिला हैं. उन्हें उनके पति के साथ फांसी दी जाने वाली है. ईरान में इस समय कुल चार कैदियों को फांसी देने की तैयारी चल रही है. तेहरान की अदालत ने घोषणा की है कि इन लोगों ने सुरक्षाबलों को जख्मी किया था और हथियारों का भी इस्तेमाल किया था. 

फांसी की सजा पाने वाले बीता हेमती और उनके पति मोहम्मदरेजा माजिदी के अलावा दो अन्य लोग हैं, जो इस कपल के साथ उसी बिल्डिंग में रहते थे. इनके नाम बेहरोज जमानीनेजाद और कोरोश जमानीनेजाद हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विरोध प्रदर्शनों को लेकर तेहरान अब तक सात लोगों को फांसी दे चुका है. 

इस महिला का गुनाह क्या है?

दरअसल, इस्लामिक हुकूमत में सरकार के खिलाफ किए गए काम को अल्लाह के खिलाफ माना जाता है. इसके लिए सजा-ए-मौत का प्रावधान है. इस महिला और उसके पति पर भी यही आरोप लगा है. ऐसे में ईरान प्रोटेस्ट में जो भी पकड़ा गया और आरोप तय हुआ, उसे 'अल्लाह का शत्रु' घोषित करके सजा दी गई है. 

एक मानवाधिकार एजेंसी की मानें, तो चारों कैदियों को अमेरिकी सरकार की शह पर काम करने का आरोप लगा है. उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने और साजिश रचने का भी आरोप है. इन लोगों की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई है. पश्चिमी मीडिया में यह खबर चर्चा में है. 

खुलेआम चौराहे पर क्रेन से लटाकाया जाता है?

हां, रिपोर्ट्स की मानें तो ईरान में अक्सर तड़के फांसी दिए जाने की परंपरा रही है. मौत की सजा देने के लिए फांसी ही दी जाती है. अक्सर मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों, हत्या और राजनीतिक असहमति के मामलों में यह कठोर सजा दी जाती है. कभी-कभी सार्वजनिक रूप से चौराहे पर क्रेन से भी लटकाया गया है. 

पढ़ें: होर्मुज में चीन का जहाज अमेरिका के 10,000 सैनिकों को कैसे चकमा दे गया?

 

फैसला सुनाते हुए ईरान के जज ने कहा है कि इन लोगों ने 8 और 9 जनवरी को विरोध प्रदर्शनों के दौरान मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों को घायल किया और विस्फोटक सामग्री, अज्ञात हथियारों का इस्तेमाल किया.

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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