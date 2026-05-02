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Hindi Newsदुनियाजंग के साए में सख्ती: ईरान ने दो जासूसों को फांसी पर लटकाया, हालात और भड़के

जंग के साए में सख्ती: ईरान ने दो जासूसों को फांसी पर लटकाया, हालात और भड़के

ईरानी अधिकारियों का दावा है कि ये दोनों शख्स मोसाद के लिए काम कर रहे थे. यानी उन पर आरोप था कि वे देश की संवेदनशील जानकारी इजरायल तक पहुंचा रहे थे. लंबे समय से चल रही जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद आखिरकार उन्हें मौत की सजा दी गई.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 02, 2026, 02:54 PM IST
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मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बीच ईरान में जासूसी के आरोप में 2 लोगों को फांसी (AI- Image)
मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बीच ईरान में जासूसी के आरोप में 2 लोगों को फांसी (AI- Image)

ईरान में हालात इन दिनों बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं, और इसी बीच सरकार ने एक कड़ा कदम उठाते हुए जासूसी के आरोप में दो लोगों को फांसी दे दी. यह कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई है, जब देश का अमेरिका और इजरायल के साथ टकराव अपने चरम पर पहुंच चुका है, और सुरक्षा एजेंसियां किसी भी अंदरूनी खतरे को लेकर बिल्कुल भी जोखिम लेने के मूड में नहीं हैं. सरकारी मीडिया से जुड़ी फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, जिन लोगों को मौत की सजा दी गई, उनकी पहचान याकूब करिमपूर और नासेर बेकरजादेह के तौर पर हुई है. एजेंसी का दावा है कि ये दोनों संवेदनशील जानकारियां दुश्मन ताकतों तक पहुंचाने में शामिल थे.

फार्स न्यूज एजेंसी को आमतौर पर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के करीब माना जाता है, ऐसे में इस खबर को सरकार के सख्त रुख के तौर पर देखा जा रहा है. मौजूदा हालात में ईरान के लिए अंदरूनी सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुकी है, और यही वजह है कि संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ तेजी से और सख्ती के साथ कार्रवाई की जा रही है.

ईरान के प्रमुख परमाणु केंद्र पर कर रहे थे जासूसी

ईरान से आए इस मामले ने सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और सख्ती दोनों को फिर से चर्चा में ला दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नासेर बेकरजादेह नाम के शख्स पर आरोप है कि वह देश के अहम सरकारी, धार्मिक और प्रांतीय नेताओं से जुड़ी बेहद संवेदनशील जानकारी जुटा रहा था. इतना ही नहीं, उसने नतांज क्षेत्र के उन महत्वपूर्ण ठिकानों की भी जानकारी इकट्ठा की, जहां ईरान का प्रमुख परमाणु केंद्र स्थित है. जांच में एक और नाम सामने आया याकूब करिमपूर. उस पर आरोप है कि उसने ये गोपनीय जानकारियां इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एक अधिकारी तक पहुंचाईं. यानी मामला सिर्फ जासूसी का नहीं, बल्कि सीधे तौर पर देश की सुरक्षा से जुड़ा बताया जा रहा है.

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ईरान ने इस वजह से उठाया सख्त कदम

ईरानी अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने यह कार्रवाई किसी सामान्य अपराध की तरह नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंडरा रहे गंभीर खतरे को देखते हुए की है. उनके मुताबिक, ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाना जरूरी हो जाता है ताकि भविष्य में इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके. हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम पर अभी तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. लेकिन आमतौर पर ऐसे मामलों में मानवाधिकार संगठनों की चिंता बढ़ जाती है, खासकर जब सजा और कार्रवाई के तौर-तरीकों को लेकर सवाल उठते हैं. ऐसे में अब नजर इस बात पर रहेगी कि आगे इस मुद्दे पर वैश्विक प्रतिक्रिया कैसी रहती है.

यह भी पढ़ेंः क्या US ईरान पर फिर से हमला करने जा रहा है? ट्रंप बोले - 'मैं आपको क्यों बताऊं'

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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