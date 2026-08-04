'सऊदी, यूएई और कतर के कहने पर...', ईरान से बातचीत जारी; डोनाल्ड ट्रंप की घुड़की

Trump warns Iran: मिडिल ईस्ट की शांति पर अनिश्चितता के बादल मंडराए हुए हैं. अमेरिका-ईरान की पर्दे के पीछे चल रही बातचीच की खबरों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी भरे अंदाज में कहा है कि अगर ईरान दोनों देशों के बीच चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए किसी समझौते पर सहमत नहीं होता है, तो उसे 'बर्बादी' का सामना करना पड़ सकता है. ट्रंप ने अपनी हालिया धमकी में ये भी कहा कि तेहरान के पास समझौता करने का यह आखिरी मौका है. इसके बाद सिवाय बर्बादी के उनके पास कोई चारा नहीं है.
ट्रंप ने ये दावा भी किया कि अमेरिका, ईरान पर बड़ा सैन्य हमला करने की तैयारी कर चुका था, लेकिन सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और खुद ईरान की ओर से बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की अपील किए जाने के बाद उस हमले को फिलहाल रोक दिया गया. व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान के लिए तैयार था, लेकिन कूटनीतिक कोशिशों के कारण उसे रोक दिया गया.
ट्रंप ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि कुछ पॉजिटिव आउटपुट निकलना चाहिए. शायद हमें भी कुछ हासिल हो जाए, लेकिन ये तय है कि मैं उन्हें बर्बादी से पहले एक आखिरी मौका देना चाहता हूं.' बातचीत की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने पत्रकारों से कहा, 'यह अभी चल रही है.'
ट्रंप ने कहा, 'हम इस समय बातचीत कर रहे हैं. सऊदी अरब, यूएई और खास तौर पर कतर इसका समर्थन कर रहे हैं. कई देशों ने मुझे फोन किया और सभी चाहते थे कि ईरान को आखिरी मौका दिया जाना चाहिए. हम कल बहुत जोरदार हमला करने वाले थे. दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद शायद ही कभी ऐसा बड़ा हमला हुआ हो. सारी तैयारी हो चुकी थी. तभी ईरान का संदेश आया. सऊदी, यूएई और कतर ने भी फोन किया. कई दूसरे देशों ने भी संपर्क किया. मैं 'गिड़गिड़ाने' जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ देशों ने बहुत जोर देकर कहा कि हमला न किया जाए. ईरान भी हमला नहीं चाहता था. उन्होंने कहा कि हम बातचीत करना चाहते हैं.'
ट्रंप ने आरोप लगाया ईरान सार्वजनिक तौर पर बातचीत से इनकार करता है, जबकि अमेरिकी अधिकारियों के साथ उसकी कई दौर की लंबी बैठकें हो चुकी हैं. सबसे अहम बात ये है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने पर बात हो, क्योंकि असली मुद्दा यही है. ट्रंप ने दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना अमेरिका की सबसे बड़ी प्राथमिकता है.
उन्होंने आगे कहा 50 सालों में कई अमेरिकी सरकारें और दूसरे देश इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए, लेकिन अब इसे खत्म करने का समय आ गया है. ट्रंप ने दावा किया कि एक साल से ज्यादा पहले अमेरिकी बी-2 बॉम्बर विमानों से किए गए हमलों ने ईरान की परमाणु क्षमता को तगड़ा नुकसान पहुंचाया था.