आज की रात ईरान पर बहुत भारी पड़ने वाली है... अमेरिका ने दी अब तक के सबसे भयानक हमले की धमकी

Hindi Newsदुनियाआज की रात ईरान पर बहुत भारी पड़ने वाली है... अमेरिका ने दी अब तक के सबसे भयानक हमले की धमकी

US Threat to Iran: पिछले 11 दिन से यूएस-इजरायल के साथ जंग में उलझे ईरान के लिए आज की रात बहुत भारी पड़ने वाली है. अमेरिका ने उसे अब तक के सबसे भयानक हमले की धमकी दी है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 10, 2026, 07:37 PM IST
US-Israel vs Iran War Update: यूएस-इजरायल और ईरान युद्ध के 11 दिन पूरे हो चुके हैं. अमेरिका और इजरायली हमलों से ईरान धीरे धीरे मलबे वाले देश के रूप में बदलता जा रहा है. वहीं ईरान भी जबरदस्त पलटवार करते हुए इजरायल पर जबरदस्त मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है. साथ ही खाड़ी देशों में बने यूएस के सैन्य अड्डों को भी टारगेट कर रहा है. जिससे उन देशों में अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है. अब यूएस ने ईरान को अब तक के सबसे बड़े हमले की धमकी दी है. अमेरिका का कहना है कि आज की रात ईरान के लिए बहुत भारी है. उसे विनाशकारी हमले के लिए तैयार रहना होगा.

'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जबरदस्त तरीके से जारी'

यूएस के युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने कहा, 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जबरदस्त तरीके से जारी है. हमारी पीढ़ी इस लड़ाई को समझती है. पिछले 47 वर्षों से ईरानी शासन के क्रूर जंगली लोगों ने अपने आतंकवादी प्रॉक्सी और कायरतापूर्ण हमलों के जरिए हमारे हथियारबंद भाइयों की हत्या की है. अब वे दुनिया को बंधक बनाने के लिए परमाणु बम की दौड़ में लगे हैं. उस परमाणु बम की दौड़ को राष्ट्रपति ट्रंप कभी नहीं होने देंगे.'

ईरानी शासन पर भड़कते हुए पीट हेगसेथ ने कहा, 'मुल्ला हताश हैं और जान बचाने के लिए भाग रहे हैं. आतंकवादी कायरों की तरह वे स्कूलों और अस्पतालों से मिसाइलें दाग रहे हैं. जानबूझकर निर्दोषों को निशाना बना रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी सेना व्यवस्थित रूप से कमजोर करके नष्ट की जा रही है. ईरान के पड़ोसी और कुछ मामलों में खाड़ी में पूर्व सहयोगी उन्हें छोड़ चुके हैं. उनके प्रॉक्सी हिजबुल्लाह, हूती और हमास या तो टूट चुके हैं या किनारे पर खड़े हैं. ईरान अकेला खड़ा है और वे बुरी तरह हार रहे हैं.'

अटल फोकस के साथ जीत रहे - पीट हेगसेथ

शिया मुल्क को चेतावनी देते हुए यूएस के युद्ध सचिव ने कहा, 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के 10 दिनों के बाद हम अपने उद्देश्यों पर भारी और अटल फोकस के साथ जीत रहे हैं. ये उद्देश्य सीधे-सपाट हैं और हम उन्हें निर्दयी सटीकता से लागू कर रहे हैं. पहला, उनकी मिसाइल भंडार, मिसाइल लॉन्चर और रक्षा औद्योगिक आधार को नष्ट करना.  दूसरा, उनकी नौसेना को नष्ट करना. और तीसरा, ईरान को हमेशा के लिए परमाणु हथियारों से स्थायी रूप से वंचित करना. यह एक लेजर-फोकस्ड, अधिकतम-अधिकार वाला मिशन है. जो सटीकता के साथ चलाया जा रहा है. इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है. कोई आधे-अधूरे उपाय नहीं हैं.'

यूएस के आगे के इरादे बताते हुए युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने कहा, 'हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक दुश्मन को पूरी तरह और निर्णायक रूप से पराजित नहीं कर देते. हम ऐसा अपने समय पर और अपनी पसंद से करते हैं. आज फिर से ईरान के अंदर हमारा सबसे तीव्र हमलों का दिन होगा. सबसे ज्यादा लड़ाकू विमान, सबसे ज्यादा बॉम्बर, सबसे ज्यादा हमले. खुफिया जानकारी पहले से कहीं अधिक बेहतर है. दूसरी ओर, पिछले 24 घंटों में ईरान ने अब तक की सबसे कम संख्या में मिसाइलें दागी हैं.'

'बुश या ओबामा के दौर नहीं जब...'

बुश या ओबामा शासन की आलोचना करते हुए पीट हेगसेथ ने कहा, 'यह 2003 नहीं है. यह बुश या ओबामा के दौर में देखे गए दलदली राष्ट्र-निर्माण की अनंत प्रक्रिया नहीं है. हमारी पीढ़ी के सैनिक इसे दोबारा नहीं होने देंगे और न ही यह राष्ट्रपति ऐसा होने देंगे. जिन्होंने स्पष्ट रूप से उन कभी न खत्म होने वाले अस्पष्ट मिशनों के खिलाफ चुनाव लड़ा था. वे दिन मर चुके हैं. इसके बजाय हम क्रूर दक्षता, पूर्ण वायु प्रभुत्व और राष्ट्रपति के उद्देश्यों को अपने समय पर पूरा करने की अटूट इच्छाशक्ति के साथ निर्णायक रूप से जीत रहे हैं.' 

'सावधान रहें, कहीं आप खुद ही खत्म न हो जाएं', ईरान की ट्रंप को खुली धमकी; मोजतबा को चेतावनी से उबला शिया मुल्क

अमेरिका के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के एयर फोर्स जनरल डैन केन ने भी इन बातों को आगे बढ़ाया. उन्होंने कहा, 'हम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के 10वें दिन में हैं, जो 11वें दिन में प्रवेश कर रहा है. जॉइंट फोर्स तीन सैन्य उद्देश्यों पर केंद्रित है. अमेरिका और क्षेत्र में अन्य पर हमलों को रोकने के लिए ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन क्षमता को नष्ट करना जारी रखें. दूसरा, हम ईरानी नौसेना और उनकी क्षमताओं पर हमले जारी रखते हैं, जैसे होर्मुज जलडमरूमध्य से आवागमन बनाए रखने की क्षमता. तीसरा, हम ईरान के सैन्य और औद्योगिक आधार में गहराई तक काम करना जारी रखते हैं. जिससे वह शासन वर्षों तक अमेरिकियों, हमारे हितों और हमारे साझेदारों पर हमला करने या अपनी सीमाओं से बाहर शक्ति प्रदर्शित करने में असमर्थ रहे.'

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं.

israel iran warIsrael Tension

