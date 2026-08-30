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फिर धमाकों से गूंजा होर्मुज स्ट्रेट, ईरान ने अमेरिकी सुरक्षा घेरे वाले जहाजों पर दागीं मिसाइलें

ईरान ने दक्षिणी ओमान कॉरिडोर में अमेरिकी सेना के एक जहाज पर मिसाइल दागी है. इस हमले में कितना नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आ सकी है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 30, 2026, 06:36 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 07:13 AM IST
फिर धमाकों से गूंजा होर्मुज स्ट्रेट, ईरान ने अमेरिकी सुरक्षा घेरे वाले जहाजों पर दागीं मिसाइलें
Image Credit: ईरान के हमले के बाद होर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ा तनाव (फाइल फोटो)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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