/फिर धमाकों से गूंजा होर्मुज स्ट्रेट, ईरान ने अमेरिकी सुरक्षा घेरे वाले जहाजों पर दागीं मिसाइलें

पश्चिम एशिया में एक बार फिर से तनाव बढ़ता नजर आ रहा है. ईरान ने दक्षिणी ईरान से होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के दक्षिणी ओमान कॉरिडोर में अमेरिकी सुरक्षा घेरों में चल रहे जहाजों पर मिसाइल दागी है. बताया जा रहा है कि ईरान की ओर से एंटी क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं.
दरअसल, वर्तमान स्थिति में होर्मुज स्ट्रेट के ऊपर अमेरिकी सेना की गतिविधियां लगातार जारी है. अमेरिकी सेना ने यहां पर कम से कम 5 अमेरिकी वायु सेना के KC-135/KC-46A रीफ्यूलिंग टैंकर और 2 अमेरिकी नौसेना के P-8A पोसीडॉन समुद्री गश्ती विमान को लगा रखा है. हालांकि, खबर लिखे जाने तक इस हमले में कितना नुकसान हुआ है, इसका आंकड़ा सामने नहीं आया है.
द होर्मुज लेटर की एक रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले 29 अगस्त को भी ईरान ने बंदर सिरिक से होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में मौजूद जहाजों की ओर बैलिस्टिक मिसाइल और कई ड्रोन दागे थे। मिसाइलों के दागे जाने के बाद होर्मुज स्ट्रेट में भारी धमाके की आवाज सुनी गई थी. दावा किया गया कि ईरान यह नहीं चाहता है कि होर्मुज स्ट्रेट को बंद रखा जाए, बल्कि ईरान का उद्देश्य है कि उसकी मंजूरू की बिना वहां से कोई जहाज न गुजर पाए.
रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका की ओर होर्मुज स्ट्रेट पर 5 से अधिक US वायुसेना के KC-135/KC-46A रीफ्यूलिंग टैंकर एवं 2 अमेरिकी नौसेना के P-8A पोसीडॉन समुद्री गश्ती विमान मौजूद हैं. दावा किया गया है कि इन्हीं विमानों को निशाना बनाते हुए ईरान की ओरे एंटी शिप मिसाइलों को दागा गया है. इस हमलें में कितना नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी आने वाले समय में ही हो पाएगी.
गौरतलब है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इस समय सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग बन चुका है. दुनिया की तेल आपूर्ति का करीब 20 प्रतिशत तेल इस रास्ते से गुजरता है. ईरान युद्ध के कारण दुनिया के कई बड़े देश इससे प्रभावित हुए हैं. पिछले दिनों जब यहां पर तनाव बढ़ा, तो तेल या खाद के लिए दूसरे देशों पर निर्भर देशों की चिंता बढ़ गई और कीमतें काफी बढ़ गईं.
उधर, हाल में कतर की ओर से लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) ने विदेशी सहायता में 85 प्रतिशत की कटौती का ऐलान किया. हैरान करने वाली बात है कि खुद कतर की अर्थव्यस्था एलएनजी के निर्यात पर ही टिकी है. इन हमलों का सीधा असर दुनिया के अलग-अलग देशों में एलएनजी के निर्यात पर देखने को मिला.
गौर करने वाली बात है कि ईरान के आईआरजीसी ने पहली बार होर्मुज स्ट्रेट में एंटी शिप मिसाइलें नदीं दागी हैं. कुछ दिन पहले भी ईरान की ओर से ऐसी मिसाइलें दागने की खबर सामने आई है. माना जा रहा कि ईरान ऐसा करके या तो अपनी एंटीशिप क्षमताओं का परीक्षण करण रहा है या फिर जानबूझकर दिखा रहा है वे उस समुद्री इलाके पर अपना एकाधिकार लागू करना चाहते हैं.