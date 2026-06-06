/अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने कुवैत-बहरीन पर दागीं मिसाइलें, मिडिल ईस्ट में फिर बढ़ा तनाव; शांति वार्ता पर भी खतरा

US Iran tension latest updates: यूएस और ईरान में सीजफायर लागू होने के बावजूद संघर्ष एक बार फिर भड़क उठा है. यूएस ने शनिवार को ईरान के कई द्वीपों पर हमले किए. जिसके बाद ईरान ने कुवैत और बहरीन को अपनी मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया. इसके बाद दोनों पक्षों में फिर युद्ध भड़कने का खतरा बढ़ गया है. यह नया अपडेट तब सामने आया है, जब दोनों पक्षों में शांति वार्ता अटकी हुई है और होर्मुज स्ट्रेट में यातायात भी अभी तक सुचारू नहीं हो पाया है.
अमेरिकी सेना ने बताया कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही को ठप करने के लिए 4 ड्रोन लॉन्च किए थे. जिन्हें सफलतापूर्वक मार गिराया गया. इसके बाद यूएस नेवी ने ईरान के तटीय रडार और निगरानी साइटों पर हमले किए गए. ये हमले होर्मुज के पास ईरान के गोरुक और केश्म द्वीप पर बनी ईरान की निगरानी सुविधाओं पर किया गया.
इसके जवाब में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन दागे. उसने होर्मुज स्ट्रेट पार करने की कोशिश कर रहे चार टैंकरों पर भी हमला किया. हालांकि, कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन हमलों को सफलतापूर्वक रोक लिया. वहीं, बहरीन में सायरन बजाकर नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर शरण लेने की सलाह दी गई.
हमले का शिकार हुए दोनों मुल्कों ने इन अटैक की निंदा की. कुवैत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर ईरान के इन हमलों को खुली आक्रामकता बताया. उसने कहा कि ऐसी सैन्य कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय अपीलों की अनदेखी करती है और यह नागरिकों व क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है.
अमेरिकी सेना ने कहा कि ईरान ने कुवैत और बहरीन पर ईरान ने 7 मिसाइलें दागी थीं. इनमें 6 को सफलतापूर्वक रोक लिया गया, जबकि 7वीं अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी. पश्चिम एशिया में हुए इस टकराव से तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है.
यूएस और ईरान, तीन महीने पुराने युद्ध को खत्म करने के लिए अंतरिम समझौते की कोशिश में हैं. इसके लिए दोनों पक्ष, बैकडोर चैनल से बातचीत कर रहे हैं. लेकिन अभी तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिल पाई है. ईरान का परमाणु कार्यक्रम, होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल, प्रॉक्सी संगठनों का यूज समेत ऐसे तमाम मुद्दे हैं, जिन पर दोनों पक्षों में कोई सहमति नहीं बन पाई है.