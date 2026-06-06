Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने कुवैत-बहरीन पर दागीं मिसाइलें, मिडिल ईस्ट में फिर बढ़ा तनाव; शांति वार्ता पर भी खतरा

अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने कुवैत-बहरीन पर दागीं मिसाइलें, मिडिल ईस्ट में फिर बढ़ा तनाव; शांति वार्ता पर भी खतरा

Iran attack on Kuwait Bahrain: अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने कुवैत-बहरीन पर शनिवार को मिसाइलें दागीं. इससे मिडिल ईस्ट में तनाव फिर बढ़ गया है. साथ ही, शांति वार्ता पर भी खतरा बढ़ गया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 06, 2026, 10:32 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:32 PM IST
अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने कुवैत-बहरीन पर दागीं मिसाइलें, मिडिल ईस्ट में फिर बढ़ा तनाव; शांति वार्ता पर भी खतरा

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
SBI, HDFC, ICICI और PNB में कौन दे रहा सबसे ज्यादा रिटर्न? जानिए क्या कहते हैं आंकड़े
Bank FD Rates June 20268 min ago
2
Israel Iran tension10 min ago
3
Science News16 min ago
4
IND vs AFG19 min ago
5
Dhurandhar 2 Viral Scenes47 min ago