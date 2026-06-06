/अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने कुवैत-बहरीन पर दागीं मिसाइलें, मिडिल ईस्ट में फिर बढ़ा तनाव; शांति वार्ता पर भी खतरा

US Iran tension latest updates: यूएस और ईरान में सीजफायर लागू होने के बावजूद संघर्ष एक बार फिर भड़क उठा है. यूएस ने शनिवार को ईरान के कई द्वीपों पर हमले किए. जिसके बाद ईरान ने कुवैत और बहरीन को अपनी मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया. इसके बाद दोनों पक्षों में फिर युद्ध भड़कने का खतरा बढ़ गया है. यह नया अपडेट तब सामने आया है, जब दोनों पक्षों में शांति वार्ता अटकी हुई है और होर्मुज स्ट्रेट में यातायात भी अभी तक सुचारू नहीं हो पाया है.