Israel-Iran War: एक घंटे पहले दी वॉर्निंग, अब ईरान ने अमेरिका के 'बाहुबली' युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर दागीं मिसाइलें!

USS Abraham Lincoln: ईरानी नेवी ने बुधवार को अमेरिका के भारी भरकम युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइले से हमले का दावा किया है. हमले से एक घंटे पहले ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पर करीबी नजर रखी जा रही है और जैसे ही वह ईरान की सरहद के करीब आएगा, उसे हमले का सामना करना पड़ेगा. फिलहाल इस मामले पर अमेरिका की तरफ से कोई बयान नहीं आया है.

क्रूज मिसाइलों से किया अब्राहम लिंकन पर हमला!

ईरानी आर्मी पब्लिक रिलेशन ने कहा कि कोस्टल क्रूज मिसाइलों को अब्राहम लिंकन की दिशा में फायर किया गया है. हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं हो पाई है.

एक घंटे पहले दी थी चेतावनी

इससे पहले सरकारी ब्रॉडकास्टर प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरानी नेवी कमांडर रियर एडमिरल शाहराम ईरानी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अब्राहम लिंकन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और जैसे ही वह ईरानी मिसाइल सिस्टम की जद में आएगा, उसे निशाना बनाया जाएगा.

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नेवी से जुड़ा यह खतरा तेहरान के सीनियर मिलिट्री अफसरों की तरफ से अमेरिकी प्रभाव को बड़े पैमाने पर खारिज किए जाने के बाद सामने आया है. इन अधिकारियों ने वॉशिंगटन की हालिया कूटनीतिक पहलों को महज एक दिखावा बताया है. प्रेस टीवी ने बताया कि खातम अल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फिकार ने बुधवार को कहा कि अमेरिका जिस 'रणनीतिक शक्ति' का पहले दिखावा करता था, वह अब एक रणनीतिक हार में बदल गई है.'

ट्रंप के हल्के पड़े सुर

ये टिप्पणियां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तनाव कम करने के लिए उठाए गए एक अहम कदम के बाद आई हैं. ट्रंप ने हाल ही में ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले शुरू करने के लिए दिए गए 48 घंटे के अल्टीमेटम से कदम पीछे खींच लिए थे. यह बदलाव तब आया, जब इस्लामिक रिपब्लिक ने एक कड़ी चेतावनी जारी की कि इस तरह की किसी भी आक्रामकता का जवाब पूरे क्षेत्र में मौजूद हर पावर और एनर्जी इन्स्टॉलेशन को निशाना बनाकर दिया जाएगा.

अमेरिकी रुख में आए इस बदलाव पर जुल्फिकार ने कहा, 'अगर दुनिया की स्व-घोषित महाशक्ति इस मुश्किल हालात से बच निकल सकती, तो वह अब तक ऐसा कर चुकी होती. अपनी हार को समझौता मत कहो'.