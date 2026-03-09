ईरान ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल तो भन्नाया तुर्किये, NATO का डिफेंस सिस्टम एक्टिव; क्या और बदतर होंगे हालात?

Iran Targets Türkiye: पश्चिम एशिया में जारी भीषण जंग के बीच एक अहम जानकारी सामने आई है. तुर्किये की ओर से दावा किया गया कि ईरान ने अंकारा की ओर दूसरी बार बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है. इसको NATO के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया और पूर्वी भूमध्य सागर में मार गिराया. इससे पहले चार मार्च को भी खबर आई थी कि ईरान ने तुर्किये की ओर बैलेस्टिक मिसाइल से हमला किया है, लेकिन उसको भी इंटरसेप्ट कर लिया गया था.

ईरान की ओर से दागी गई इस बैलेस्टिक मिसाइल के बाद पश्चिम एशिया में हालात और बिगड़ सकते हैं. माना जा रहा है कि इस कारण इस संघर्ष के व्यापक होने की आशंका भी बढ़ने लगी है. इस बीच यह भी चर्चा की जाने लगी है किया नाटो भी इस युद्ध में शामिल हो चुका है.

तुर्किये के रक्षा मंत्रालय का बयान आया सामने

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, तुर्किये के रक्षा मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी किया गया है. तुर्किये के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ईरान की ओर से आ रही एक बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर लिया गया और फिर नष्ट कर दिया गया. बताया जाता है कि इस मिसाइल के टुकड़े इंसर्लिक एयर बेस एयरबेस से करीब 150 KM दूर गिरे. यहां पर अमेरिका के सैकड़ों जवान तैनात हैं. माना जाता है कि यहां पर अमेरिका के इंसर्लिक एयर बेस पर न्यूक्लियर हथियार रखे हैं.

दूसरी बार तुर्किये पर ईरान का हमला

गौरतलब है कि यह दूसरी बार है, जब ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने तुर्किये के दक्षिणी हिस्से को निशाना बनाया है. यह देश नाटो का सदस्य है और ईरान का पड़ोसी है. गत शनिवार को तुर्किये की ओर से ईरान को फिर से हमला न करने की चेतावनी दी थी, लेकिन यह नहीं कहा कि वह आगे की सुरक्षा के लिए अलायंस के सदस्यों से औपचारिक रूप से बात करना चाहता है.

क्या और बदतर होंगे हालात?

तुर्किये के रक्षा मंत्रालय ने कड़े लहजे में कहा कि अंकारा के प्रति खतरों के खिलाफ सभी आवश्यक कदम बिना किसी हिचकिचाहट के उठाए जाएंगे. इसके अलावा तुर्किये के रक्षा मंत्रालाय की ओर से ईरान और अन्य देशों से क्षेत्रीय स्थिरता के लिए देश की निर्धारित सीमा रेखाओं का पालन करने को भी कहा गया.

चूंकि NATO के अनुच्छेद 5 में कहा गया कि यूरोप या उत्तरी अमेरिका में किसी एक सदस्य देश पर सशस्त्र हमला होता है, तो वह सभी देशों पर हमला माना जाएगा. इसके साथ ही सहयोगी देशों को आवश्यकतानुसार सहायता करने के लिए प्रेरित किया जाएगा. हालांकि, तुर्किये की ओर से अभी तक की संयमित बयानजाबी में अनुच्छेद 5 का नाम लेने से परहेज किया गया है. लेकिन अगर ईरान की ओर से यही रुख जारी रहता है, तो अनुच्छेद 4 के तहत परामर्श का संकेत दिया गया है.

