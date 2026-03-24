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Hindi Newsदुनियाबातचीत या चाल? ट्रंप के ‘सीक्रेट टॉक्स’ दावे को ईरान ने किया सिरे से खारिज, 10 बड़ी बातें

बातचीत या चाल? ट्रंप के ‘सीक्रेट टॉक्स’ दावे को ईरान ने किया सिरे से खारिज, 10 बड़ी बातें

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बातचीत वाले दावे को ईरान ने खारिज करते हुए कहा कि हमारी अमेरिका से कोई सीधी बातचीत नहीं हुई है. इसके अलावा ईरान ने यह भी कहा कि ट्रंप धोखा देकर बाजार को खुश करना चाहते हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 24, 2026, 07:07 AM IST
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बातचीत या चाल? ट्रंप के ‘सीक्रेट टॉक्स’ दावे को ईरान ने किया सिरे से खारिज, 10 बड़ी बातें

अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में सोमवार को उस समय बड़ा मोड़ आया, जब ट्रंप ने 5 अपने खतरनाक इरादों को 5 दिन के लिए टाल दिया. ट्रंप ने सोमवार को घोषणा की कि दोनों देश पिछले दो दिनों से बातचीत कर रहे हैं और अमेरिका ईरानी ऊर्जा स्थलों पर पांच दिनों के लिए हमले रोकने पर सहमत हो गया है. हालांकि ट्रंप के इस दावे पर ईरान का कुछ और कहना है. चलिए जानते हैं कि ईरान ट्रंप के बयान पर क्या कह रहा है?

  1. ट्रंप के दावे पर ईरान का सीधा खंडन
    डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई है, लेकिन ईरान ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया. ईरानी संसद स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने साफ कहा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है. यह विरोधाभास बताता है कि दोनों देशों के बीच सूचना युद्ध भी उतना ही तीखा है जितना जमीनी संघर्ष.
  2. ‘फेक न्यूज’ बताकर अमेरिका पर बाजार हेरफेर का आरोप
    गालिबाफ ने ट्रंप के बयान को 'फेक न्यूज' बताया और आरोप लगाया कि इसका इस्तेमाल वैश्विक वित्तीय और तेल बाजारों को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है. उनका कहना है कि अमेरिका और इजराइल युद्ध में फंसे हुए हैं और इस तरह की खबरें फैलाकर वे अपने लिए रणनीतिक राहत निकालना चाहते हैं. यह आरोप आर्थिक युद्ध की तरफ इशारा करता है.
  3. Epstein class और child torturers
    गालिबाफ ने बेहद तीखा और ध्रुवीकरण करने वाला बयान दिया है. उन्होंने साफ कहा कि दुनिया अब दो हिस्सों में बंट चुकी है. एक तरफ वे देश और लोग हैं जो गाजा के समर्थन में खड़े हैं और दूसरी तरफ वे हैं जिन्हें उन्होंने “Epstein class” और “child torturers” कहा. इस बयान में न सिर्फ इजरायल पर अप्रत्यक्ष हमला है बल्कि पश्चिमी देशों और उनके सहयोगियों पर भी गंभीर नैतिक आरोप लगाए गए हैं. यह बयान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहस और कूटनीतिक तनाव को और बढ़ा सकता है.
  4. विदेश मंत्रालय ने भी बातचीत से किया इनकार
    ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने भी साफ किया कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है. हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि कुछ 'दोस्त देशों' के जरिए बातचीत के संदेश मिले हैं. इसका मतलब है कि बैक-चैनल या मध्यस्थता की कोशिशें जरूर चल रही हैं, लेकिन सीधी वार्ता नहीं.
  5. मनोवैज्ञानिक चाल” बताकर ट्रंप के दावों को खारिज
    दूसरी तरफ IRGC ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'बातचीत' वाले दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए उन्हें मनोवैज्ञानिक युद्ध बताया. उनका कहना है कि अमेरिका इस तरह के बयान देकर ईरान पर दबाव बनाना चाहता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन दावों का तेहरान की रणनीति या सैन्य कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
  6. जवाबी हमले जारी हैं अमेरिकी और इजरायली ठिकाने निशाने पर
    IRGC ने साफ किया कि उसने अमेरिका और इजरायल से जुड़े ठिकानों पर नए हमले शुरू किए हैं. बयान के मुताबिक तेल अवीव, डिमोना जैसे अहम शहरों के साथ कुछ अमेरिकी बेस भी निशाने पर रहे. यह दिखाता है कि ईरान केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक जवाबी रणनीति अपना रहा है, जिससे यह संघर्ष और व्यापक तथा खतरनाक होता जा रहा है.
  7. हमले ही हमारी बातचीत हैं, सख्त संदेश
    IRGC ने कहा कि वह 'impact-focused operations' के जरिए ही दुश्मनों से बातचीत कर रहा है, यानी सैन्य कार्रवाई ही उनका जवाब है. इस बयान का मतलब है कि ईरान फिलहाल कूटनीतिक बातचीत के बजाय सीधे ताकत के जरिए संदेश देना चाहता है. इससे यह भी संकेत मिलता है कि निकट भविष्य में संघर्ष कम होने की बजाय और तेज हो सकता है.
  8. हम पीछे नहीं हटेंगे- IRGC
    IRGC के बयान में साफ संकेत है कि ईरान किसी भी दबाव में पीछे हटने वाला नहीं है. उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में उनका फोकस जवाबी कार्रवाई और रणनीतिक बढ़त बनाए रखने पर है. यह बयान दर्शाता है कि ईरान इस संघर्ष को लंबी लड़ाई के रूप में देख रहा है और जल्दी किसी समझौते या युद्धविराम की संभावना कम नजर आ रही है.
  9. क्षेत्रीय युद्ध का विस्तार, मिडिल ईस्ट में बढ़ता खतरा
    IRGC के हमलों और बयानों से साफ है कि यह संघर्ष अब सिर्फ ईरान और इजरायल तक सीमित नहीं रहा. अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की बात से संकेत मिलता है कि यह टकराव पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकता है. इससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ेगी और कई देशों की सुरक्षा सीधे तौर पर प्रभावित हो सकती है, जिससे हालात और गंभीर बन सकते हैं.
  10. नेतन्याहू ने क्या कहा?
    इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की. X पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा,'आज पहले मैंने अपने दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप से बात की. ट्रंप का मानना ​​है कि हमारे जरिए अमेरिकी सेना के साथ हासिल की गई जबरदस्त उपलब्धियों का लाभ उठाकर समझौते में युद्ध के उद्देश्यों को पूरा करने का एक मौका है. एक ऐसा समझौता जो हमारे महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करेगा.'

 

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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