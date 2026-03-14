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Hindi Newsदुनियाकल रोका, आज मिन्नतें कर रहा है! रूस के तेल पर US की पलटी, ईरान का तंज- भारत से भीख मांग रहा व्हाइट हाउस

कल रोका, आज मिन्नतें कर रहा है! रूस के तेल पर US की पलटी, ईरान का तंज- भारत से भीख मांग रहा व्हाइट हाउस

araghchi slams usa double standards: ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका पर रूसी तेल को लेकर डबल स्टैंडर्ड की राजनीति को अपनाने का आरोप लगाया है, जहां कभी दबाव बनाने वाला अमेरिका अब तेल आपूर्ति के लिए रूस की ओर देख रहा है. इस बीच, ईरान ने भारतीय जहाजों को होर्मुज की खाड़ी से सुरक्षित गुजरने की खास छूट दी है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 14, 2026, 08:45 AM IST
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कल रोका, आज मिन्नतें कर रहा है! रूस के तेल पर US की पलटी, ईरान का तंज- भारत से भीख मांग रहा व्हाइट हाउस

araghchi slams usa double standards: ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने अमेरिका पर डबल स्टैंडर्ड होने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले तक अमेरिका कई देशों पर दबाव बना रहा था कि वे रूस से तेल खरीदना बंद करें. लेकिन अब वही अमेरिका दुनिया के देशों से रूसी तेल खरीदने की अपील कर रहा है. अराघची ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी है. उनका कहना है कि ये स्थिति अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बड़ी विडंबना को दिखाने का काम करती है.

अराघची ने कहा कि अमेरिका ने कई महीनों तक भारत पर भी दबाव बनाया था. उस समय वाशिंगटन चाहता था कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे. लेकिन अब हालात बदल गए हैं. ईरान के साथ चल रहे युद्ध और ऊर्जा संकट के कारण अमेरिका खुद देशों से रूसी तेल खरीदने की बात कर रहा है. उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि अब व्हाइट हाउस दुनिया से, यहां तक कि भारत से भी, रूसी तेल खरीदने की गुजारिश कर रहा है.

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में डबल स्टैंडर्ड

ईरान के विदेश मंत्री ने यूरोपीय देशों पर भी निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि यूरोप ने ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध का समर्थन किया है. उनका आरोप है कि यूरोपीय देश ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें रूस के खिलाफ अमेरिका का समर्थन मिल सके. अराघची ने इस नीति को बेहद कमजोर और निराशाजनक बताया है. उन्होंने कहा कि इससे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में डबल स्टैंडर्ड साफ दिखाई देते हैं.

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30 दिनों के लिए मिली है रूसी तेल खरीदने की अनुमति

ये विवाद ऐसे समय सामने आया है जब तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखी जा रही है. अमेरिका ने हाल ही में एक जरूरी फैसला लिया है. ट्रंप प्रशासन ने 30 दिनों की एक अस्थायी छूट दी है. इसके तहत कुछ देशों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति दी गई है. ये छूट खासतौर पर उन तेल खेपों के लिए है जो पहले से जहाजों पर लदी हुई हैं और समुद्र में फंसी हुई हैं.

अमेरिकी वित्त मंत्रालय के मुताबिक ये अस्थायी अनुमति 12 मार्च तक जहाजों पर लदे रूसी तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री और डिलीवरी की इजाजत देती है. ये छूट वाशिंगटन समय के मुताबिक 11 अप्रैल की मध्यरात्रि तक लागू रहेगी. अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ये कदम केवल ऊर्जा बाजार को स्थिर करने के लिए उठाया गया है. उनका दावा है कि इससे रूस को ज्यादा आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा.

100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई हैं कीमतें 

तेल बाजार में उथल-पुथल की बड़ी वजह मिडिल ईस्ट में चल रहा संघर्ष है. ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते को बंद कर दिया है. ये समुद्री रास्ता दुनिया के सबसे जरूरी तेल मार्गों में से एक माना जाता है. दुनिया के कुल तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है. रास्ता बंद होने के कारण तेल पहुंचाने में देरी हुई है और तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई हैं.

हालांकि तनाव के बीच भारत के लिए एक राहत की खबर भी सामने आई है. खबरों के मुताबिक ईरान ने भारत से जुड़े जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने की अनुमति दी है. ईरान के भारत में राजदूत मोहम्मद फतहली ने कहा कि भारत और ईरान के बीच दोस्ताना संबंध हैं. इसलिए भारतीय जहाजों को इस रास्ते से सुरक्षित गुजरने दिया जाएगा. उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों के साझा हित हैं और लंबे समय से आर्थिक और कूटनीतिक रिश्ते बने हुए हैं.

ये भी पढ़ें: Drone Attack: 16 साल पहले ही इजरायल ने ईरान में बना लिए अंडरकवर ड्रोन अड्डे, बसिज फोर्स को बना रहा निशाना

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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