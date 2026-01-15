Advertisement
वही गलती न दोहराएं, इस बार निशाना नहीं चूकेगा..., बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने दी ट्रंप को बड़ी चेतावनी

Iran America Tension: ईरान और अमेरिका के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है. इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है कि मेरा मैसेज है कि आप वही गलती दोबारा न करें जो आपने जून में की थी. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.

Jan 15, 2026, 08:14 AM IST
Donald Trump: ईरान में विरोध प्रदर्शनों के बीच अमेरिका से तकरार छिड़ गई है. दोनों देश के नेता एक दूसरे को कड़ी चेतावनी दे रहे हैं. अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला करते हुए कहा कि मेरा मैसेज है कि आप वही गलती दोबारा न करें जो आपने जून में की थी. साथ ही ईरान ने एक तस्वीर शेयर करते हुए चेतावनी दी कि इस बार निशाना नहीं चूकेंगे. साथ ही बढ़े तनाव के बीच ईरान ने कमर्शियल विमानों के लिए अपने एयरस्पेस को बंद करने के ऑर्डर को और बढ़ा दिया है. 

वही गलती दोबारा न करें
ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि मेरा मैसेज है कि आप वही गलती दोबारा न करें जो आपने जून में की थी. आप जानते हैं, अगर आप एक फेल एक्सपीरियंस ट्राई करेंगे, तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा, आप जानते हैं जून में, आपने फैसिलिटी, मशीनें खत्म कर दीं, लेकिन टेक्नोलॉजी पर बमबारी नहीं की जा सकती और पक्के इरादे पर भी बमबारी नहीं की जा सकती. अराघची ने आगे US हमेशा डिप्लोमेसी से बचता रहा, जिसने डिप्लोमेसी को काटकर जंग का रास्ता चुना, मेरा मैसेज जंग और डिप्लोमेसी के बीच है. डिप्लोमेसी एक बेहतर तरीका है हालांकि हमें US से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है लेकिन फिर भी, डिप्लोमेसी जंग से कहीं बेहतर है.

इस बार निशाना नहीं चूकेगा
इसके अलावा ईरान ने अमेरिकी लीडर की एक भड़काऊ तस्वीर दिखाई, जिसमें उनकी 2024 की पेंसिल्वेनिया कैंपेन रैली में हत्या की कोशिश की गई थी. साथ ही, चेतावनी दी कि इस बार निशाना नहीं चूकेगा. ये तस्वीरें ईरान के सरकारी टेलीविजन पर भी दिखाई गईं, जिससे तेहरान और वॉशिंगटन के बीच बढ़ती जुबानी जंग की ओर सबका ध्यान गया. यह चेतावनी ट्रंप की बार-बार दी गई चेतावनियों के बीच आया है.

एयरस्पेस बंद करने का आदेश बढ़ाया
ईरान ने गुरुवार सुबह बिना किसी वजह के कमर्शियल विमानों के लिए अपने एयरस्पेस को बंद करने के ऑर्डर को और बढ़ा दिया, क्योंकि देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर तेहरान की खूनी कार्रवाई को लेकर अमेरिका के साथ तनाव बना हुआ है. पायलट को भेजे गए नोटिस में कहा गया कि यह बंद लोकल टाइम के हिसाब से सुबह 7:30 बजे तक रहने का अनुमान है. पिछले ऑर्डर में एयरस्पेस को सिर्फ दो घंटे से ज्यादा समय के लिए बंद किया गया था. ईरानी सरकार ने अपने एयरस्पेस को बंद करने के फैसले के बारे में कोई वजह नहीं बताई.

UK ने बंद की एंबेसी
ईरान में लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच UK ने तेहरान में अपनी एम्बेसी को कुछ समय के लिए बंद कर दिया है और सभी डिप्लोमैटिक स्टाफ को वापस बुला लिया है.  US की संभावित मिलिट्री कार्रवाई की बढ़ती अटकलों के बाद UK ने ये फैसला लिया है. UK की यह घोषणा अमेरिका के कतर में अल उदीद एयर बेस से अपने कुछ लोगों को निकालने के फैसले के बाद हुई है, जो मिडिल ईस्ट में US का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है. हाल के दिनों में ईरान और यूरोपियन देशों के बीच डिप्लोमैटिक रिश्ते और खराब हो गए हैं. ईरान में ब्रिटेन के दूत को कई दूसरे यूरोपियन डिप्लोमैट्स के साथ सोमवार को ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ एक टेंशन वाली मीटिंग के लिए बुलाया गया.

