सीजफायर के बीच ईरान को बड़ा झटका, पूर्व विदेश मंत्री कमाल खर्राजी की मौत; कमजोर पड़ता जा रहा युद्धविराम

Kamal Kharrazi Death: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ईरान के पूर्व विदेश मंत्री कमाल खर्राजी का निधन हो गया है. ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, इस हफ्ते की शुरुआत में हुए अमेरिकी-इजरायली हमले में घायल होने के बाद गुरुवार रात उन्होंने दम तोड़ दिया.

तेहरान स्थित आवास पर हुआ था हमला

रिपोर्ट्स के मुताबिक, तेहरान में स्थित उनके आवास को निशाना बनाकर किए गए हमले में खर्राजी गंभीर रूप से घायल हो गए थे. ईरान के सरकारी चैनल प्रेस टीवी ने यह भी बताया कि इसी हमले में उनकी पत्नी की भी मौत हो गई थी. यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब क्षेत्र में पहले से ही भारी तनाव बना हुआ है और कई वरिष्ठ ईरानी अधिकारी हालिया हमलों में मारे जा चुके हैं.

ईरान की राजनीति में थी अहम भूमिका

कमाल खर्राजी ईरान की राजनीतिक और कूटनीतिक व्यवस्था के प्रमुख स्तंभों में गिने जाते थे. इस्लामी क्रांति के बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया था. उन्होंने अगस्त 1997 से अगस्त 2005 तक ईरान के विदेश मंत्री के रूप में सेवा दी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान की विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके अलावा, वे ‘सामरिक विदेश संबंध परिषद’ के प्रमुख भी थे. बता दें कि यह एक अहम सलाहकार निकाय है जो सीधे देश के सर्वोच्च नेतृत्व को रिपोर्ट करता है.

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28 फरवरी से शुरू हुए पश्चिम एशिया संघर्ष में ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. इस संघर्ष में अली खामेनेई सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और सैन्य कमांडर मारे जा चुके हैं. हालांकि, दोनों पक्षों अमेरिका और ईरान ने फिलहाल अस्थायी युद्धविराम पर सहमति जताई है और आगे की वार्ता के लिए इस्लामाबाद में बैठक प्रस्तावित है.

नाजुक मोड़ पर युद्धविराम

युद्धविराम के बावजूद क्षेत्र में स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है. इजरायल द्वारा दक्षिणी लेबनान में जारी हमलों ने इस समझौते पर सवाल खड़े कर दिए हैं. ईरान का दावा है कि यह क्षेत्र भी युद्धविराम के दायरे में आता है, जबकि अमेरिका और इजरायल का कहना है कि यह समझौता लेबनानी मिलिटेंट संगठन हिज्बुल्लाह पर लागू नहीं होता.

नेतन्याहू का सख्त रुख

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि लेबनान में कोई युद्धविराम नहीं है. उन्होंने हिज्बुल्लाह के खिलाफ पूरी ताकत से सैन्य अभियान जारी रखने की बात दोहराई. नेतन्याहू ने यह भी बताया कि उन्होंने मंत्रिमंडल को लेबनान सरकार के साथ सीधी बातचीत शुरू करने का निर्देश दिया है.

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इस बातचीत का उद्देश्य हिज्बुल्लाह का निरस्त्रीकरण और इजरायल-लेबनान के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता हासिल करना है. कमाल खर्राजी की मौत ने पहले से ही तनावपूर्ण हालात को और गंभीर बना दिया है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि युद्धविराम को लेकर मतभेद जल्द दूर नहीं हुए, तो क्षेत्र एक बार फिर बड़े संघर्ष की ओर बढ़ सकता है.