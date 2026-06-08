/हिजबुल्लाह की पिटाई से बौखलाया ईरान? इजरायल पर दागी ड्रोन-मिसाइलें, कहा- तेल अवीव ने दिया जवाब तो टूटेगा कहर

Israel Iran Tension Update: कई दिनों की खामोशी के बाद ईरान ने रविवार रात इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया. उसके साथ ही लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह आतंकियों ने ईरान पर रॉकेट दागे. दोनों ने यह हमला बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर किए गए हवाई हमलों के कुछ घंटों बाद हुआ. इस हमले के साथ ही पश्चिम एशिया में तनाव फिर से चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है.
इजरायली सेना ने कहा कि ईरान से दागी गई मिसाइलों का पता लगते ही एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए और सभी मिसाइलों को बीच में ही नष्ट कर दिया गया. फिलहाल किसी के हताहत होने या नुकसान की खबर नहीं है. इजरायल पर इस हमले के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सक्रिय हो गए.
उन्होंने पोस्ट करके इजरायल से अपील की कि वह इन हमलों का जवाब न दे. ऐसा करने से प्रस्तावित शांति वार्ता खटाई में पड़ सकती है. उधर, ईरान ने भी धमकी दी कि अगर इजरायल ने पलटवार किया तो वह पूरी ताकत से उसका जवाब देगा.
बताते चलें कि ट्रंप की ओर से 8 अप्रैल को ईरान के साथ किए गए सीजफायर के एलान के बाद इजरायल पर यह ईरान का पहला सीधा हमला है. इससे पहले तक वह अपने प्रॉक्सी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के जरिए हमले करवा रहा था. जिस पर इजरायल भी हवाई और जमीनी हमलों के जरिए लेबनान में कार्रवाई कर रहा था. इसकी वजह से हिजबुल्लाह आतंकियों के मरने की तादाद बढ़ती जा रही थी, जिससे ईरान बौखलाया हुआ था.
ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर इजरायल बेरूत पर हमला करता है तो वह जवाब देगा. जब तेल अवीव ने रविवार को बेरूत के दक्षिणी इलाके दाहिया में बने हिजबुल्लाह के गढ़ पर हवाई हमला किया तो ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने भी इजरायल के रमत डेविड एयर बेस को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं.
ईरानी मीडिया के मुताबिक, खातम अल-अंबिया फोर्स के कमांडर ने कहा कि इजराइल ने बेरूत के उपनगरों पर हमला करके सभी लाल रेखाओं को पार कर लिया है. उन्होंने कहा, 'हम पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि अगर बेरूत उपनगरों में अपराध फैलाया गया तो हम कब्जे वाले इलाकों में हमला करेंगे.'
कमांडर ने आगे चेतावनी दी, 'इजरायली सेना को दक्षिणी लेबनान और बेरूत उपनगरों पर हमले तुरंत रोक देने चाहिए. अगर उसने अपने हमलों को बढ़ाया या ईरान के इस हमले का जवाब दिया, तो उसे और भी भारी और दुर्भाग्यपूर्ण झटके लगेंगे. इसके बाद कब्जाधारी शासन और उसके समर्थकों के खिलाफ विनाशकारी हमले शुरू हो जाएंगे.'
डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक, ईरान की इस सैन्य कार्रवाई ने पश्चिम एशिया में हालात एक बार फिर तनावपूर्ण बना दिए हैं. अगर इजरायल इसका बदला लेने के लिए ईरान पर सैन्य कार्रवाई करता है तो इस संघर्ष के बड़े युद्ध में बदलते हुए देर नहीं लगेगी. ऐसे हालात में दोनों ही पक्षों को जान-माल की भारी हानि हो सकती है. जिसका असर आसपास के तमाम देशों को झेलना पड़ सकता है.