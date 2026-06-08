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हिजबुल्लाह की पिटाई से बौखलाया ईरान? इजरायल पर दागी ड्रोन-मिसाइलें, कहा- तेल अवीव ने दिया जवाब तो टूटेगा कहर

Iran Attack on Israel: लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकियों के लगातार खात्मे से बौखलाए ईरान का धैर्य आखिरकार जवाब दे गया. उसने रविवार रात इजरायल पर ड्रोन-मिसाइलों से हमला कर दिया. साथ ही धमकी दी कि अगर इजरायल ने उसके हमलों पर पलटवार किया तो उस पर ईरान का कहर टूट पड़ेगा.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 08, 2026, 05:06 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:06 AM IST
हिजबुल्लाह की पिटाई से बौखलाया ईरान? इजरायल पर दागी ड्रोन-मिसाइलें, कहा- तेल अवीव ने दिया जवाब तो टूटेगा कहर

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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