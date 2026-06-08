/हिजबुल्लाह की पिटाई से बौखलाया ईरान? इजरायल पर दागी ड्रोन-मिसाइलें, कहा- तेल अवीव ने दिया जवाब तो टूटेगा कहर

बताते चलें कि ट्रंप की ओर से 8 अप्रैल को ईरान के साथ किए गए सीजफायर के एलान के बाद इजरायल पर यह ईरान का पहला सीधा हमला है. इससे पहले तक वह अपने प्रॉक्सी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के जरिए हमले करवा रहा था. जिस पर इजरायल भी हवाई और जमीनी हमलों के जरिए लेबनान में कार्रवाई कर रहा था. इसकी वजह से हिजबुल्लाह आतंकियों के मरने की तादाद बढ़ती जा रही थी, जिससे ईरान बौखलाया हुआ था.