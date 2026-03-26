'अमेरिका को ईरान ने गिफ्ट किए 10 तेल टैंकर', मध्यस्थता की सुगबुगाहट के बीच ट्रंप का नया दावा

Donald Trump: ईरान से जारी जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है. डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया कि अमेरिका और ईरान के बीच बैकचैनल से बातचीत चल रही है. इसी बातचीत के दौरान तेहरान ने 10 कच्चे तेल से लदे टैंकरों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दे दी है. ट्रंप का दावा है कि इनमें से 8 तेल टैंकरों ने होर्मुज को पार कर लिया है.

दरअसल, ट्रंप ने कहा कि जो टैंकर ईरान की ओर से गिफ्ट मिले हैं, उन सभी पर पाकिस्तान के झंडे लगे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये बातें व्हाइट हाउस में कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान ये बातें कहीं. ट्रंप ने यह भी संकेत दिए कि तेहरान के साथ लगातार बातचीत जारी है.

'10 तेल टैंकर मिले गिफ्ट'

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक, ईरान ने पहले आठ बड़े टैंकरों को देने की बात कही थी. ट्रंप ने बताया कि ये सभी टैंकर होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने लगे हैं. इस बात की जानकारी उन्हें समाचारों के माध्यम से मिली. वहीं, उन्होंने यह भी कहा कि ईरान होर्मुज रास्ते में टोल वसूलने का काम कर रहा है, जो सही नहीं है.

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