DNA: बारूद से भी खतरनाक फतवा! ग्रैंड अयातुल्ला ने ट्रंप-नेतन्याहू को घोषित किया ‘मुहारिब’, हत्या को बताया 'वाजिब'

Grand Ayatollah Fatwa against Trump-Netanyahu: ट्रंप अमेरिकी खजाने को समृद्ध बनाने के मिशन में जुटे हुए हैं. इसके लिए वो साम-दाम-दंड-भेद यानी हर तरह की रणनीति अपना रहे हैं. पहले मादुरो को उठवा लेना, वेनेजुएला से तेल के साथ मुहमांगा सोना बटोरना और अब ईरान पर हमला. ये सब ट्रंप के इसी मिशन का हिस्सा हैं. ट्रंप के लिए अमेरिकी हितों को पूरा करना ही धर्म है. तो ईरान के लिए ट्रंप और नेतन्याहू का खून बहाना उसका धर्म बन गया है. ईरान अमेरिका युद्ध में ट्रंप-नेतन्याहू का खून बहाने के लिए आखिरकर फतवा आ ही गया है.

ईरान के मौलानाओं ने अमेरिका-इजरायल-ईरान युद्ध को धर्म युद्ध में बदल दिया है. शिया धर्मगुरुओं ने ख़ूनी फतवा जारी किया है. फतवे में ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या को जायज करार दिया गया है. ऐसा फतवा छोटे से बड़े कई मौलानाओं ने जारी किया है. ईरान के ग्रैंड अयातुल्ला अब्दुल्ला जवादी अमोली ने जो फतवा जारी किया है, उसमें ट्रंप और जायोनिस्टों यानी यहूदी समर्थकों का खून बहाने को अनिवार्य बताया गया है.

ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी

ईरान के ही अयातुल्ला नासिर मकारम-शिराज़ी ने फतवे में ट्रंप और नेतन्याहू को मुहारिब घोषित किया है. यानी उन्हें इस्लाम के खिलाफ युद्ध छोड़ने वाला बताया गया है. फतवे में ट्रंप और नेतन्याहू को मौत की सजा देने की बात कही गई है. इराक के शिया धर्मगुरु सैय्यद हाशेम अल-हैदरी ने भी अमेरिका-इजरायल के खिलाफ फतवा जारी किया है. फतवे में ट्रंप-नेतन्याहू की हत्या की बात कही गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

इन प्रमुख शिया धर्मगुरुओं के अलावा ईरान के 11 अलग-अलग मौलानाओं ने भी अमेरिका- इजरायल के खिलाफ फतवा जारी किया है. इन सारे फतवों का निचोड़ है अमेरिका और इजरायल की तबाही. खामेनेई के बदले ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या. हम आपको बताएंगे की ये फतवा जारी करनेवाले धर्मगुरुओं की हैसियत क्या है?

बारूद से ज्यादा विनाशकारी बनेगा फतवा

प्रसिद्ध विचारक और वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि युद्ध मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु है. धर्म के नाम पर युद्ध इसे और भी विनाशकारी बनाता है. बारूदी युद्ध को अब धर्म के रंग में रंग कर और विनाशकारी बनाया जा रहा है. सबसे पहले ये समझते हैं कि इस फतवे को क्यों बारूद से भी ज्यादा विनाशकारी और खतरनाक बताया जा रहा है. इसकी वजह है ग्रैंड अयातुल्ला की पदवी.

ग्रैंड अयातुल्ला की पदवी शिया इस्लाम की सबसे बड़ी धार्मिक पदवी है. दुनिया भर के शिया मुसलमान ग्रैंड अयातुल्ला से धार्मिक मुद्दों पर राय ले सकते हैं. ग्रैंड अयातुल्ला खुद इस्लामी कानून बना सकते हैं. इनकी लिखी किताबें, फ़तवे और राय शिया मुसलमानों में सबसे प्रामाणिक मानी जाती हैं.

पूरी दुनिया में चुने हुए विद्वान ही इस रैंक तक पहुंचते हैं. ग्रैंड अयातुल्ला के फतवों का ईरान के अलावा, इराक, लेबनान और दूसरे शिया बहुल देशों में बड़ा असर होता है.

शिया मुसलमानों के लिए दिया बड़ा मैसेज

अब हम समझ लेते हैं कि फतवा क्या होता है. फतवा इस्लामी कानून यानी शरिया के जानकार योग्य विद्वान द्वारा दी गई कानूनी राय है. फतवा इस्लामी न्यायशात्र का हिस्सा होता है.

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने कहा था कि इतिहास के सबसे खूनी युद्ध धार्मिक युद्ध रहे हैं. इसलिए पश्चिम एशिया की बारूदी लड़ाई के अब और रक्तरंजित होने की आशंका है. इसकी वजह ये है कि दुनिया भर में करीब 26 करोड़ शिया मुसलमान हैं. ये दुनिया की आबादी का करीब 3 प्रतिशत हैं. ईरान, इराक, अरजबैजान और बहरीन में शिया बहुसंख्यक हैं लेकिन कई देशों में अल्पसंख्यक हैं. पूरी दुनिया में शिया मुसलमानों की मौजूदगी है.

ग्रैंड अयातुल्ला का फतवा कितना बड़ा खतरा है इसे समझने के लिए 1 मार्च को पाकिस्तान के कराची में हुए हिंसक हंगामे को समझना चाहिए. अमेरिकी बमबारी में खामेनेई की मौत के बाद शिया मुसलमानों ने कराची के अमेरिकी कांसुलेट को घेर लिया था. कांसुलेट के बाहर आग लगा दी गई थी. उन्मादियों की भीड़ दीवार तोड़कर बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रही थी.

रश्दी के खिलाफ भी जारी हुआ था मौत का फरमान

अमेरिकी सैनिकों ने फायरिंग कर कांसुलेट स्टाफ का बचाव किया. सोचिए बिना किसी फतवे के अगर कट्टरपंथियों की भीड़ जान लेने पर आमादा हो सकती है तो फतवा जारी होने के बाद क्या होगा. सड़क पर कोई उन्मादी किसी को भी जायोनिस्ट बताकर उसपर चाकू से हमला कर देगा. फतवे के धार्मिक उन्माद में कोई कट्टरपंथी कहीं भी धमाका कर सकता है. सोचिए इससे पूरी दुनिया में कैसी अराजकता फैलेगी.

ग्रैंड अयातुल्ला अब्दुल्ला जवादी अमोली के फतवे के साथ ही ये विपत्ति अब अपने सबसे खतरनाक रूप में दुनिया के सामने खड़ी हो गई है. ये पहली बार नहीं है जब ईरान के धार्मिक नेताओं ने किसी बड़े व्यक्ति के खिलाफ फतवा जारी किया है. इससे पहले 1989 में भारतीय मूल के लेखक सलमान रश्दी के खिलाफ ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर आयतोल्लाह रुहोल्लाह खुमैनी ने फतवा जारी किया था.

तब रश्दी की किताब को इस्लाम, पैगंबर मुहम्मद और कुरान के खिलाफ बताया गया था. रश्दी सालों तक छिपे रहे लेकिन उनपर 12 अगस्त 2022 को न्यूयॉर्क में हमला हुआ था. समझिए 33 साल बाद वो भी अमेरिकी जमीन पर सलमान रश्दी पर जानलेवा अटैक हुआ. सलमान रश्दी हमले में बच तो गए लेकिन उनकी एक आंख की रोशनी चली गई.

ट्रंप की सुरक्षा कैसे होती है?

इस घटना से साफ है फतवे की कोई एक्सपायरी नहीं होती है. यही बड़ा खतरा है. एक बार फतवा जारी हुआ तो जब तक उसे पूरा नहीं किया जाता, खतरा बरकरार रहता है. जैसे अमेरिकी जमीन पर सलमान रश्दी को निशाना बनाया गया वैसे ही ट्रंप को भी निशाना बनाया जा सकता है. हालांकि ट्रंप राष्ट्रपति हैं. उनके लिए चाक-चौबंद सुरक्षा होती है. यहां हम आपको ट्रंप की सुरक्षा की छोटी सी जानकारी शेयर करते हैं.

राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा के लिए बाहरी घेरे में स्थानीय पुलिस और FBI के एजेंट्स तैनात होते हैं. मध्य घेरे में सीक्रेट सर्विस की काउंटर-स्नाइपर टीम, काउंटर-असॉल्ट टीम्स और काउंटर- सर्विलांस टीम के जवान होते हैं. राष्ट्रपति के आसपास सुरक्षा जवानों का एक घेरा होता है. ये एजेंट्स हमेशा उनके साथ रहते हैं और मेडिकल इमरजेंसी रिस्पॉन्स और इवैक्यूएशन प्लान तैयार रखते हैं.

300 एजेंट्स हमेशा रहते हैं तैनात

राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा में कुल मिलाकर 300 सीक्रेट सर्विस एजेंट्स हमेशा तैनात रहते हैं. इस सुरक्षा घेरे के बाद भी ट्रंप पर एक रैली के दौरान गोली चल चुकी है. इसी साल 22 फरवरी को फ्लोरिडा में ट्रंप के घर में एक शख्स शॉटगन और गैस कैन लेकर घुसने की कोशिश कर रहा है. सीक्रेट सर्विस ने उसे गोली मार दी थी. इससे साफ है कि ट्रंप पहले से कट्टरपंथियों और विरोधियों के निशाने पर हैं. अब फतवा जारी होने के बाद खतरा और बढ़ गया है.

ईरान से जारी हुए फतवे के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दावा किया है कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में एक ईरानी अधिकारी मारा गया है. ये अधिकारी राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की साजिश में शामिल था. हालांकि अमेरिकी ने मारे गए ईरानी अधिकारी की पहचान नहीं बताई है. यानी ईरान लगातार ट्रंप को निशाना बनाने की साजिश कर रहा है और इसका अगला चैप्टर ग्रैंड अयातुल्ला का फतवा है.