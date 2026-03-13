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Hindi Newsदुनियाजंग में पस्त ईरान, अब वेटिकन से मांग रहा इंसाफ! ग्रैंड मौलवी ने पोप को पत्र लिखकर कहा- युद्ध अपराधों की करें निंदा

जंग में पस्त ईरान, अब वेटिकन से मांग रहा इंसाफ! ग्रैंड मौलवी ने पोप को पत्र लिखकर कहा- युद्ध अपराधों की करें निंदा

Israel Iran War News: यूएस-इजरायल के साथ जंग में पस्त हो चुका ईरान अब वेटिकन की शरण में पहुंच गया है. ईरान के पावरफुल ग्रैंड मौलवी अयातुल्ला अलीरेजा आराफी ने पोप को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वे युद्ध अपराधों की निंदा करके इस जंग को रुकवाएं. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 13, 2026, 10:03 PM IST
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जंग में पस्त ईरान, अब वेटिकन से मांग रहा इंसाफ! ग्रैंड मौलवी ने पोप को पत्र लिखकर कहा- युद्ध अपराधों की करें निंदा

Ayatollah Alireza Arafi Letter to Pope: यहूदी मुल्क इजरायल को दुनिया से खत्म करने की सनक में ईरान इन दिनों भयानक बर्बादी झेल रहा है. जिस मुल्क को वह खत्म कर देना चाहता था, वही इजरायल अपने सहयोगी यूएस के साथ मिलकर उसे मलबे के ढेर में बदल रहा है. दोनों की संयुक्त ताकत के सामने पस्त है. दुनिया को दिखाने के लिए वह भले ही इधर-उधर मिसाइलें मार रहा है लेकिन अंदरखाने उसकी सैन्य ताकत अब समाप्ति की ओर है. यही वजह है कि उसके कट्टरपंथी मौलानाओं की जुबान से अब इंसानियत जैसे शब्द फूटने लगे हैं. ईरान में ग्रैंड मौलवी कहे जाने वाले अयातुल्ला अलीरेजा आराफी ने शुक्रवार को ईसाइयों को सर्वोच्च मजहबी लीडर पोप लियो XIV को पत्र लिखकर युद्ध की निंदा करने का आग्रह किया.

'ईरानी राष्ट्र और शिया दुनिया अभूतपूर्व शोक में डूबी है'

आराफी ने अपने पत्र में अमेरिका-इजरायल के हमलों को युद्ध अपराध बताया और वेटिकन से इसकी निंदा करने की  मांग की. पत्र में उन्होंने ईरानी शहर मिनाब के स्कूल पर हुए हमलों का भी जिक्र किया. जिसमें 8 से 12 साल की लगभग 170 छात्राओं की मौत हो गई.

आराफी ने पत्र में लिखा, 'दुख और अन्याय की तीव्रता से पीड़ित हृदय और आत्मा के साथ मैं आपके महामहिम को यह संदेश लिख रहा हूं. ईरानी राष्ट्र और शिया दुनिया अभूतपूर्व शोक में डूबी हुई है. कलम लिखने में और जीभ बोलने में लड़खड़ा रही है. लेकिन मानवीय और धार्मिक कर्तव्य है कि राष्ट्र के उत्पीड़न की पुकार दुनिया तक पहुंचे. खासकर उन आध्यात्मिक नेताओं तक जो शांति और न्याय की बात करते हैं.'

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'आप ईसाइयों के नेता, युद्ध अपराधों की करें निंदा'

ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत का जिक्र करते हुए पत्र में लिखा, 'इस कायरतापूर्ण आक्रमण ने सभी अंतरराष्ट्रीय कानूनों और मानवीय सिद्धांतों का मजाक उड़ाया. ग्रैंड अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई शिया दुनिया के लीडर और इस्लामी क्रांति के बुद्धिमान नेता थे. तेहरान में अपने कार्यालय में कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए वे शहीद हो गए. उनके साथ उनके साथी और परिवार के सदस्य भी थे. वे अल्पसंख्यकों के अधिकारों के गंभीर समर्थक थे, खासकर ईरानी ईसाइयों के.'

आराफी ने पोप से अपील करते हुए कहा, 'आप कैथोलिक ईसाइयों के नेता हैं. अंतरधार्मिक संवाद और वैश्विक शांति के ध्वजवाहक के रूप में आप हमेशा उत्पीड़ितों के रक्षक और मानव गरिमा के प्रचारक रहे हैं. आज ईरान का शांतिप्रिय और धार्मिक राष्ट्र दुनिया के जागृत विवेक के सामने पीड़ा में खड़ा है. उम्मीद है कि पवित्र वेटिकन एक स्वतंत्र धार्मिक और नैतिक संस्था के रूप में, इन भयानक अपराधों की निंदा करेगी. जो स्पष्ट रूप से युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और धार्मिक नेताओं की पवित्रता पर हमला हैं.'

'गाजा की तरह मिनाब के बच्चों को बचाना हमारी जिम्मेदारी'

अयातुल्ला अलीरेजा आराफी ने अपने पत्र में मिनाब स्कूल हमले का भी जिक्र किया. आराफी ने लिखा, 'इस हमले के साथ ही आक्रामक शासन ने क्रूरता से मिनाब शहर की लड़कियों की प्राथमिक स्कूल पर हवाई बमबारी की. इस भयानक अपराध में 8 से 12 साल की लगभग 170 निर्दोष छात्राएं अपने खून में लथपथ हो गईं. आज मिनाब की बच्चों की रक्षा गाजा के बच्चों की तरह सभी के लिए नैतिक, धार्मिक और मानवीय जिम्मेदारी है. जिससे ऐसी त्रासदियां दोबारा न हों.'

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संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गुरुवार को पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट पर गंभीर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि यह वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है. एक्स पर पोस्ट में गुटेरेस ने इस संघर्ष से नागरिकों की भारी पीड़ा का जिक्र करते हुए सभी पक्षों से डी-एस्केलेशन और संवाद की अपील की. उन्होंने दुश्मनी तुरंत खत्म करने और कूटनीति को आगे बढ़ाने पर जोर दिया.

बुरी तरह तबाह होता दिख रहा ईरान 

बताते चलें कि ईरान की ओर से इजरायल को बार-बार धमकियां देना और परमाणु हथियार बनाने की जिद अब उसके लिए भारी पड़ रही हैं. यूएस-इजरायल ने ईरान की इन इच्छाओं को अपने वजूद के लिए खतरा मानते हुए 28 फरवरी को उस पर बड़ा हमला बोल दिया था. इस हमले में पहले ही दिन अयातुल्ला अली खामेनेई समेत उसके तमाम टॉप लीडर मारे गए थे. इसके जवाब में ईरान ने कई खाड़ी देशों में इजरायली और अमेरिकी संपत्तियों पर हमला किया. तब से यह जंग लगातार 14वें दिन चली आ रही है. जिसमें ईरान बुरी तरह तबाह होता नजर आ रहा है. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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