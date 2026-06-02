ईरान ने अमेरिका से रोकी बातचीत, पाकिस्तान से की ये अपील... इशाक डार से क्या बोले अराघची?

Iran-US Tension: ईरान ने अमेरिका से बातचीत रोक दी है. ईरान ने साफ कह गिया है कि जब तक लेबनान में इजरायली हमले नहीं रुकते तब तक कोई भी बात नहीं होगी. हालांकि, ईरान ने ईरान ने पाकिस्तान को मध्यस्थ के रूप में बने रहने के लिए भी कहा है.
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Araghchi Talks With Ishaq Dar: अमेरिका और ईरान के बीच लगातार शांति की पहल की जा रही है लेकिन शांति को लेकर बात नहीं बन पा रही है. अब ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत रोक दी है. ईरान ने साफ कह गिया है कि जब तक लेबनान में इजरायली हमले नहीं रुकते, तब तक मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं होगी. हालांकि, ईरान ने पाकिस्तान को मध्यस्थ के रूप में बने रहने के लिए कहा है और ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने पाकिस्तान की तारीफ भी की.
रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार से फोन पर बात की और क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा की. बातचीत के दौरान ईरानी विदेश मंत्री ने ये भी कहा कि वह तनाव कम कराने और युद्धविराम (सीजफायर) बनाए रखने के लिए अपनी कूटनीतिक कोशिशें जारी रखे.
इससे पहले तस्नीम न्यूज एजेंसी ने बताया कि तेहरान ने लेबनान में इजरायल के चल रहे मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से मीडिएटर के जरिए बातचीत और टेक्स्ट का लेन-देन रोक दिया है. हालांकि, ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ-साथ हिज्बुल्लाह के प्रतिनिधियों से बात की और दोनों पक्षों से हमले रोकने का वादा हासिल किया.
'मैंने इजरायल के प्रधानमंत्री बीबी नेतन्याहू से बहुत प्रॉडक्टिव बातचीत की. तय हुआ है कि बेरूत में कोई सैनिक नहीं जाएगा. बेरूत की ओर बढ़ रही सेनाओं को वापस बुला लिया गया है.' ट्रंप ने यह भी दावा किया कि हिजबुल्लाह समेत दोनों पक्षों ने गोलीबारी बंद करने पर सहमति जताई है. उन्होंने इजरायल से अपील की कि वह युद्धविराम की डिप्लोमेसी को मौका दे.
वहीं इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि कि अगर हिजबुल्लाह उत्तरी इजरायल पर अपने हमले नहीं रोकता है तो उसे इसका बड़ा खामियाजा भुगतना होगा. इजरायल अपने पहले से तय बेरूत पर हमले करेगा.
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