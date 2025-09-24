ईरान कभी परमाणु बम नहीं बनाएगा और नहीं कभी...संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोले पेजेशकियन

Masoud Pezeshkian: इंटरनेशनल मंच पर अक्सर किसी देश की नीतियों पर सवाल उठते रहते हैं. ऐसे ही एक अहम बयान में ईरान के राष्ट्रपति ने अपने देश की नीति को साफ किया है. ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने बुधवार (24 सितंबर) को संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly) में कहा कि ईरान ने कभी परमाणु बम (Atomic Bomb) बनाने की कोशिश नहीं की और फ्यूचर में भी कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं करेगा. उन्होंने कहा, 'मैं एक बार फिर इस महासभा के सामने घोषणा करता हूं कि ईरान ने कभी परमाणु बम बनाने की कोशिश नहीं किया और न ही करेगा.'

'क्या यही हमारी दुनिया की स्थिति है?

ईरानी राष्ट्रपति ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा, 'क्या यही हमारी दुनिया की स्थिति है? इन दो सालों में दुनिया गाजा में जेनोसाइड की गवाह रही, घरों के विनाश और बार-बार उल्लंघन की गवाह रही. लेबनान में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की गवाह रही. सीरिया के बुनियादी ढांचे की तबाही की गवाह रही, यमन के लोगों पर हमले की गवाह रही, अपनी माओं की गोद में दुबले-पतले बच्चों को जबरन भूखा रखने की गवाह रही, ईरान के वैज्ञानिकों की हत्या की गवाह रही, राष्ट्रों की संप्रभुता का उल्लंघन करने वाले गुप्त छापों की गवाह रही, राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करने और नेताओं को खुलेआम निशाना बनाने की गवाह रही.

'क्या आप खुद ऐसी चीजों को बर्दाश्त करेंगे?'

उन्होंने आगे सवाल करते हुए कहा कि 'और यह सब दुनिया के सबसे भारी हथियारों से लैस शासन के पूरा सपोर्ट और सेल्फ डिफेंस के बहाने हो रहा है. क्या आप खुद ऐसी चीजों को बर्दाश्त करेंगे?' पेजेश्कियन ने यह भी कहा कि, 'आप सभी इस बात के गवाह हैं कि पिछले जून में मेरे देश पर इंटरनेशनल कानून के सबसे बुनियादी सिद्धांतों का घोर उल्लंघन करते हुए एक क्रूर आक्रमण किया गया था.'