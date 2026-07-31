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'ईरान के पास मिनेसोटा के लिए समय नहीं', साइबर हमले पर एजेंसियों से अलग दिखे ट्रंप के सुर, गवर्नर को बताया ज़िम्मेदार

US Minnesota Water Plant News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिनेसोटा प्रांत पर हुए साइबर अटैक के लिए डेमोक्रेटिक गवर्नर पर तंज कसा है. गवर्नर ने इस अटैक के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया था. लेकिन ट्रंप ने इस थ्योरी को खारिज करते हुए कहा कि ईरान के पास मिनेसोटा के लिए समय नहीं है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 31, 2026, 10:52 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:52 PM IST
'ईरान के पास मिनेसोटा के लिए समय नहीं', साइबर हमले पर एजेंसियों से अलग दिखे ट्रंप के सुर, गवर्नर को बताया ज़िम्मेदार

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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