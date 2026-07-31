'ईरान के पास मिनेसोटा के लिए समय नहीं', साइबर हमले पर एजेंसियों से अलग दिखे ट्रंप के सुर, गवर्नर को बताया ज़िम्मेदार

US Minnesota Water Plant Cyberattack News: अमेरिका के मिनेसोटा प्रांत में जलापूर्ति करने वाले 30 वॉटर प्लांट्स और बुनियादी ढांचों पर बड़ा साइबर हमला हुआ है. अमेरिकी अधिकारियों और जांच एजेंसियों ने इस हमले का शक ईरान पर जताया है. हालांकि, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस दावे को खारिज करते हुए अपनी ही शैली में बयान दिया है. जिससे वहां पर एजेंसियों के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है कि वे इस पर कैसे रिएक्ट करें.
ट्रंप ने इस साइबर हमले के लिए ईरान को निर्दोष ठहराया और कहा कि उसके (ईरान के) पास खुद इतनी बड़ी समस्याएं चल रही हैं कि उसे मिनेसोटा पर हमला करने की फुर्सत ही नहीं है. उन्होंने इस साइबर हमले के लिए मिनेसोटा के डेमोक्रेटिक गवर्नर और स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया.
वॉशिंगटन डीसी में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मिनेसोटा का प्रशासन बहुत ज्यादा अक्षम और भ्रष्ट है, जिसके कारण यह सुरक्षा चूक हुई. अपने ही अंदाज में मिनेसोटा प्रशासन पर चुटकी लेते हुए ट्रंप ने कहा, 'हमने सुना है कि मिनेसोटा में साइबर-हमला हुआ है. वहां के प्रशासन ने इसका दोष ईरान पर मढ़ा. लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता. मैं इसके लिए मिनेसोटा और उसके भ्रष्ट गवर्नर को ज़िम्मेदार मानता हूं. वे कहते हैं कि इसके पीछे ईरान है. पर ईरान इतना भाग्यशाली नहीं है. ईरान के पास मिनेसोटा की चिंता करने से कहीं बड़ी समस्याएं हैं.'
अपने प्रशासन की तारीफ करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'अगर हम सत्ता में नहीं रहे, तो हमारे देश पर इतने बड़े पैमाने पर हमला होगा कि स्पेन का मामला भी छोटा लगेगा. मुझे लगता है कि यह मध्यावधि चुनावों के लिए चर्चा का विषय होगा.'
ईरान जंग पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा, 'हम वहां 5 महीने से हैं और अगर आप वियतनाम को देखें तो हम वहां 20 सालों तक रहे थे. इस लिहाज से यह अमेरिका के लिए स्वर्णिम युग है. अब एक युद्ध चल रहा है लेकिन मैं इसे सैन्य अभियान कहता हूं. इस वक्त ईरान की हालत बहुत खराब है. वे बहुत, बहुत खराब स्थिति में हैं. उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.'
अपना बड़बोलापन जारी रखते हुए ट्रंप ने आगे कहा, 'जल्द ही ईरान के पास कोई सैन्य क्षमता नहीं बचेगी. उनके साथ व्यवहार करना बहुत बेईमानी और सम्मान-रहित रहा है. लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वे बहुत, बहुत खराब स्थिति में हैं. मैं चाहता हूं कि रक्षा कंपनियाँ तेज़ी से काम करें.'
अमेरिकी सेना के आधुनिकीकरण की चर्चा करते हुए ट्रंप बोले, 'हम अमेरिकी सेना में भी अभूतपूर्व निवेश कर रहे हैं. अगले साल हमें 1.5 ट्रिलियन डॉलर मिलने की उम्मीद है. अच्छी बात यह है कि वह सारा सामान अमेरिका में ही बना है.'
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के कामकाज पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा, 'ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वे मेरे पीछे पड़े हैं. लेकिन ऐसा हो सकता है.'
उनकी बात को युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने भी आगे बढ़ाया. उन्होंने कहा, 'हमारे पास स्टीव विटकोफ के रूप में दुनिया के सबसे अच्छे वार्ताकार हैं.'
हूती विद्रोहियों के बारे में बोलते हुए हेगसेथ ने कहा, 'आप सोच रहे होंगे कि हूती इस संघर्ष में शामिल क्यों नहीं हैं, जबकि वे ईरान के प्रॉक्सी हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने 45 दिनों तक अमेरिकी ताकत का असर महसूस किया.'