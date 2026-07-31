'ईरान के पास मिनेसोटा के लिए समय नहीं', साइबर हमले पर एजेंसियों से अलग दिखे ट्रंप के सुर, गवर्नर को बताया ज़िम्मेदार

वॉशिंगटन डीसी में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मिनेसोटा का प्रशासन बहुत ज्यादा अक्षम और भ्रष्ट है, जिसके कारण यह सुरक्षा चूक हुई. अपने ही अंदाज में मिनेसोटा प्रशासन पर चुटकी लेते हुए ट्रंप ने कहा, 'हमने सुना है कि मिनेसोटा में साइबर-हमला हुआ है. वहां के प्रशासन ने इसका दोष ईरान पर मढ़ा. लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता. मैं इसके लिए मिनेसोटा और उसके भ्रष्ट गवर्नर को ज़िम्मेदार मानता हूं. वे कहते हैं कि इसके पीछे ईरान है. पर ईरान इतना भाग्यशाली नहीं है. ईरान के पास मिनेसोटा की चिंता करने से कहीं बड़ी समस्याएं हैं.'