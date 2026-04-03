US-Iran War: मध्य-पूर्व में तनाव का दौर लगातार जारी है, और हालिया खुफिया रिपोर्टों से यह स्पष्ट हो गया है कि ईरान की सैन्य ताकत अभी भी काफी मजबूत बनी हुई है. अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान ने अपने लगभग 50% मिसाइल लॉन्चर सुरक्षित रखे हैं.

इसके अलावा, ईरान के पास बड़ी संख्या में वन-वे अटैक ड्रोन और तटीय रक्षा क्रूज मिसाइलें भी जस की तस बनी हुई हैं. ये मिसाइलें और ड्रोन होर्मुज स्ट्रेट में अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए गंभीर खतरा बनी हुई हैं, जो वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति के लिए बेहद अहम मार्ग है. CNN के सूत्रों के अनुसार, यह खुफिया आकलन ईरान की आक्रामक क्षमता को लेकर गंभीर चेतावनी देता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं में कोई कमी नहीं आई है, और यह युद्ध की स्थिति में किसी भी समय सक्रिय हो सकती हैं. इससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है और समुद्री व्यापार प्रभावित होने का खतरा है.

ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी मिसाइल स्टॉक खतरे में

इस बीच, पूर्व CIA विश्लेषक लैरी जॉनसन ने स्पुतनिक को बताया कि अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के PAC-3 इंटरसेप्टर और THAAD मिसाइलें केवल सात दिनों में पूरी तरह समाप्त हो सकती हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि इन मिसाइलों को तुरंत नहीं बनाया जा सकता है जिसके कारण अमेरिका के एयर डिफेंस नेटवर्क कमजोरी आ सकती है. जॉनसन ने कहा कि अमेरिकी उच्च अधिकारियों की यह धारणा कि केवल 2-3 इंटरसेप्टर ईरानी ड्रोन या मिसाइल हमलों को रोकने के लिए पर्याप्त हैं, गलत साबित हुई. वास्तविकता में, लगातार हमलों के दौरान यह संख्या जल्दी ही समाप्त हो जाएगी, जिससे अमेरिकी जवानों की सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है.

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जॉनसन ने यह भी बताया कि दो PAC-3 इंटरसेप्टर लॉन्च करने की लागत लगभग $12 मिलियन और दो THAAD इंटरसेप्टर लॉन्च करने की लागत $26 मिलियन है, जबकि, एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल की कीमत केवल लगभग $500,000 है. जॉनसन के अनुसार, गणितीय रूप से देखा जाए, अमेरिका इस प्रक्रिया में भारी वित्तीय घाटे में है. यह स्थिति स्पष्ट करती है कि ईरान के लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों के खिलाफ अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम आर्थिक और कार्यात्मक रूप से दबाव में है. अगर यह प्रवृत्ति जारी रही, तो अमेरिकी सिस्टम पर लंबी अवधि में गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे रक्षा क्षमताओं में कमी आ सकती है. उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका को तत्काल वैकल्पिक और लागत-कुशल उपाय अपनाने की आवश्यकता है ताकि ईरानी हमलों का प्रभाव न्यूनतम किया जा सके.

ईरान का दावा दूसरा अमेरिकी F-35 विमान मार गिराया

इस बीच, ईरान ने दावा किया है कि उसने IRGC की आधुनिक एयर डिफेंस प्रणाली के माध्यम से अमेरिका का दूसरा F-35 लड़ाकू विमान मार गिराया है. ईरानी मीडिया के अनुसार, यह हमला मध्य ईरान के हवाई क्षेत्र में हुआ. अधिकारियों ने कहा कि पायलट के सुरक्षित बाहर निकलने की संभावना बेहद कम है.

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ईरानी अधिकारियों ने यह भी बताया कि इस हमले के दौरान विमान में विशाल विस्फोट हुआ, जिससे पायलट के बचने की संभावना लगभग न के बराबर है. हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है, और अमेरिका की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. ईरान ने यह हमला ऐसे समय में किया जब अमेरिकी और इजरायली बलों ने ईरान में सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर दिए थे. IRGC की यह नई एयर डिफेंस प्रणाली काफी उन्नत बताई जा रही है और यह स्टील्थ विमान को भी निशाना बनाने में सक्षम है.

टाइम्स कवर में छपी ट्रंप की फोटो

टाइम्स मैगजीन के नए कवर में ट्रंप को ईरान युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता तलाशते दिखाया गया. इस कवर ने राजनीतिक विश्लेषकों के बीच बहस बढ़ा दी है कि ट्रंप प्रशासन ईरान संघर्ष को हल करने में कितनी गंभीरता दिखा रहा है. मीडिया विश्लेषकों के अनुसार, यह कवर अमेरिकी नेतृत्व में अस्थिरता और रणनीतिक अनिश्चितता को दर्शाता है. वहीं, दूसरी तरफ मौजूदा युद्ध और ईरानी दावों के बीच ट्रंप प्रशासन के भीतर भी उथल-पुथल देखने को मिली है.

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जानकारी के मुताबिक, अमेरिकी सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज को अचानक पद छोड़ने का आदेश दिया गया. रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ये आदेश दिया है. यह बदलाव ऐसे समय में आया, जब ईरान के साथ तनाव चरम पर था. इसके अलावा, ट्रंप ने अपनी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को भी पद से हटा दिया. बॉन्डी का कार्यकाल पहले ही विवादों और आलोचनाओं में रहा था, और उन पर आरोप लगे कि उन्होंने न्याय विभाग की पारंपरिक स्वतंत्रता को खत्म करने का प्रयास किया था.