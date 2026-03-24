खाड़ी की लड़ाई-पानी पर आई! ईरान की नई धमकी से सूखा अरब देशों का गला; सताने लगा का डर

अमेरिका की धमकी के जवाब में ईरान ने भी ऐसा जवाबी धमकी दी है कि खाड़ी के देशों का गला सूख गया है. ईरान ने कहा कि उसके पॉवर प्लांट्स को निशाना बनाया जाएगा तो वो भी मिडिल ईस्ट के पॉवर प्लांट्स को नहीं छोड़ेगा.
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अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध अब चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुका है. साथ ही यह अब उस मोड़ पर पहुंच गया है, जहां से आगे सिर्फ महाविनाश ही नजर आ रहा है. ऐसी तबाही, जो पूरे खाड़ी देशों को बर्बाद कर देगी, प्यासा मार डालेगी. बदले की आग में झुलस रहे ईरान ने नई वॉर्निंग जारी की है. ईरान ने अमेरिका-इजरायल को दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि अगर उनके एनर्जी प्लांट पर हमला हुआ तो वो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के एनर्जी, आईटी और सबसे अहम डिसैलिनेशन प्लांट्स को निशाना बनाएगा, यानी अब जंग सीधे पानी की सप्लाई पर आ सकती है. ईरान ने मिडिल ईस्ट के प्लांट्स की तस्वीरें जारी कर धमकी दी है. अगर ऐसा हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट में पानी का संकट पैदा हो जाएगा.
ईरान ने बहरीन का अल-जौर जल शुद्धिकरण प्लांट और दुर पावर एंड वाटर प्लांट को ईरान उड़ा सकता है इसके अलावा, ईरान की हिट लिस्ट में सऊदी अरब का रास अल-खैर डीसैलिनेशन प्लांट और अल-शुऐबा बिजली संयंत्र भी है. कतर का उम्म अल-हौल पावर प्लांट भी ईरान की लिस्ट में शामिल है. संयुक्त अरब अमीरात का तावीलाह डीसैलिनेशन प्लांट, कुवैत का अल-जौर जल शुद्धिकरण कॉम्प्लेक्स और जॉर्डन का अकाबा थर्मल पावर प्लांट को उड़ाने की ईरान ने धमकी दी है.
ईरान का ये जवाब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरान ने 48 घंटे में होर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला, तो अमेरिका उसके पावर प्लांट्स को खत्म कर देगा. ट्रंप की धमकी का एक बार फिर ईरान कोई असर नहीं दिखा और उसने जवाब में अमेरिका को ऐसा संदेश दे दिया जिसके बारे में ट्रंप सोचने पर जरूर मजबूर हो गए होंगे.
ईरानी कमांडर ने एक वीडियो में कहा कि अगर हमारे बिजली प्लांट्स के खिलाफ ट्रंप की धमकियों को अंजाम दिया जाता है, तो होर्मुज पूरी तरह से बंद हो जाएगा और जब तक हमारे नष्ट हुए बिजली संयंत्रों का पुनर्निर्माण नहीं हो जाता, तब तक यह होर्मुज स्ट्रेट दोबारा नहीं खुलेगा.
ईरान मिडिल ईस्ट के कुछ गैस प्लांट पर हमला करके ट्रेलर दे चुका है और अब पानी के प्लांट पर उसने अगर हमला किया तो पूरे खाड़ी देशों में हाहाकर मच जाएगा. क्योंकि गल्फ देशों की जमीन में तेल भरा हुआ है, वहां की जमानें पानी से खाली हैं, ऐसे में ये प्लांट्स ही इन देशों की लाइफलाइन हैं. ये समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाते हैं. सऊदी अरब अपनी करीब 70% पीने का पानी इन्हीं प्लांट्स से लेता है. कुवैत 90%, ओमान 86% और यूएई भी बड़ी मात्रा में इन्हीं प्लांट्स पर निर्भर है.
मतलब साफ है कि अगर इन प्लांट्स पर हमला होता है, तो इन देशों में पानी खत्म हो सकता है, तेल की सप्लाई रुकने से ज्यादा खतरनाक होगा पानी का संकट, क्योंकि पानी के बिना जिंदगी रुक जाएगी. अब यहां से आगे का युद्ध ही तय करेगा मिडिल ईस्ट और दुनिया का भविष्य.