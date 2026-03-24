Advertisement
trendingNow13152004
Hindi Newsदुनियाखाड़ी की लड़ाई-पानी पर आई! ईरान की नई धमकी से सूखा अरब देशों का गला; सताने लगा का डर

खाड़ी की लड़ाई-पानी पर आई! ईरान की नई धमकी से सूखा अरब देशों का गला; सताने लगा का डर

अमेरिका की धमकी के जवाब में ईरान ने भी ऐसा जवाबी धमकी दी है कि खाड़ी के देशों का गला सूख गया है. ईरान ने कहा कि उसके पॉवर प्लांट्स को निशाना बनाया जाएगा तो वो भी मिडिल ईस्ट के पॉवर प्लांट्स को नहीं छोड़ेगा. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 24, 2026, 12:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खाड़ी की लड़ाई-पानी पर आई! ईरान की नई धमकी से सूखा अरब देशों का गला; सताने लगा का डर

अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध अब चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुका है. साथ ही यह अब उस मोड़ पर पहुंच गया है, जहां से आगे सिर्फ महाविनाश ही नजर आ रहा है. ऐसी तबाही, जो पूरे खाड़ी देशों को बर्बाद कर देगी, प्यासा मार डालेगी. बदले की आग में झुलस रहे ईरान ने नई वॉर्निंग जारी की है.  ईरान ने अमेरिका-इजरायल को दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि अगर उनके एनर्जी प्लांट पर हमला हुआ तो वो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के एनर्जी, आईटी और सबसे अहम डिसैलिनेशन प्लांट्स को निशाना बनाएगा, यानी अब जंग सीधे पानी की सप्लाई पर आ सकती है. ईरान ने मिडिल ईस्ट के प्लांट्स की तस्वीरें जारी कर धमकी दी है. अगर ऐसा हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट में पानी का संकट पैदा हो जाएगा.  

ईरान ने बहरीन का अल-जौर जल शुद्धिकरण प्लांट और दुर पावर एंड वाटर प्लांट को ईरान उड़ा सकता है इसके अलावा, ईरान की हिट लिस्ट में सऊदी अरब का रास अल-खैर डीसैलिनेशन प्लांट और अल-शुऐबा बिजली संयंत्र भी है. कतर का उम्म अल-हौल पावर प्लांट भी ईरान की लिस्ट में शामिल है. संयुक्त अरब अमीरात का तावीलाह डीसैलिनेशन प्लांट, कुवैत का अल-जौर जल शुद्धिकरण कॉम्प्लेक्स और जॉर्डन का अकाबा थर्मल पावर प्लांट को उड़ाने की ईरान ने धमकी दी है.

ईरान की हिट लिस्ट

बहरीन
अल-जौर, दुर प्लांट
सऊदी अरब
रास अल-खैर, अल-शुऐबा
कतर
उम्म अल-हौल
संयुक्त अरब अमीरात
तावीलाह प्लांट
कुवैत
अल-जौर कॉम्प्लेक्स
जॉर्डन
अकाबा थर्मल प्लांट

ट्रंप ने दिया था 48 घंटों का अल्टीमेटम

ईरान का ये जवाब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरान ने 48 घंटे में होर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला, तो अमेरिका उसके पावर प्लांट्स को खत्म कर देगा. ट्रंप की धमकी का एक बार फिर ईरान कोई असर नहीं दिखा और उसने जवाब में अमेरिका को ऐसा संदेश दे दिया जिसके बारे में ट्रंप सोचने पर जरूर मजबूर हो गए होंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

ईरानी ने अमेरिका को दी जवाबी धमकी

ईरानी कमांडर ने एक वीडियो में कहा कि अगर हमारे बिजली प्लांट्स के खिलाफ ट्रंप की धमकियों को अंजाम दिया जाता है, तो होर्मुज पूरी तरह से बंद हो जाएगा और जब तक हमारे नष्ट हुए बिजली संयंत्रों का पुनर्निर्माण नहीं हो जाता, तब तक यह होर्मुज स्ट्रेट दोबारा नहीं खुलेगा.

ईरान गैस प्लांट पर हमला करके दे चुका है ट्रेलर

ईरान मिडिल ईस्ट के कुछ गैस प्लांट पर हमला करके ट्रेलर दे चुका है और अब पानी के प्लांट पर उसने अगर हमला किया तो पूरे खाड़ी देशों में हाहाकर मच जाएगा. क्योंकि गल्फ देशों की जमीन में तेल भरा हुआ है, वहां की जमानें पानी से खाली हैं, ऐसे में ये प्लांट्स ही इन देशों की लाइफलाइन हैं. ये समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाते हैं. सऊदी अरब अपनी करीब 70% पीने का पानी इन्हीं प्लांट्स से लेता है. कुवैत 90%, ओमान 86% और यूएई भी बड़ी मात्रा में इन्हीं प्लांट्स पर निर्भर है.

खाड़ी देशों की पानी पर निर्भरता

सऊदी अरब
70%
कुवैत
90%
ओमान
86%
संयुक्त अरब अमीरात
75%
इन देशों में पीने का पानी मुख्यतः समुद्री पानी को शुद्ध करके प्राप्त किया जाता है।
© ZEE NEWS

क्या होगा युद्ध का भविष्य?

मतलब साफ है कि अगर इन प्लांट्स पर हमला होता है, तो इन देशों में पानी खत्म हो सकता है, तेल की सप्लाई रुकने से ज्यादा खतरनाक होगा पानी का संकट, क्योंकि पानी के बिना जिंदगी रुक जाएगी. अब यहां से आगे का युद्ध ही तय करेगा मिडिल ईस्ट और दुनिया का भविष्य.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

TAGS

iranus iran war

Trending news

धर्म परिवर्तन कर ईसाई या मुस्लिम बने तो... सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको पढ़ना चाहिए
Supreme Court News
धर्म परिवर्तन कर ईसाई या मुस्लिम बने तो... सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको पढ़ना चाहिए
CM भगवंत मान ने हुसैनीवाला में शहीदाें काे दी श्रद्धांजलि, केंद्र पर साधा निशाना
Bhagwant Mann
CM भगवंत मान ने हुसैनीवाला में शहीदाें काे दी श्रद्धांजलि, केंद्र पर साधा निशाना
सोने-चांदी, बर्तन से लेकर बच्चों के गुल्लक भी... भारतीयों का दान ईरान कैसे जाएगा?
america iran war
सोने-चांदी, बर्तन से लेकर बच्चों के गुल्लक भी... भारतीयों का दान ईरान कैसे जाएगा?
असम में इंडिया अलाइंस के बीच सिर-फुटव्वल, सहयोगी पार्टी ने ही दी कांग्रेस को टेंशन!
assam election 2026
असम में इंडिया अलाइंस के बीच सिर-फुटव्वल, सहयोगी पार्टी ने ही दी कांग्रेस को टेंशन!
रंधावा सुसाइड केस में AAP के पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर आज कोर्ट में होगी पेशी
aap
रंधावा सुसाइड केस में AAP के पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर आज कोर्ट में होगी पेशी
संकट नहीं तो क्या? PM की आशंका सही निकली, पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनों की वजह पता चली
West Asia crisis
संकट नहीं तो क्या? PM की आशंका सही निकली, पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनों की वजह पता चली
11 MLA दे दो...एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर होगा; AIMIM नेता का विवादित बयान
AIMIM
11 MLA दे दो...एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर होगा; AIMIM नेता का विवादित बयान
मालदीव बोट हादसे में लापता 'जिप्सी किंग' का कोई सुराग नहीं, सर्च ऑपरेशन जारी
Gypsy King
मालदीव बोट हादसे में लापता 'जिप्सी किंग' का कोई सुराग नहीं, सर्च ऑपरेशन जारी
4 साल का सपना, एक पल में खत्म: कनाडा में हार्ट अटैक से पंजाब के अनमोल की मौत
canada
4 साल का सपना, एक पल में खत्म: कनाडा में हार्ट अटैक से पंजाब के अनमोल की मौत
चुनाव में ड्यूटी पर लगे जवान बंगाली में पूछेंगे 'केमोन आछेन... चिंता कोरबे ना'
West Bengal Election 2026
चुनाव में ड्यूटी पर लगे जवान बंगाली में पूछेंगे 'केमोन आछेन... चिंता कोरबे ना'