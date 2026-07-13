/क्या अमेरिकी सीनेटर का हुआ कत्ल? ईरान की हिटलिस्ट में ट्रंप-नेतन्याहू समेत 14 नेताओं की फोटो, मची खलबली

मिडिल ईस्ट में ईरान के ऊपर अमेरिकी हमलों के बीच अब ईरान ने एक इन्फोग्राफिक फोटो जारी की है जिसमें अमेरिका, इजरायल, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के कई बड़े नेताओं की तस्वीरें शामिल हैं. इस इन्फोग्राफिक की सबसे आखिरी तस्वीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी और साउथ कैरोलिना के रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम की तस्वीर पर क्रॉस का निशान लगा है. आपको बता दें कि 11 जुलाई की रात को 71 साल की उम्र में लिंडसे ग्राहम का निधन हो गया. इस ईरानी पोस्टर में उनकी तस्वीर पर लगा क्रॉस का निशान अब संदेह के घेरे में है कि आखिर लिंडसे की मौत कैसे हुई?
News.com.au की रिपोर्ट के अनुसार, अपने पिता की मौत के बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने कहा कि वो अपने पिता के मौत के जिम्मेदार लोगों से बदला लेंगे. खामेनेई ने आगे कहा, 'ये उन अपराधियों की एक लिस्ट है, जो अपने बिस्तर पर शांति से मरने की इच्छा अपने साथ ही कब्र में ले जाएंगे'. इसके बाद, ईरान के एक कंजर्वेटिव अखबार 'हमशहरी' ने एक ऑनलाइन इन्फोग्राफिक छापा, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत 13 विदेशी नेताओं की तस्वीरें थीं. हालांकि, अखबार की इस लिस्ट में शामिल नामों की ईरान सरकार ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की थी और यह ग्राफिक अखबार के प्रिंट एडिशन में शामिल नहीं किया गया था.
इस इन्फोग्राफिक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर शामिल हैं. इस लिस्ट में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भी शामिल हैं. यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब आज सुबह ही अमेरिका ने ईरान पर नए सिरे से हमले शुरू किए हैं. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने X पर लिखा, 'कमांडर-इन-चीफ ने ईरानी सेना को जवाबदेह ठहराने के लिए ये हमले करने का निर्देश दिया है.'
तेहरान लंबे समय से राष्ट्रपति ट्रंप से 2020 के उस ड्रोन हमले का बदला लेना चाहता है जिसमें ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी मारे गए थे. हाल की खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि ईरान उनके खिलाफ साजिशें रच रहा है. इसके जवाब में, राष्ट्रपति ट्रंप ने 'द हिल' के जरिए 'ट्रुथ सोशल' पर सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी है, 'अगर हत्या की ऐसी कोई कोशिश की जाती है, तो अमेरिका के पास ईरान पर दागने के लिए मिसाइलें पूरी तरह से तैयार हैं.'