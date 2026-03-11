Iran-Israel War: पड़ोसियों को ईरान ने मार-मारकर किया लाल, फिर क्यों ट्रंप बोल रहे-शिया मुल्क में कुछ बचा नहीं?

Israel-Iran War: जंग शुरू हुए 12 दिन हो चुके हैं और ईरान लगातार पड़ोसी मुल्कों पर हमलावर है. कभी दुबई, कभी सऊदी अरब और बहरीन, कभी कुवैत तो कभी कतर. ईरान ने किसी को नहीं छोड़ा.जिन-जिन मुल्कों में अमेरिका के एयरबेस हैं, वहां ईरान ने धुआं-धुआं कर दिया है.ईरान के प्रहार से ओमान भी सुरक्षित नहीं है. ईरान ने ओमान के सलालाह पोर्ट पर ड्रोन से अटैक किया है. कुछ ड्रोन्स ऑयल टैंकर्स पर गिर गए, जिससे आग लग गई. हालांकि कुछ ड्रोन्स को तबाह भी किया गया.

ईरान लगातार बना रहा निशाना

ईरान लगातार ऐसी जगहों को तबाह कर रहा है, जहां से अमेरिका और इजरायल को मदद मिल रही है.

ओमान न्यूज एजेंसी ने एक सरकारी सिक्योरिटी सोर्स का हवाला देते हुए बताया कि कई ड्रोन को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट करके मार गिराया गया, जबकि दूसरों ने पोर्ट फैसिलिटी के अंदर फ्यूल टैंक पर हमला किया. अधिकारियों ने कन्फर्म किया कि हमले में कोई इंसानी नुकसान नहीं हुआ, हालांकि चश्मदीदों ने हार्बर के दक्षिणी हिस्से से धुएं का घना गुबार उठते हुए बताया.

पोर्ट पर रोका गया कामकाज

प्राइवेट मैरिटाइम सिक्योरिटी कंपनी वैनगार्ज टेक के मुताबिक हमले के बाद पोर्ट का कामकाज रोक दिया गया है. इस वजह से जनरल कार्गो और लिक्विड टर्मिनल्स का काम ठप हो गया है. यह क्षेत्र में तेल की सप्लाई और मैरिटाइम ट्रांसशिपमेंट में अहम रोल अदा करते हैं.

एक तरफ ईरान मिडिल ईस्ट में गदर मचाए हुए है तो दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं जब चाहूं युद्ध को रोक सकता हूं. ईरान में अब राजनैतिक तौर पर टारगेट करने के लिए कुछ बचा नहीं है. उनकी नेवी, सेना सब ठप हो चुकी है. लेकिन ट्रंप के दावे के उलट ईरान ना तो झुकने को तैयार है और ना ही वह हमले रोक रहा है. अगर ट्रंप जंग रोकने का ऐलान करते हैं तो यकीनन यह ईरान के लिए एक मनोवैज्ञानिक जीत मानी जाएगी. चलिए अब आपको बताते हैं कि ट्रंप ने बयान में क्या कहा?

'कम वक्त के लिए हो सकती है जंग'

बयान में ट्रंप ने कहा, 'ईरान के खिलाफ जंग कम समय के लिए हो सकती है, लेकिन अगर इस्लामिक रिपब्लिक की वजह से दुनिया भर में तेल की सप्लाई में रुकावट आती है, तो लड़ाई बढ़ सकती है. ईरान की जंग 'बहुत जल्दी' खत्म हो जाएगी, लेकिन US ने 'अभी काफी कुछ नहीं जीता है' और वह 'आखिरी जीत' का लक्ष्य बना रहा है.'

क्या दो हफ्ते और चलेगा युद्ध?

ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध खत्म होने का फैसला सिर्फ उन्हें करना है. यह तब हुआ जब उन्होंने कहा कि युद्ध खत्म होने पर कोई भी फैसला इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर लिया जाएगा. इजरायली और US अधिकारियों ने एक्सियोस को बताया कि वे युद्ध को कम से कम दो हफ्ते और चलने देने की तैयारी कर रहे हैं.

US सेंट्रल कमांड कमांडर ब्रैड कूपर ने बुधवार को अमेरिकन सोशल मीडिया कंपनी X को पोस्ट किए गए एक वीडियो मैसेज में कहा कि वॉशिंगटन के हमलों ने 5,500 से ज्यादा टारगेट और 60 से ज्यादा जहाजों को तबाह कर दिया है, जिसमें ईरान के सभी सुलेमानी-क्लास वॉरशिप भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि ईरान की नेवी और इंडस्ट्रियल बेस में भारी कटौती की गई है.