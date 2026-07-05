Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /न कोई सभ्यता और न कोई सम्मान..., ट्रंप के एक शॉट वाले बयान पर ईरान का पलटवार; अमेरिका को दिखाया आईना

'न कोई सभ्यता और न कोई सम्मान...', ट्रंप के एक शॉट वाले बयान पर ईरान का पलटवार; अमेरिका को दिखाया आईना

ईरान ने ट्रंप की उस धमकी पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका चाहे, तो एक गोली में ईरान के कई बड़े नेताओं को मार सकता है. अब ईरान कहा कि वह किसी संस्कृति का महत्व क्या जाने, जिनका कोई इतिहास ही नहीं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 05, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 04:34 PM IST
'न कोई सभ्यता और न कोई सम्मान...', ट्रंप के एक शॉट वाले बयान पर ईरान का पलटवार; अमेरिका को दिखाया आईना

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Delhi में 30 मिनट की बारिश का कहर, द्वारका एक्सप्रेसवे बंद; 15 फ्लाइट्स डायवर्ट
Delhi news24 min ago
2
eng vs ind36 min ago
3
russia ukraine war45 min ago
4
Hera Pheri 3 Rights55 min ago
5
West Bebgal59 min ago