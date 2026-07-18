/ईरान का कुवैत पर बड़ा हमला, ऑयल फैसिलिटी पर ताबड़तोड़ दागीं मिसाइलें; पावर प्लांट में भी लगाई आग

West Asia War: पश्चिम एशिया में सैन्य टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है. एक तरफ अमेरिका ने शुक्रवार ( 17 जुलाई 2026) को ईरान पर कई हवाई हमले किए तो वहीं अब ईरान ने कुवैत पर भी बड़ा अटैक कर दिया है. हमले की जानकारी देते हुए कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने शनिवार ( 18 जुलाई 2026) को बताया कि ईरान के बार-बार किए गए हमलों में उसके एक अहम ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाया गया.



कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने बताया कि इस ईरानी हमले में मटीरियल डैमेज के साथ कई लोग घायल भी हुए हैं. कुवैती न्यूज एजेंसी 'KUNA' की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक घटना को लेकर कॉर्पोरेशन ने हमले में घायल लोगों की मेडिकल सुविधा देने की बात कही है.