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ईरान का कुवैत पर बड़ा हमला, ऑयल फैसिलिटी पर ताबड़तोड़ दागीं मिसाइलें; पावर प्लांट में भी लगाई आग

Iran Hits Kuwaiti Oil Facilities: पश्चिम एशिया में जंग के बीच ईरान ने कुवैत पर कई हमले कर दिए. इसको लेकर कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने बताया की ईरानी मिसाइलों ने उसके एक महत्पूर्ण ऑयल फैसिलिटी को टारगेट किया.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 18, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 05:36 PM IST
ईरान का कुवैत पर बड़ा हमला, ऑयल फैसिलिटी पर ताबड़तोड़ दागीं मिसाइलें; पावर प्लांट में भी लगाई आग
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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