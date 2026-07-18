/ईरान का कुवैत पर बड़ा हमला, ऑयल फैसिलिटी पर ताबड़तोड़ दागीं मिसाइलें; पावर प्लांट में भी लगाई आग

West Asia War: पश्चिम एशिया में सैन्य टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है. एक तरफ अमेरिका ने शुक्रवार ( 17 जुलाई 2026) को ईरान पर कई हवाई हमले किए तो वहीं अब ईरान ने कुवैत पर भी बड़ा अटैक कर दिया है. हमले की जानकारी देते हुए कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने शनिवार ( 18 जुलाई 2026) को बताया कि ईरान के बार-बार किए गए हमलों में उसके एक अहम ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाया गया.
कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने बताया कि इस ईरानी हमले में मटीरियल डैमेज के साथ कई लोग घायल भी हुए हैं. कुवैती न्यूज एजेंसी 'KUNA' की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक घटना को लेकर कॉर्पोरेशन ने हमले में घायल लोगों की मेडिकल सुविधा देने की बात कही है.
कॉर्पोरेशन ने कहा,' घायलों को मेडिकल हेल्प दी गई और घटनास्थल को खाली करा लिया गया, जबकि हमले से निपटने के लिए संबंधित राज्य अधिकारियों के साथ को-ऑर्डिनेट किया जा रहा है.' हमले को लेकर कुवैत के इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर और रीन्यूबर एनर्जी मिनिस्ट्री ने भी बताया कि शनिवार ( 18 जुलाई 2026) की सुबह ईरानी हमलों के बाद एक पावर जनरेशन और जल विलवणीकरण संयंत्र (Water Desalination Plant) के एक हिस्से में आग लग गई.
ईरान की ओर से कुवैत पर यह हमला पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सामने आया है. एक तरफ अमेरिका ने ईरान पर जमकर हमले किए, तो वहीं तेहरान ने कुवैत समेत उन कई मिडिल ईस्ट देशों पर ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई की, जहां अमेरिकी संपत्तियां स्थित हैं. ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने जॉर्डन के अल-अजरक स्थित अमेरिकी मिलिट्री बेस पर भी ड्रोन-मिसाइल से बड़ा हमला किया.
Iranian IRBM strike apparently hit the troop billeting area at Muwaffaq Al Salti Air Base in Jordan.
The shelters there are just concrete culverts behind Texas barriers — meant to contain fragments and fire, not stop direct missile hits.
The base hosts US forces.
Potential… pic.twitter.com/YLYbsd3R04
— Clash Report (@clashreport) July 18, 2026
ईरान की इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ने जॉर्डन में मुवाफक अल साल्टी एयर बेस पर सैनिकों के रहने की जगह को भी निशाना बनाया. इसमें बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने की आशंका है.
ईरान की ओर से यह भी दावा किया गया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने बुशेहर पोर्ट के ऊपर उड़ रहे अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया. IRGC का कहना है कि इस ड्रोन को उसके नए एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने टारगेट किया. हालांकि, अमेरिका ने अबतक इस दावे की कोई पुष्टि नहीं की है. इतना ही नहीं ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी की सुरक्षा में आगे बढ़ रहे 4 ऑयल टैंकरों को भी रोक दिया.