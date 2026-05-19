Advertisement
trendingNow13222890
Hindi Newsदुनियाहनीमून नहीं, देश के लिए मौत की कसम! इस देश में हुई सामूहिक शादी की शर्त सुनकर कांप जाएगी रूह!

हनीमून नहीं, देश के लिए मौत की कसम! इस देश में हुई सामूहिक शादी की शर्त सुनकर कांप जाएगी रूह!

ईरान की राजधानी तेहरान में एक बेहद असामान्य और भावनात्मक दृश्य देखने को मिला. देश में बढ़ते युद्ध जैसे हालात और अमेरिका-इजरायल के साथ तनाव के बीच सरकार की ओर से उन लोगों के लिए सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए गए, जिन्होंने खुद को 'कुर्बानी के लिए तैयार स्वयंसेवक' बताया है.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 19, 2026, 07:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हनीमून नहीं, देश के लिए मौत की कसम! इस देश में हुई सामूहिक शादी की शर्त सुनकर कांप जाएगी रूह! (AI-Image)
हनीमून नहीं, देश के लिए मौत की कसम! इस देश में हुई सामूहिक शादी की शर्त सुनकर कांप जाएगी रूह! (AI-Image)

ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के माहौल में तेहरान की सड़कों पर एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली. राजधानी में सैकड़ों जोड़ों की सामूहिक शादियां कराई गईं. इन समारोहों में शामिल होने वाले कई युवाओं ने युद्ध की स्थिति में देश के लिए जान देने की शपथ भी ली. सोमवार देर रात तेहरान के कई बड़े सार्वजनिक चौकों पर ये आयोजन हुए. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मध्य तेहरान के विशाल इमाम हुसैन स्क्वायर में ही 100 से ज्यादा जोड़े शादी के बंधन में बंधे. ईरानी सरकारी टीवी पर इन कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण भी किया गया ताकि युद्ध जैसे माहौल के बीच लोगों का मनोबल बना रहे.

यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान पर नए हमलों की चेतावनी दे रहे हैं. हालांकि 28 फरवरी से लागू संघर्षविराम के बाद बड़े सैन्य हमले फिलहाल रुके हुए हैं. स्थानीय मीडिया के अनुसार, शादी करने वाले कई जोड़ों ने तथाकथित 'जनफदा' यानी आत्म-बलिदान योजना में भी नाम दर्ज कराया है. इस योजना के तहत लोग युद्ध की स्थिति में अपनी जान जोखिम में डालकर देश के लिए काम करने का वादा करते हैं. इसमें बिजलीघरों जैसे अहम ठिकानों के बाहर मानव श्रृंखला बनाना भी शामिल है.

देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन...

शादी समारोह में शामिल एक युवती ने मेहर न्यूज एजेंसी से कहा, 'देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि युवाओं को शादी करने का हक नहीं है.' समारोह स्थल को गुब्बारों और बड़े-बड़े पोस्टरों से सजाया गया था. मंच पर ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई की विशाल तस्वीर भी लगाई गई थी. उनके पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की युद्ध के पहले दिन हुई हत्या के बाद मोजतबा को यह जिम्मेदारी मिली थी. तब से वे सार्वजनिक रूप से बहुत कम दिखाई दिए हैं. मेहर एजेंसी के मुताबिक, सिर्फ इमाम हुसैन स्क्वायर में हुए कार्यक्रम में 110 जोड़ों ने हिस्सा लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप और नेतन्याहू का कत्ल करने वालों को मिलेगा इनाम!

इसी बीच एक और खबर ने अंतरराष्ट्रीय हलकों में हलचल बढ़ा दी है. ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, तेहरान की संसद एक ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा की तैयारी कर रही है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कत्ल करने वाले को इनाम देने की बात कही गई है. वहीं विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम पहले जारी धार्मिक फतवों और प्रचार अभियानों से आगे बढ़कर अब औपचारिक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बनता दिख रहा है. हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच संघर्षविराम अभी लागू है, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में तनाव लगातार बना हुआ है.

यह भी पढ़ेंः अमेरिका में मस्जिद के बाहर तड़ातड़ चली गोलियां, 3 लोगों की मौत; नाबालिग थे हलमावर

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

iranhoneymoonmarriagedeathus

Trending news

इस राज्य में मिलती है सबसे ताजी मछलियां, झींगे और केकड़े, कहलाता है सीफूड कैपिटल
India popular dish
इस राज्य में मिलती है सबसे ताजी मछलियां, झींगे और केकड़े, कहलाता है सीफूड कैपिटल
खुद स्वीकार किया इस्लाम या हुआ धर्मांतरण, यूपी का विशाल कश्मीर में कैसे बना 'हमजा'?
jammu kashmir news
खुद स्वीकार किया इस्लाम या हुआ धर्मांतरण, यूपी का विशाल कश्मीर में कैसे बना 'हमजा'?
विजय का तमिल राष्ट्रवाद और कांग्रेस की कश्मकश! प्रभाकरन का 'जिन्न' फिर क्यों जागा?
Vijay Thalapathy
विजय का तमिल राष्ट्रवाद और कांग्रेस की कश्मकश! प्रभाकरन का 'जिन्न' फिर क्यों जागा?
फाल्टा से मैदान छोड़कर क्यों गए जहांगीर? यूं ही नहीं पीछे खींचे कदम; Inside Story
West Bengal
फाल्टा से मैदान छोड़कर क्यों गए जहांगीर? यूं ही नहीं पीछे खींचे कदम; Inside Story
वो देश, जहां बनती है 3000 से ज्यादा ब्रेड वैरायटी, कहते हैं दुनिया की Bread Capital
India popular dish
वो देश, जहां बनती है 3000 से ज्यादा ब्रेड वैरायटी, कहते हैं दुनिया की Bread Capital
मंडरा तो रहा है 'सुपर अल नीनो' का साया! लेकिन अब तक 5 बार हो चुका है फेल
al nino effect
मंडरा तो रहा है 'सुपर अल नीनो' का साया! लेकिन अब तक 5 बार हो चुका है फेल
कभी 'सफेद सोना' उगाकर हो रहे थे मालामाल, अब 'गुलाबी आफत' ने किया बर्बाद!
cotton farmers
कभी 'सफेद सोना' उगाकर हो रहे थे मालामाल, अब 'गुलाबी आफत' ने किया बर्बाद!
कहां है 'Vegetarian City of World', जहां नॉन-वेज खाना है 'अपराध'; दिलचस्प है कहानी
Veg City
कहां है 'Vegetarian City of World', जहां नॉन-वेज खाना है 'अपराध'; दिलचस्प है कहानी
भारत का वो राज्य, जहां हैं केले के विशाल बागान; कहलाती है दुनिया की 'बनाना कैपिटल'
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वो राज्य, जहां हैं केले के विशाल बागान; कहलाती है दुनिया की 'बनाना कैपिटल'
12 दिन सड़कों पर रहे लोग, टस से मस नहीं हुईं गाड़ियां, ऐसा था दुनिया का लंबा ट्रैफिक
world
12 दिन सड़कों पर रहे लोग, टस से मस नहीं हुईं गाड़ियां, ऐसा था दुनिया का लंबा ट्रैफिक