हनीमून नहीं, देश के लिए मौत की कसम! इस देश में हुई सामूहिक शादी की शर्त सुनकर कांप जाएगी रूह!

ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के माहौल में तेहरान की सड़कों पर एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली. राजधानी में सैकड़ों जोड़ों की सामूहिक शादियां कराई गईं. इन समारोहों में शामिल होने वाले कई युवाओं ने युद्ध की स्थिति में देश के लिए जान देने की शपथ भी ली. सोमवार देर रात तेहरान के कई बड़े सार्वजनिक चौकों पर ये आयोजन हुए. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मध्य तेहरान के विशाल इमाम हुसैन स्क्वायर में ही 100 से ज्यादा जोड़े शादी के बंधन में बंधे. ईरानी सरकारी टीवी पर इन कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण भी किया गया ताकि युद्ध जैसे माहौल के बीच लोगों का मनोबल बना रहे.

यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान पर नए हमलों की चेतावनी दे रहे हैं. हालांकि 28 फरवरी से लागू संघर्षविराम के बाद बड़े सैन्य हमले फिलहाल रुके हुए हैं. स्थानीय मीडिया के अनुसार, शादी करने वाले कई जोड़ों ने तथाकथित 'जनफदा' यानी आत्म-बलिदान योजना में भी नाम दर्ज कराया है. इस योजना के तहत लोग युद्ध की स्थिति में अपनी जान जोखिम में डालकर देश के लिए काम करने का वादा करते हैं. इसमें बिजलीघरों जैसे अहम ठिकानों के बाहर मानव श्रृंखला बनाना भी शामिल है.

देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन...

शादी समारोह में शामिल एक युवती ने मेहर न्यूज एजेंसी से कहा, 'देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि युवाओं को शादी करने का हक नहीं है.' समारोह स्थल को गुब्बारों और बड़े-बड़े पोस्टरों से सजाया गया था. मंच पर ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई की विशाल तस्वीर भी लगाई गई थी. उनके पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की युद्ध के पहले दिन हुई हत्या के बाद मोजतबा को यह जिम्मेदारी मिली थी. तब से वे सार्वजनिक रूप से बहुत कम दिखाई दिए हैं. मेहर एजेंसी के मुताबिक, सिर्फ इमाम हुसैन स्क्वायर में हुए कार्यक्रम में 110 जोड़ों ने हिस्सा लिया.

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ट्रंप और नेतन्याहू का कत्ल करने वालों को मिलेगा इनाम!

इसी बीच एक और खबर ने अंतरराष्ट्रीय हलकों में हलचल बढ़ा दी है. ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, तेहरान की संसद एक ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा की तैयारी कर रही है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कत्ल करने वाले को इनाम देने की बात कही गई है. वहीं विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम पहले जारी धार्मिक फतवों और प्रचार अभियानों से आगे बढ़कर अब औपचारिक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बनता दिख रहा है. हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच संघर्षविराम अभी लागू है, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में तनाव लगातार बना हुआ है.

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