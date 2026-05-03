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Hindi Newsदुनियाईरान होर्मुज पर टोल वसूली पर अड़ा... अमेरिका ने कहा जो रंगदारी देकर आए तो समंदर में डुबो देंगे! Oil-Gas बिजनेस का क्या होगा?

ईरान होर्मुज पर टोल वसूली पर अड़ा... अमेरिका ने कहा जो 'रंगदारी' देकर आए तो समंदर में डुबो देंगे! Oil-Gas बिजनेस का क्या होगा?

Iran US war: ईरान अड़ा है कि चाहे कुछ भी हो जाए न तो होर्मुज से टोल वसूली छोड़ेंगे और ना ही अपना परमाणु कार्यक्रम इससे इतर अमेरिका को जो करना है, वो करने के लिए स्वतंत्र है. तेहरान में जिंदा बची आईआरजीसी की टॉप लीडरशिप से लेकर छुटभैया कमांडरों तक ने ट्रंप को ललकारते हुए कहा है- 'आ देखें जरा किसमें कितना है दम'.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 03, 2026, 05:03 PM IST
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ईरान होर्मुज पर टोल वसूली पर अड़ा... अमेरिका ने कहा जो 'रंगदारी' देकर आए तो समंदर में डुबो देंगे! Oil-Gas बिजनेस का क्या होगा?

Strait of Hormuz Oil Gas Crisis: ईरान करीब एक महीने और तीन दिन से होर्मुज के रास्ते से तेल-गैस ले जाने वाले जहाजों से अवैध वसूली कर रहा है. ईरान ने इसे फीस बता रहा है तो ट्रंप इसे ईरान की दादागिरी और रंगदारी वसूलना बता रहे हैं. वाल स्ट्रीट जनरल की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते कई दिनों से जितने भी जहाज तेल और गैस लेकर निकले हैं, वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बेहद कड़ाई से नियंत्रित रूट पर पहले से लिखित मंजूरी और फीस देकर आए हैं, इस वसूली को 'तेहरान टोलबूथ' कहा जा रहा है. अलग-अलग रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान कह चुका है कि हर जहाज से 17 करोड़ से 25 करोड़ की फीस वसूली जा रही है. 

ईरान का ये टोल वसूली सिस्टम तब उभरा जब ईरान ने 28 फरवरी को अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद इस रूट पर फुल कंट्रोल का दावा किया, जिसके बाद इस रूट से सामान्य समुद्री कारोबार एकदम सिकुड़ गया.

अमेरिका ने धमकाया

ईरान पैसे लेकर आने जाने दे रहा है इससे नाराज अमेरिका ने कहा है कि जो भी ईरान की जेब भरकर यानी उसे रंगदारी टैक्स देकर आएगा उस जहाज को अमेरिकी नौसेना एक सेकेंड से भी कम समय में समंदर में डुबो देगी. अब सवाल ये है कि आम आदमी जाए तो जाए कहां? दोनों ओर से धमकी दी जा रही है. 

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अमेरिकी विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने अपने हालिया अलर्ट में कहा है कि अमेरिकी और गैर-अमेरिकी जो भी ईरान को पैसा देकर सामान मंगाएगा उसे जान और माल के खतरे का जोखिम होगा. अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ईरान की गुंडई का टैक्स देने वालों की कोई भी होशियारी नहीं चलने देंगे, राशन हो या तेल/गैस का कंटेनर देखते ही डुबो देंगे.

ट्रंप सरकार ने OFAC अलर्ट जारी करते हुए कहा, 'अमेरिकी और गैर-अमेरिकी सभी को चेतावनी दी जाती है कि पैसा देकर सुरक्षित निकासी रूट के लिए ईरानी शासन को पैसा देना सही नहीं है. आप घुमा फिराकर पेमेंट करोगे, उसका पता भी अमेरिकी सरकार पल भर में लगा लेगी.' 

'New York Post' की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कई जहाजों को अपने तट के पास वैकल्पिक मार्गों से सुरक्षित रास्ता देने की पेशकश ही नहीं की बल्कि खुलेआम 2 मिलियन डॉलर प्रति जहाज फीस वसूली है. अमेरिका ने ये कदम तब उठाया जब उसने देख लिया कि सीजफायर का फायदा तेहरान की सरकार ने कमाई करके उठाया है. ईरान ने युद्धविराम व्यवस्था के तहत प्रतिदिन एक दर्जन जहाजों को सुरक्षित पार करने की मंजूरी दी है, वो इससे पैसा कमा रहा है कि जबकि वाशिंगटन का कहना है कि होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह खुला रहना चाहिए.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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