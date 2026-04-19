'जो देश टोल टैक्स चुकाएंगे, उनके जहाजों को मिलेगी मंजूरी', ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में लगाई शर्त; फिर बढ़ा तनाव

US Iran Tension Latest Updates: यूएस की नाकाबंदी से बौखलाए ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को जहाजों की आवाजाही के लिए फिर से बंद कर दिया है. इसके साथ ही वहां से शिप गुजारने के लिए ईरान ने दुनिया के लिए कई शर्तें लगा दी हैं. ईरान ने कहा है कि होर्मुज से वही जहाज निकल सकेंगे, जो उसके प्रोटोकॉल का पालन करेंगे और सुरक्षा सेवाओं के खर्च का भुगतान करेंगे. ऐसा न करने पर जहाजों को उड़ा दिया जाएगा.

प्रोटोकॉल पालन करके देना होगा टोल- ईरान

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने कहा कि इस वक्त खाड़ी जल क्षेत्र में जहाजों की संख्या सीमित है. जिसके चलते फैसला लिया गया है कि जो जहाज ईरान के प्रोटोकॉल के पालन पर सहमति देकर टोल टैक्स चुकाएंगे, उन्हें निकलने में प्राथमिकता दी जाएगी. ऐसा न करने वाले जहाजों का पासेज टाल दिया जाएगा.

ईरानी राज्य मीडिया IRIB के अनुसार, सेंट्रल हेडक्वार्टर ऑफ द होली प्रॉफेट के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान ने अच्छी नीयत से तेल टैंकरों और वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज से गुजरने की अनुमति दी थी. लेकिन अमेरिका ने 'समुद्री डकैती' करके वादाखिलाफी की.

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अमेरिकियों ने की वादाखिलाफी- ईरान

प्रवक्ता ने कहा, 'अमेरिकियों की बार-बार वादाखिलाफी और कथित ब्लॉकेड के बहाने डकैती की वजह से होर्मुज पर फिर से सख्त प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं. अब यह ईरानी सशस्त्र बलों के सख्त प्रबंधन और नियंत्रण में रहेगा.' प्रवक्ता ने कहा कि यह स्थिति तब तक बनी रहेगी, जब तक वाशिंगटन ईरानी जहाजों की पूर्ण स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित नहीं करता.

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने भी बयान जारी कर दुनिया को धमकी दी. उसने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट तब तक बंद रहेगा, जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी हटा नहीं लेता. IRGC ने चेतावनी दी कि स्ट्रेट के पास जाना दुश्मन के साथ सहयोग माना जाएगा और उल्लंघन करने वाले जहाजों पर कार्रवाई की जाएगी.

संकट नहीं सुलझा तो फिर से होगा युद्ध- इजरायल

वहीं US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत चल रही है और वे डील के प्रति आशान्वित हैं. इसके साथ ही उन्होंने ईरान को चेतावनी भी दी. उन्होंने कहा, 'ईरान स्ट्रेट ऑफ हरमुज बंद करके हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता.' उन्होंने गुजरने वाले जहाजों पर टोल टैक्स लगाने के फैसले का भी विरोध किया.

इसके साथ ही खाड़ी क्षेत्र में तनाव फिर से बढ़ गया है. इजरायली मीडिया के मुताबिक, 'अगर संकट नहीं सुलझा तो युद्ध फिर शुरू होने की तैयारी चल रही है.' वहीं ट्रंप ने भी वॉशिंगटन के सिचुएशन रूम में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की. अब इस तनाव का नतीजा क्या निकलेगा, इसे लेकर दुनिया फिर से डरी हुई है.