ईरान ने मिसाइल पर लिखा 'Thank You India' और इजरायली सेना पर दाग दी, 83वीं लहर में फिर दिखा भारत प्रेम

Thank You People Of India: ईरान ने कथित तौर पर इजरायल हमलों की 83वीं लहर इजरायल पर दागी है. ईरानी की सरकारी मीडिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग (IRIB) के मुताबिक यह हमला इजरायली सैन्य ठिकानों पर हुआ. यह उसी बड़े ऑपरेशन का हिस्सा है जिसे अक्सर 'ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस' कहा जा रहा है, जिसमें ईरान लगातार 'Waves' में हमले कर रहा है. दिलचस्प बात यह है कि उसने मिसाइल पर 'थैंक्यू पीपल ऑफ इंडिया' लिखा है और यह पहली बार नहीं है, इससे पहले 82वीं लहर में भी उसने मिसाइल 'Thank You India' लिखा था.

इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) ने शुक्रवार तड़के 'ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4' की 83वीं लहर को अंजाम देने का ऐलान किया है. इस ऑपरेशन के तहत पूरे इलाके में मौजूद अमेरिका और इजरायल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को मिसाइलों और ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया. IRGC के जनसंपर्क विभाग की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक, यह ऑपरेशन देश के दक्षिणी हिस्से (जो हमेशा से फारसी खाड़ी के उत्तरी छोर पर मौजूद रहा है) के नेक दिल लोगों को समर्पित था. इसे 'या अबा अब्दुल्ला अल-हुसैन (AS)' के पवित्र कोड-नाम के तहत अंजाम दिया गया.

कहां-कहां किए ईरान ने हमला?

प्रेस टीवी के मुताबिक, जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया, उनमें अशदोद स्थित स्टोरेज टैंक और तेल डिपो, मोदियिन बस्ती में मौजूद सैन्य कर्मियों का एक ठिकाना और इस क्षेत्र में स्थित अमेरिकी सेना का एक सूचना आदान-प्रदान केंद्र शामिल थे. IRGC ने अल-धफ्रा और अल-उदेरी स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए. इसके अलावा, अली अल-सलेम एयर बेस पर मौजूद परिवहन विमानों और ड्रोन के रखरखाव तथा भंडारण के लिए बने हैंगरों को भी निशाना बनाया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

देखिए VIDEO

Thank you people of India- IRAN@Iran_in_India pic.twitter.com/sAfThAnWGG — Tahir Kamran | طاہرکامران (@TahirBijnori) March 27, 2026

'थैंक्यू पीपल ऑफ इंडिया'

दिलचस्प बात यह भी है कि ईरान ने मिसाइल पर भारत के लोगों का भी शुक्रिया अदा किया है. एक जानकारी के मुताबिक ईरान ने 83वीं लहर में दागी मिसाइलों पर 'थैंक्यू जर्मन पीपल' और 'थैंक्यू पीपल ऑफ इंडिया' भी लिखा है. यह पहली बार नहीं है जब ईरान ने भारत के लोगों का शुक्रिया कहा हो, इससे पहले भी भारत में मौजूद ईरानी दूतावास ने कश्मीरियों को लेकर कहा था कि ईरान आपकी यह मोहब्बत कभी नहीं भूलेगा. इसके बाद IRGC ने भी कश्मीरी लोगों का शुक्रिया अदा किया था.

भारत के लोगों को थैंक्यू क्यों बोल रहा ईरान?

जंग में ईरान की मदद करने के मकसद से कश्मीर के अंदर बड़ी तादाद में चंदा इकट्ठा किया गया है. लोगों ने ना सिर्फ पैसों से ईरान की मदद की, बल्कि अनगिनत लोगों ने सोना-चांदी के अलावा पीतल-तांबे के बर्तन भी दान कर दिए. दान देने वालों में बुजुर्ग महिलाओं के साथ-साथ बच्चों ने भी अपनी गुल्लकें तोड़ दीं. साथ ही मासूम बच्चियों ने अपनी बालियां और कुछ लोगों ने अपने बुजुर्गों की आखिरी निशानियों को भी ईरान के नाम पर दान कर दिया है. (पूरी रिपोर्ट देखने के यहां देखें)

ईरान दूतावास ने जारी की बैंकिंग डिटेल

भारत में मौजूद ईरानी दूतावास ने भी इसको लेकर बैंकिंग डिटेल भी जारी की है, ताकि चंदे के नाम पर कोई धोखा-धड़ी ना कर सके. दूतावास ने एक कूआर (QR) भी जारी किया है. इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) का एक बैंक अकाउंट की डिटेल भी जारी की हैं, ताकि जिन लोगों मदद करनी है वो सीधे दूतावास के खाते में पैसे जमा करा सकें.

Bank Account Name: Embassy of Iran

NEW Bank Account Number: 45027539287

IFS Code: SBIN0000691

संबंधित वीडियो