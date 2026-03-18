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Hindi NewsदुनियाUS-Iran War: डबल झटका! ईरान बोला-खुफिया प्रमुख इस्माइल खतीब की मौत, सबसे बड़े गैस फील्ड पर US-इजरायल का अटैक

US-Iran War: डबल झटका! ईरान बोला-खुफिया प्रमुख इस्माइल खतीब की मौत, सबसे बड़े गैस फील्ड पर US-इजरायल का अटैक

Pars Gas Field Attack: ईरान को जंग में बड़े झटके लग रहे हैं. सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी की मौत के बाद अब इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब के मारे जाने की पुष्टि भी हो चुकी है. दूसरी ओर, सबसे बड़े पार्स गैस फील्ड पर भी अमेरिका और इजरायल ने अटैक किया है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Mar 18, 2026, 09:43 PM IST
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US-Iran War: डबल झटका! ईरान बोला-खुफिया प्रमुख इस्माइल खतीब की मौत, सबसे बड़े गैस फील्ड पर US-इजरायल का अटैक

Iran Israel War: सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी की मौत से अब तक ईरान उबरा भी नहीं था कि इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब के मारे जाने की पुष्टि भी ईरान ने बुधवार को कर दी है. दूसरी ओर, अमेरिका-इजरायल ने ईरान के विशाल पार्स गैस क्षेत्र पर हमला किया. खाड़ी इलाके में अमेरिकी-इजरायली युद्ध के दौरान ईरानी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह पहला हमला था. यह एक बड़ा तनाव था, जिसके चलते तेहरान को अपने पड़ोसी देशों को चेतावनी देनी पड़ी कि वे अपनी एनर्जी इन्स्टॉलेशन्स को खाली कर दें.

सबसे बड़े गैस फील्ड पर हमला

पार्स दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार का वह ईरानी हिस्सा है, जिसे शिया मुल्क खाड़ी के उस पार कतर के साथ साझा करता है.ईरान की फार्स समाचार एजेंसी ने बताया कि गैस टैंकों और रिफाइनरी के कुछ हिस्सों पर हमला हुआ है.कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है और आपातकालीन दल आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं.

खतीब नहीं रहे- ईरानी राष्ट्रपति

पहले बात करते हैं इस्माइल खतीब की. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने बुधवार (18 मार्च) को इस बात की पुष्टि की कि खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब की हत्या कर दी गई है. उन्होंने इस हमले को कायरतापूर्ण हत्या करार दिया. यह बयान उन्होंने तब दिया, जब तेहरान में पिछली रात हुए हवाई हमले की जिम्मेदारी इजरायल ने ली थी, जिसके कुछ ही घंटे बाद राष्ट्रपति ने यह बात कही.

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में, पेजेशकियान ने इस नुकसान पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि खतीब, अली लारीजानी और अजीज नासिरजादेह, साथ ही उनके परिवारों और टीमों के सदस्यों की हत्या ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया है.

इजरायली सेना को मिले आदेश

इससे पहले, इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने कहा था कि मंगलवार देर रात किए गए एक हमले में खतीब को 'खत्म' कर दिया गया था. उन्होंने जोर देकर कहा कि इजरायल की सेना को उन हाई-रैंकिंग वाले ईरानी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकार दिए गए हैं जिन्हें खतरा माना जाता है.

ईरान ने बदला लेने की खाई कसम 

अब बात करते हैं सबसे बड़े गैस फील्ड पर अटैक की. इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से जुड़ी तस्नीम समाचार एजेंसी के अनुसार, इजरायल के इन हवाई हमलों में साउथ पार्स गैस क्षेत्र में स्थित ईरान के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया.ईरान ने दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस क्षेत्र पर इजरायली हमलों का बदला लेने की कसम खाई है और इस इस्लामी देश ने खाड़ी क्षेत्र में स्थित 5 एनर्जी प्लांट्स को खाली करने के आदेश जारी किए हैं.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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