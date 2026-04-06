दुनिया का इंटरनेट कटने वाला है! ईरान की नई धमकी से डरा विश्व, एक झटके में 'ऑफलाइन' हो जाएंगे कई देश

Middle East Crisis: अगर ईरान इन केबल्स को नुकसान पहुंचता है, तो इसका असर सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर देखने को मिलेगा. इंटरनेट सेवाएं ठप हो सकती हैं, डेटा ट्रांसफर रुक सकता है और कई देशों को महीनों तक आउटेज का सामना करना पड़ सकता है. बताया जा रहा है कि मेटा के कॉन्ट्रैक्टर्स पहले ही फारस की खाड़ी क्षेत्र से निकल चुके हैं. यह संकेत है कि टेक कंपनियां संभावित खतरे को लेकर सतर्क हो चुकी हैं.
Trending Photos
मिडिल ईस्ट में इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग के बीच एक और तनाव देने वाली खबर सामने आ रही है. इस युद्ध का खतरा अब डिजिटल दुनिया पर भी मंडराने लगा है. ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, आशंका जताई जा रही है कि ईरान लाल सागर में बिछी अंडरसी इंटरनेट केबल्स को निशाना बना सकता है. अगर ऐसा होता है, तो इसका असर सिर्फ किसी एक देश तक सीमित नहीं रहेगा. ये केबल्स दुनिया के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ती हैं, खासकर एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच डेटा ट्रैफिक का बड़ा हिस्सा इन्हीं के जरिए गुजरता है. ऐसे में इनके डैमेज होने पर इंटरनेट स्पीड धीमी हो सकती है, कनेक्टिविटी बाधित हो सकती है और कई देशों में डिजिटल सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं.
हालांकि, अब तक ईरानी अधिकारियों की तरफ से इस तरह की किसी योजना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. लेकिन सोशल मीडिया, खासकर बड़े ट्विटर हैंडल्स पर इसको लेकर चर्चाएं तेज हैं, जिससे चिंता का माहौल बना हुआ है. कुल मिलाकर, अगर यह खतरा हकीकत में बदलता है, तो इसका असर युद्ध के मैदान से कहीं ज्यादा व्यापक होगा, जो सीधे तौर पर आम लोगों की डिजिटल जिंदगी तक असर करेगा.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने खाड़ी देशों को एक कड़ा संदेश दिया है कि अगर वे अमेरिकी सैनिकों को अपने यहां पनाह देना जारी रखते हैं, तो वह समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स को निशाना बना सकता है. ये केबल्स साधारण तार नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया की डिजिटल लाइफलाइन मानी जाती हैं. खासकर लाल सागर से होकर गुजरने वाली केबल्स वैश्विक इंटरनेट ट्रैफिक का करीब 17 प्रतिशत संभालती हैं. इन्हीं के जरिए यूएई और सऊदी अरब में स्थापित बड़े टेक हब्स, जहां माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजन जैसी कंपनियों के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं को कनेक्टिविटी मिलती है.
लाल सागर के नीचे फाइबर ऑप्टिक केबल्स का एक विशाल और जटिल नेटवर्क बिछा हुआ है, जो आज की डिजिटल दुनिया की रीढ़ बन चुका है. यही केबल्स एशिया, यूरोप और मिडल ईस्ट को आपस में जोड़ते हुए करीब 30 प्रतिशत क्षेत्रीय इंटरनेट ट्रैफिक को संभालते हैं. इन अदृश्य तारों के जरिए ही हमारी रोजमर्रा की डिजिटल गतिविधियां चलती हैं चाहे वह सेकंडों में होने वाले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हों, लगातार चलने वाली वीडियो कॉल्स, ईमेल का आदान-प्रदान या फिर भारी-भरकम एआई वर्कलोड का मैनेजमेंट. आसान शब्दों में कहें तो लाल सागर के नीचे बिछी ये केबल्स आधुनिक डिजिटल इकोनॉमी की लाइफलाइन हैं, जिनके बिना वैश्विक कनेक्टिविटी की कल्पना भी अधूरी है.
समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स आज की डिजिटल दुनिया की रीढ़ हैं. इन्हीं के सहारे देशों के बीच डेटा का तेज़ आदान-प्रदान होता है. अगर किसी वजह से ये केबल्स क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो इसका असर सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहता बल्कि दूर-दराज देशों तक इसकी लहर पहुंचती है, और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा. भारत जैसे देश में, जहां करोड़ों लोग रोज़ाना इंटरनेट पर निर्भर हैं, केबल्स में खराबी सीधे तौर पर इंटरनेट की स्पीड को प्रभावित कर सकती है. इसका असर सिर्फ आम यूजर्स तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि क्लाउड सर्विसेज, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन बिजनेस ऑपरेशन्स भी इसकी चपेट में आ जाएंगे. स्थिति और गंभीर तब हो सकती है जब नुकसान बड़ा हो और उसे ठीक करने में लंबा समय लगे. ऐसे में ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस, डेटा स्टोरेज और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर तक बाधित हो सकते हैं, जिससे डिजिटल इकोनॉमी की रफ्तार धीमी पड़ सकती है. साफ है कि समुद्री केबल्स की सुरक्षा सिर्फ तकनीकी मुद्दा नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिरता से भी जुड़ा एक अहम विषय है.
यह भी पढ़ेंः ईरानी जनरल की भतीजी हमीदा कौन? जंग के बीच US से वायरल होने लगीं मॉडल वाली तस्वीरें