/परमाणु बम बनाने के अलावा कोई चारा नहीं, IRGC मीडिया के बयान से हड़कंप, क्या US-Iran डील पर पड़ेगा असर?

ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी फार्स न्यूज, जिसे इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के करीबी मीडिया संस्थानों में माना जाता है, ने एक ऐसा लेख प्रकाशित किया है जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छेड़ दी है. फार्स न्यूज की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में ईरान के पास अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परमाणु हथियार विकसित करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है. यह बयान ऐसे समय सामने आया है जब कुछ ही समय पहले ईरान और अमेरिका के बीच एक प्रारंभिक समझौता हुआ था, जिसमें तेहरान ने परमाणु हथियार विकसित नहीं करने का आश्वासन दिया था.
फार्स न्यूज में प्रकाशित लेख का शीर्षक था-'परमाणु बम बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं' इस ऑर्टिकल में कहा गया है कि यदि ईरान भविष्य में अपने विरोधियों के साथ सम्मानजनक और प्रभावी बातचीत करना चाहता है, तो उसके पास मजबूत सामरिक क्षमता और परमाणु प्रतिरोधक शक्ति (Nuclear Deterrence) होना जरूरी है. रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान तभी स्थायी शांति और सुरक्षा हासिल कर सकता है जब उसके पास ऐसी क्षमता हो, जिससे विरोधी देश सैन्य कार्रवाई करने से पहले कई बार सोचें.
लेख में 1970 के दशक के चीन-अमेरिका संबंधों का हवाला दिया गया है. इसमें दावा किया गया कि अमेरिका ने चीन को भी कभी परमाणु हमले की धमकी दी थी, लेकिन जब चीन ने परमाणु हथियार विकसित कर लिए, तभी दोनों देशों के बीच गंभीर बातचीत शुरू हो सकी. रिपोर्ट में यह तर्क दिया गया कि सामरिक ताकत हासिल करने के बाद ही चीन अमेरिका के साथ बराबरी के स्तर पर बातचीत कर पाया और ईरान को भी इसी रास्ते पर चलने की जरूरत है.
लेख में यह भी कहा गया कि परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का उद्देश्य युद्ध छेड़ना नहीं, बल्कि अमेरिका और इजरायल जैसे परमाणु हथियार संपन्न देशों के साथ शक्ति संतुलन स्थापित करना है. इसके जरिए संभावित संघर्षों को सीमित रखा जा सकता है और बड़े युद्ध की आशंका कम हो सकती है. इस महीने की शुरुआत में वाशिंगटन और तेहरान के बीच एक प्रारंभिक समझौता हुआ था. इसके तहत ईरान ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के निरीक्षकों को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों तक दोबारा पहुंच देने पर सहमति जताई थी. पिछले वर्ष निरीक्षण प्रक्रिया रोक दी गई थी. समझौते में ईरान ने परमाणु हथियार विकसित नहीं करने का आश्वासन दिया था, जबकि अमेरिका ने ईरान से अगले 20 वर्षों तक यूरेनियम संवर्धन (Uranium Enrichment) पूरी तरह रोकने की मांग रखी थी.
अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने हाल ही में कहा कि केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं है. उनका कहना था कि यदि दुनिया को भरोसा दिलाना है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा, तो इसके लिए मजबूत और स्वतंत्र सत्यापन व्यवस्था जरूरी होगी. हालांकि ईरान ने सितंबर से IAEA निरीक्षकों को वापस आने की अनुमति देने पर सहमति दी है, लेकिन अब तक उन परमाणु स्थलों तक पहुंच नहीं दी गई है जिन्हें वर्ष 2025 में अमेरिकी हमलों के दौरान नुकसान पहुंचा था. इसके अलावा, ईरान के समृद्ध यूरेनियम (Enriched Uranium) का मौजूदा भंडार कहां है, इस पर भी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है.
इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि देश की सैन्य क्षमता ईरानी नागरिकों के वैध आत्मरक्षा के अधिकार की गारंटी देती है और क्षेत्रीय शांति व स्थिरता बनाए रखने में भी इसकी अहम भूमिका है. उन्होंने कुछ खाड़ी देशों की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वे अपने मुस्लिम पड़ोसी के खिलाफ आक्रामक रवैया अपना रहे हैं, जबकि इज़राइल के परमाणु हथियारों के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं.
ईरान की सरकारी मीडिया में प्रकाशित इस लेख ने ऐसे समय नई चिंताएं पैदा कर दी हैं जब परमाणु कार्यक्रम को लेकर पहले से ही अंतरराष्ट्रीय निगरानी बढ़ी हुई है. हालांकि यह लेख ईरानी सरकार की आधिकारिक नीति का औपचारिक बयान नहीं माना जाता, फिर भी इसके प्रकाशित होने से यह संकेत जरूर मिलता है कि देश के भीतर परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को लेकर बहस तेज हो रही है. आने वाले दिनों में IAEA की निगरानी, अमेरिका-ईरान वार्ता और क्षेत्रीय सुरक्षा हालात पर दुनिया की नजर बनी रहेगी.