जंग में ईरान ने अमेरिका को दिया एक और तगड़ा झटका, F-18 मार गिराने का किया दावा

Middle East War: पश्चिम एशिया में लगातार जंग जारी है. ईरान-इजरायल लगातार एक-दूसरे पर बमों और मिसाइलों की वर्षा कर रहे हैं. वहीं अमेरिका भी इस जंग के बीच फंसा हुआ है और लगातार ईरान पर हमले कर रहा है. जंग के बीच ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने ऐलान किया है कि उन्होंने अमेरिकी सेना के एक F-18 फाइटर जेट को मार गिराया है.

निशाना बना F-18 फाइटर जेट

IRGC ने कहा कि अमेरिकी सेना का चौथा रणनीतिक लड़ाकू विमान एक F-18 मार गिराया गया. सेना ने बताया कि उसने आज ( 25 मार्च 2026) की दोपहर F-18 फाइटर जेट को चाबहार के आसमान में देश की इंटीग्रेटेड नेटवर्क के नेतृत्व में IRGC नेवी की एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम से दागी गई मिसाइलों द्वारा सटीक रूप से निशाना बनाया.

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IRGC ने दी जानकारी

IRGC ने बताया कि हमले के बाद अमेरिका का यह लड़ाकू विमान हिंद महासागर में गिरा. सेना ने कहा कि यह गौरवशाली अभियान ईरान के पूरी तरह से इंडीजीनस नई एयर डिफेंस सिस्टम से चलाया गया. IRGC के मुताबिक यह अमेरिकी और इजरायली आर्मी के रणनीतिक लड़ाकू विमानों को सफलतापूर्वक मार गिराने की चौथी घटना है. ईरान के मुताबिक इससे पहले उसने अमेरिका के F-15 ईगल फाइटर जेट, F-35 स्टील्थ फाइटर जेट और

MQ-9 रीपर ड्रोन को भी नुकसान पहुंचाया है.

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दावे की नहीं हुई पुष्टि?

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की ओर से किए गए इस दावे को संघर्ष के बीच बड़ी तेहरान की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि, अभी तक इस दावे को लेकर कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है. इससे पहले भी IRGC की ओर से अमेरिका के F-15 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया गया था, जिसे बाद में अमेरिका ने बेबुनियाद बताते हुए खारिज किया था.